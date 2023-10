Židům nenalili a ještě vynadali do sv*ní. V Praze

Jen v rozmezí několika dní mělo dojít k dalšímu protižidovskému výpadu ve stravovacím zařízení. „Židovská svině,“ vyslechla si údajně v pražské hospodě U Hrocha podle informací televize CNN Prima NEWS žena poté, co došlo na rozepři s tamní obsluhou, která odmítla obsloužit české židy a jednoho Izraelce. „Běžte do hajzlu,“ vykázal výčepní muže s jarmulkou, který chtěl objednat pivo pro sebe a své přátele. O několik metrů dál mezitím probíhala demonstrace, na níž zaznívala protiizraelská hesla.

informovala televize CNN Prima NEWS, která získala nahrávku sporu, jenž měl skončit fyzickou potyčkou a zásahem policie. Vše odstartovalo během středečního večera, když si čeští židé a Izraelec nedaleko Malostranského náměstí v pivnici U Hrocha chtěli objednat pivo. „Říkám, abyste šli do hajzlu," dostalo se jim však místo toho od výčepního, který jim také vyčinil za „debilní demonstrace" i přesto, že jej hosté upozorňovali, že jde o propalestinskou akci.



„Výčepák se na nás pohrdavě podíval a odsekl dost nepříjemným způsobem, že nám pivo nenalije. Když jsme se zeptali na důvod, tak řekl, že prý došlo. Jenže potom vesele točil půllitry dalším zákazníkům. Pak jsme se začali trochu hádat. Vypadlo z něj, že ho s*reme našimi demonstracemi a ať jdeme do hajzlu,“ popsal odmítnutý host židovského vyznání.



Jeden ze známých židovského návštěvníka, který již byl na místě a popíjel pivo, se do věci vložil a tázal se, proč nechtějí příchozí obsloužit. Výčepní se posléze bránil, že „nemají místo“.

„Nemyslím si, že to byla náhoda. Mně také řekl, že by mi nenalil. Neměl pivo pro Izraelce, Čecha s jarmulkou na hlavě ani pro tmavovlasou kudrnatou holku s tmavýma očima. Chtěli jsme si to natočit, aby ten hospodský řekl na kameru, proč nám nenalil,“ uvedla další česko-židovská návštěvnice podniku, kterou měl posléze napadnout i jeden ze štamgastů a nadávat jí, že je „židovská svině“.



Podle jednoho ze svědků, který situaci popsal pro CNN Prima NEWS, nakonec vše gradovalo ve fyzickou potyčku a „letělo i pivo“, a na místo se proto rozhodl zavolat nedaleké policisty, kteří zrovna dohlíželi na propalestinský pochod. „Jeden z těch policistů nám řekl, že se něco takového U Hrocha nestalo poprvé, co se týče xenofobních či rasistických útoků. Nebyli úplně překvapení,“ tvrdí židovská kamarádka muže.



Obsluha hospody následně televizi tvrdila, že nešlo o antisemitismus, ale příchozí si neměli kam sednout, a proto je odmítli obsloužit, jeden z mužů zapojených do potyčky však naopak tvrdí, že jej obsloužili i přesto, že už v té době nebylo místo k sezení, a půllitr mu natočili.

Incident se odehrál během nedaleké středeční propalestinské demonstrace a pochodu, kterou svolala občanská iniciativa „Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě“. Během již několikáté akce její účastníci pochodovali Prahou s nápisy: „Přestaňte zabíjet v Palestině. Ukončete okupaci“, „Zastavme izraelskou okupaci“, „Izrael páchá genocidu, kterou platí američtí daňoví poplatníci“, „Jeruzalém je hlavní město Palestiny“, „Palestinian Children Matter“ či už opětovně došlo na volání po zničení Izraele. „From the river to the sea Palestine will be free,“ hlásaly nápisy účastníků, kteří se hlásili k ultralevicové organizaci Socialistická solidarita. Akce skončila kolem půl dvanácté právě na Malostranském náměstí.



K antisemitskému výpadu ve stravovacím zařízení již v tomto týdnu došlo i v Plzni, kde jeden z tureckých prodejců kebabu na svou prodejnu vylepil protižidovské plakáty.



„Tito Židé jsou lidé, kteří zabíjeli i proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je Bůh proklel. Tito Židé jsou těmi, kteří čistou Pannu Marii, chválenou Bohem, nazývají necudnou. Tito Židé jsou těmi, kdo chtějí zabít proroka Ježíše,“ stálo na plakátech vylepených u vchodu do občerstvení Sultan Kebab v Kopeckého sadech v centru Plzně.

„Neudělal jsem nic špatného, napsal jsem pravdu, je to v koránu,“ hájil se následně podle serveru Aktuálně.cz turecký prodejce, jehož již podle informací Krimi-Plzeň.cz obvinili policisté z trestného činu.



„Zahájili jsme trestní stíhání pětatřicetiletého cizince, který byl obviněn ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle paragrafu 355 trestního zákoníku. Vyšetřování probíhá na svobodě,“ uvedla pro Krimi-Plzeň.cz tisková mluvčí policie.

Počet antisemitských útoků v Evropě vzrůstá

Útoky na židovské obyvatelstvo v posledních dnech drasticky přibyly i jinde v Evropě či Severní Americe značně narostly. Násilně například skončili demonstrace z minulého týdne v Berlíně, kdy dav shromážděný na podporu Gazy zaútočil na policisty, z nichž desítky skončili zranění a na synagogu v Berlíně útočníci házeli Molotovovy koktejly. Na domech obývanými židy a židovských obchodech se také v sousední zemi začali objevovat Davidovy hvězdy, stejně jakož se to dělo během nástupu nacismu v Německu ve 30. letech.

Vládní zmocněnec pro židovský život v Německu Felix Klein listu Financial Times popsal, že jsou tamní židé „zděšeni antisemitismem ze strany muslimských skupin a organizací krajní levice“.



Obavy pociťují také židé v dalších zemí západní Evropy. Britský premiér Rishi Sunak upozornil, že se v jeho zemi šíří protiizraelská nenávist a jeho slova potvrdili i například mladá britsko-izraelská žena Neta Fibeeshová, jež se deníku Daily Mail svěřila, že se v Británii již podle ní spousta lidí bojí naznačit, že jsou židé, a není výjimkou, že ti, kteří si na veřejnosti vezmou jarmulku, čelí nadávkám.



Zpravodaj České Televize Jan Šmíd také popsal náladu ve Francii, kde žije početná židovská komunita a v níž v posledních týdnech také dochází na mohutné demonstrace na podporu Palestiny, na nichž zaznívají i protiizraelské a antisemitské výroky. „Lidé zejména v Paříži mají velké problémy. Už dříve se stěhovali z některých čtvrtí, kde se necítili bezpečně. Teď si přelepují zvonky a odstraňují jména, která znějí židovsky, ze zvonků nebo z poštovních stránek, protože nechtějí být terčem,“ popsal situaci ve Francii Šmíd.

