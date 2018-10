Získali jsme detailní rozbor politických kšeftů v Brně. Skoro vše probíhalo v režii ODS a ČSSD. Miliony na Bahamy, na Kypr. A ta jména? Jen se podívejte, co jinde nezveřejní

EXKLUZIVNĚ Koalice v Brně složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD dokončila před několika dny koaliční smlouvu. Koalice má 33 mandátů z 55. V opozici skončí ANO a SPD. Klíčovým prvkem, který celé prazvláštní vyjednávání doprovázel, byli Piráti. Ti zprvu zůstávali mimo hru, nakonec se na ně obrátila jak ODS, tak vítězné ANO. ParlamentnímListům.cz se podařila získat exkluzivní analýzu, kterou tato parlamentní strana nechala vypracovat pro to, aby i neznalí pochopili, s kým se "Bartošovi děti" mohou spojit. A čtení je to opravdu strašidelné. Posuďte sami, jak dopadlo "základní prověření vybraných zastupitelů Brna".

Několik desítek stran abnormálně pečlivé analýzy má skutečně jediný cíl. Upozornit Piráty na případná nebezpečí, která hrozí spojením se s letitými tvářemi moravské politiky. Brno je sice zdánlivě "daleko od Prahy", jak se často říká, na stranu druhou jde o atraktivní lokalitu z hlediska investorů i developerů. A to nejen z Čech, ale také ze zahraničí. To ostatně ukazuje níže zmíněná "kontroverze".

„Prodej strategických pozemků v letech 2005-2010 lze vnímat jako problematický. Není nejmenších pochyb o tom, že si město mohlo vyžádat vlastnickou strukturu kupujícího. Místo toho v té době aktivním občanům odmítalo poskytnout informace k těmto transakcím. Samotný prodej mělo vysvětlit dle klasického pravidla 3E – tedy efektivnost, účelnost a hospodárnost. To se nestalo. Je nutné poukázat například na tyto současné vlastníky pozemků v Jižním centru..."

Psali jsme: Klíčový dokument, který může otřást Brnem. Vztahuje se k roku 2001 a my ho získali

Zmíněná je firma Aupark Brno, spol. s r.o.. Ta uzavřela s městskou společností smlouvu o prodeji pozemků v říjnu 2008 za 88 milionů korun. K samotným smlouvám o prodeji se občanské sdružení Brnění dostalo až po soudních tahanicích, které skončili úspěšně. Třešničkou na dortu je fakt, že v současné době je skutečným majitelem společnosti Aupark Brno, spol. s r.o. druhý nejbohatší Slovák Ivan Chrenko. K identifikaci celé vlastnické struktury pomohly výpisy ze slovenského rejstříku vlastníků. Součástí vlastnické struktury jsou státy z Nizozemska, Lucemburska, Kypru či Baham...

Dalším příkladem, který probíhal ve zjevné režii ODS nebo ČSSD, je společnost Karlín development II s.r.o. Ta koupila od městské společnosti pozemky v roce 2005 za 30,5 milionů korun a další pozemky dle analýzy v roce 2008 směnila.

Majitelem této české společnosti je podle analýzy kyperská firma Mazes Enterprises Ltd. Do roku 2013 ovšem byla majitelkou Taťána Turzíková z J&T Banky. Turzíková je dnes členkou dozorčí rady Nadace J&T. „Zde je nutno podotknout, že naposledy zveřejněná účetní závěrka za rok 2016 dokládá enormní dluh, který dosahuje 1 miliardy korun," stojí ve zprávě.

Dodejme, že mezi lety 2004–2006 byl primátor Brna Richard Svoboda z ODS. Od roku 2006 do roku 2014 byl 14. primátor statutárního města Brna Roman Onderka, současný poslanec ČSSD.

Kauz, pod kterou jsou občanští demokraté spolu s těmi sociálními podepsání, obsahuje analýza mnoho.

Jedná se kupříkladu o uzavření pochybných reklamních smluv s MČ Brno-střed. „Uzavření Smlouvy bylo schváleno v rámci 100. zasedání Rady městské části Brno-střed konaného dne 21.4. 2010, a to 9 hlasy z celkových 9 přítomných členů rady, tedy jednomyslně. Jednou z radních byla tehdy i Markéta Vaňková, dále Robert Kerndl či Pavel Blažek. Podklady k případu byly doručené policii."

Známá brněnská kauza Wilson byla soudem projednávána více jak 7 let, až nakonec v roce 2015 padl pravomocný rozsudek nad ex-starostkou za ODS Brna-střed Dagmar Hrubou. Soud ji uložil podmíněný trest 18 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky za pokus o zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. V srpnu 2006 Hrubá podepsala smlouvy s firmou Wilson Properity na stavbu polyfunkčního objektu na náměstí Míru. Šlo o někdejší armádní objekt, který město dostalo bezúplatně od státu. Jedinou podmínkou bylo to, že nebude po jistý čas komerčně využit.

Analýza zmiňuje i další kauzu, ve které znovu figuruje "nová", tedy Fialova ODS. Kapitola nese název "Korupční kauza ODS – Kvapil – Novotný" a píše se v ní mimo jiné, že „bývalí brněnští politici ODS Aleš Kvapil a Radovan Novotný byli v roce 2011 pravomocně odsouzeni za braní úplatku na 4 roky vězení. Tento trest dostali oba politici za milionový úplatek, který Kvapil s Novotným požadovali po brněnském podnikateli Jiřím Štoplovi za zajištění bezproblémové stavby futuristického domu Sonocentrum v brněnské ulici Veveří." Doplňme, že od obou politiků se ODS distancovala.

AUPARK Brno, spol. s r.o., EKZ Tschechien 2 Immobiliengesellschaft k.s., ČSAD Brno holding, a.s., RANDORA, a.s., Karlín development II. s.r.o., Vodička, a.s., Palác Trnitá Brno a.s., Prachovský a.s. (firma podle obchodního rejstříku založená v roce 2017), AXA Česká republika s.r.o., GW Opuštěná 4 s.r.o., EON Distribuce...

Další součást analýzy, v níž jsou vypsané i komentáře, obvykle rozvádějící jednotlivé kapitoly, obsahuje i profily řady brněnských funkcionářů. Jednou z nich je Markéta Vaňková, o které většina místních hovoří jako o "pomocnici" Pavla Blažka. Tento exministr spravedlnosti sice republikový vliv ztratil a mimo Brno o něm téměř nikdo neví, ovšem v moravské metropoli se jeho jméno skloňuje pravidelně.

U ČSSD je zmíněn Vlastimil Žďárský či Zdeněk Koudelka. Analýza neopomíjí ani ANO. Dlouhodobě nejvíce negativně vnímanou postavou je Richard Mrázek (brněnský náměstek za ANO), o kterém jsme v minulosti také informovali. Mrázek podle zprávy „figuruje v problematické kauze směny pěti pozemků za pozemky v Bohunicích" či "lze mít oprávněné pochybnosti, zdali při zadávání zakázek malého rozsahu Brněnských komunikací, a.s. nedocházelo k dělení veřejných zakázek, jelikož například v průběhu dvou dnů (15–16.2. 2017) přidělila tato společnost šest rámcových zakázek, kdy každá z nich byla v hodnotě 5 999 999 Kč. Přitom tyto zakázky se u tří z nich týkaly stejného předmětu. Na těchto smlouvách byl jménem Brněnských komunikací podepsán Richard Mrázek."

Ačkoli je jasné, že provázání tvrdého byznysu s politiky v Brně bouchne do očí, najdeme na závěr této analýzy hodně zajímavou poznámku. „Každopádně však můžeme konstatovat, že touto zprávou nebyla shledána žádná korupční minulost osob, které se mají stát členy rady města."

Připomeňme, že Brnu má vládnout koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

