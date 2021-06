Zhrození komunisté, stačí jich osm. Zeman bude hrát roli, zaznělo na ČT

reklama

„Obecně v kuloárech v řadách opozice, která tady to hlasování o nedůvěře iniciuje, se spíš počítá s tím, že komunisté opozici nepomůžou,“ dodal Kaiser.

Následně se Kaiser vyjádřil i k tomu, nakolik se v komunistické straně láme názor, zda pomoci pravicové opozici, či nikoliv. „Kdybychom to hodnotili podle toho, co špičky komunistické strany, včetně pana Filipa a pana Kováčika, říkaly tak před měsícem zhruba, tak bychom museli dojít k závěru, že vládě opravdu pomoc nechtějí, i za cenu toho, že ta vláda padne. Ale teď už takhle ty špičky nemluví. A já mám dojem, že tam – asi to zaznívá i z nějakých krajských organizací – že se jakoby komunisté trošku zhrozili toho, že by pomáhali pravici. To, jak si komunisté definují pravici, že jim do toho spadá i Pirátská strana, tak je jakoby jednostranná definice té pravice, ale myslím si, že tady to téma hraje roli. A pak tam samozřejmě hraje roli to, že komunističtí voliči asi dost často mají souběžně rádi prezidenta Miloše Zemana. Prezident Miloš Zeman dal dávno najevo, nebo signalizoval, že i když vláda bude vládnout bez důvěry, tak že jí do těch voleb na začátku října nechá dovládnout. A to tam taky bude hrát roli,“ sdělil Kaiser.

A jak Kaiser myslel svou poznámku o tom, že téma o hlasování nedůvěře vládě je trochu zástupné, v jakém smyslu? „Myslím si, že to je trošku taková potřeba středové opozice předvést nějakou razanci, která jim chyběla v tom, čemu bych říkal základní témata naší doby, to znamená teď, v posledních měsících, ty plošné vládní zákazy, karanténa, zavřené školy. A pak další velké téma, o kterém se v českém politickém a mediálním provozu skoro nemluví, ale které se děje taky teď během toho posledního roku – a to je odhlasovávání, nebo přijímání zelené dohody o klimatu v rámci Evropské unie a těch návazných směrnic a zákonů, které z toho velkého cíle v Evropské unii vyplývají. Tak tady ta opozice, mám dojem, že vlastně sama moc neví, jak by se k tomu nějak razantně postavila, jednoznačný názor nemá, a hledá teď nějaký moment, kdy bouchne do stolu a ukáže prostě, že je to opozice na svém místě. Ale přitom i sami ti opoziční poslanci vám řeknou, že vědí, že je to symbolické gesto, protože by se, i kdyby se jim nakrásně podařilo nedůvěru Babišovi vyslovit, tak by se vlastně nic nezměnilo, možná by tak jako že třeba morálně mohli víc na vládu apelovat, že když je v nedůvěře, aby nečinila některé personální kroky, jako je právě, jak jsme se teď dívali, obsazení místa nejvyššího státního zástupce, nebo řekněme Rady ČT, ale tam by si ta vláda – a to uznávají i opoziční politici – stejně dělala, i kdyby byla v nedůvěře, co chce, takže to je opravdu symbolické gesto,“ dodal Kaiser.

Závěrem se pak Kaiser vyjádřil k tomu, jaký efekt bude mít výsledek hlasování na voliče. „Myslím, že malý. Možná že na voliče koalice Spolu to bude mít jako takový jistý mírný, až střední, mobilizační efekt, ale jinak to nic neznamená, protože do voleb máme čtyři měsíce, polovinu z toho vyplní parlamentní prázdniny a vlastně ta věc nedává smysl. Byť bych tedy nerad vyráběl dojem, že jakoby věcné argumenty pro vyslovení nedůvěry vládě nejsou, tam hlavně ten poslední měsíc, kdy vypršel nouzový stav a jelo se podle pandemického zákona, a Nejvyšší správní soud na základě pandemického zákona shazoval a shazuje vládě jeden zákaz za druhým, tak se ukazuje, že ta vláda vlastně vládne proti zákonu, a to je dobrý důvod,“ dodal Kaiser se slovy, že to však opozice příliš netematizovala – ona rozhodnutí Nejvyššího správního soudu – a tak mu celé hlasování nedává smysl.

