Zimola se pustil do Sobotky. Důvodem je připravovaná vláda

Sobotka totiž odmítá vstoupit do případné koalice hnutí ANO Andreje Babiše a ČSSD. Ve stranickém referendu by hlasoval proti tomuto kroku, následně, jak píše server, by nedal zřejmě vládě hlas při hlasování o důvěře ve Sněmovně. V případě, že tak učiní, měl by podle Zimoly složit mandát a odejít ze Sněmovny.

Sociální demokracie bude o pokračování případné vládní spolupráce z předchozích čtyř let rozhodovat 7. dubna na pokračování stranického sjezdu. V případě, že delegáti na vládní spolupráci kývnou, přijde na řadu stranické referendum. Když i tam sociální demokraté spolupráci odsouhlasí, mohla by vláda vzniknout.

Sobotka se však netají svým názorem proti takovéto koalici. „Přijde mi prostě správné a poctivé, že pokud se nemůžu ztotožnit s většinovým názorem své strany, tak svědomí nesvědomí musím odstoupit a ten mandát přenechat svému nástupci,“ řekl k případným Sobotkovým krokům Zimola.

Sobotka však není podle serveru jediným kritikem Andreje Babiše v sociální demokracii. Mezi kritiky patří i exministři Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek.

Premiér v demisi Babiš však zvažuje, že opět osloví ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO. Vyjednávání o budoucím kabinetu, které ANO vede s SPD a KSČM, se podle něj nyní zrychluje. O důvěru vládě chce Sněmovnu požádat až s vyjednanou podporou. Babiš to dnes řekl v České televizi. Šéf ČSSD Jan Hamáček v reakci pohrozil ukončením jednání s ANO. ODS mluví o Babišově nedůvěryhodnosti.

