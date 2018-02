Zimola zvolen, Babišova vláda se rodí. Kalousek se vzteká. Šance pro Okamuru. Po zvolení vedení ČSSD už jede debata

Boj o post předsedy ČSSD se úzce prolínal s bojem o vyjednávání o vládě. Pro šéfa hnutí ANO jsou výsledky příznivé. Nový předseda Jan Hamáček je s hnutím ANO ochoten jednat o vládě. Ve finálovém boji porazil Hamáček bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který pak s převahou uspěl v boji o křeslo 1. místopředsedy strany. Oba dva nejvyšší funkcionáři strany jsou nakloněni vládě s Babišem. ČSSD by mohla podepřít vládu ANO, na tom se shodují i komentátoři výsledků včetně Miroslava Kalouska, kterého to štve.

Miroslav Kalousek se domnívá, že ČSSD nebude jediná strana, která bude pozitivně nakloněná vládě Andreje Babiše. „Pevná koalice už dávno existuje: ANO, SPD a KSČM. Teď jde jen o to, kdo bude za pár drobtů dělat Babišovi křoví, aby to zase tak nevypadalo. Zájem zřejmě bude nejen u ČSSD...,“ komentoval šéf poslaneckého klubu TOP 09 výsledek volby po jejím prvním kole, které do finále poslalo Hamáčka a Zimolu.

I Kalouskovi nakloněný server Forum24.cz ústy redaktorky Johany Hovorkové naříká. „Premiér Andrej Babiš dostal to, v co doufal. Slabého předsedu ČSSD – podobně slabého, jako byl Bohuslav Sobotka – a ještě takového, který nemá špatný vztah s prezidentem Milošem Zemanem. Jan Hamáček nezískal žádný silný mandát,“ uvádí v prvním komentáři

Hampl: Starosocialisté by z ČSSD mohli jít k Okamurovi

„Novým předsedou ČSSD se stal Jan Hamáček, dosud blízký spolupracovník Bohuslava Sobotky, který je v řadě ohledů ještě radikálnější (projevuje např. výraznější sympatie vůči prosazování islámu v českých zemích),“ hodnotí nového předsedu sociolog Petr Hampl, který pokačuje: „Během sjezdu nebyla vůbec zpochybněna orientace strany na multikulturalismus, nebyla zpochybněna absolutní servilnost vůči Angele Merkelové, podpora politických neziskovek, ideologické programy na školách, inkluze atd.,“ uvedl sociolog. Podle něj u sociální demokracie došlo k únosu. „ČSSD raději zmizí ze scény, než by se vrátila ke koncepci strany pracujících. Jan Hamáček uspokojí kmotry v tom, že se umí dohodnout s Andrejem Babišem, ale to je taky všechno,“ míní sociolog a dodává, že poctiví straníci sociální demokracie čekali dost dlouho a teď mohou s klidem odejít. Zajímavé podle něj také bude sledovat reakci SPD. „Jestli se otevře, vstřebá zklamané starosocialisty a půjde směrem k rozhodující politické síle v zemi schopné stát se tak do dvou let rovnocenným soupeřem ANO a posléze se stát hegemonem místo něj.“

Valenčík: Sjezd dopadl lépe, než jsem čekal

Komentátor Bohumil Pečinka zase hodnotí Hamáčka jako „muže bez vlastností“ a přirovnává ho k Sobotkovi. „Sociální demokracie si předsedou zvolila nového Bohuslava Sobotku, který se tentokrát jmenuje Jan Hamáček.“ Podle něj to, co slíbil v projevu, nemůže splnit. Hamáček v projevu zdůraznil tři věci: novou shodu uvnitř strany, sílu a energii. „To druhé a třetí nemá. To první na vzestup stačit nebude,“ míní Pečinka. Podle něj rozhodující bylo, že Sobotkovo křídlo mělo pod kontrolou více delegátů, než se na první pohled mohlo zdát. „Léta čistek dala této straně názorově jednobarevný nátěr. Sociální demokracie se rozhodla pro život v provizoriu a udržení pozic,“ píše. Podle něj přichází přechodné období, které bude charakterizováno „mužem bez vlastností na předsednickém křesle“.

Podle proděkana Vysoké školy finanční a správní Radima Valenčíka dopadl sjezd lépe, než se dalo čekat. „Sjezd dopadl mnohem lépe, než jsem čekal. A dopadl jinak, než chtěli manipulátoři. Nakonec se celé jednání sjezdu v podstatě zredukovalo na to, s čím přišel Zeman: Podpořit Babiše ve vládě,“ myslí si Valenčík a připomíná, že tuto informaci adresuje i těm, kteří jsou z výsledků volby zklamaní. Podle něj výzva Zemana jasně vyhrála. „Babiš má mandát tiché podpory ČSSD už nyní. A může aktivně vyjednávat a vyjednávat a vyjednávat, aby ‚zabránil nástupu těch zatracovaných (ČT a dalšími), tedy SPD a KSČM‘, kteří za této situace, pokud budou hrát vlastní hru, mohou posilovat a posilovat a posilovat,“ uvedl.

Hamáčka vůbec neoslavuje exšéf Zelených Matěj Stropnický. „Hm, Jan Hamáček. Jeho hlas pomáhal pravici za Topolánkovy vlády vždy znovu prodloužit účast našich vojáků v prachu Afghánistánu, jeho hlas bránil odmítnout radarovou základnu v Brdech, dokud ji nezrušil Obama. Takový Anticorbyn, Hollande na pátou. Korporace můžou klidně spát,“ napsal.

