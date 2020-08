Zisky z Česka pryč? Ekonomický neokolonialismus! S podporou EU, udeřila SPD. A má návrhy

reklama

Okamura ocenil, že po šíleném vyjádření Jana Hamáčka, že lidé poslaní do karantény by nemohli volit, se vláda konečně vzpamatovala a předložila návrh, jak volby v karanténě provést. SPD se na zákonu několika návrhy sama podílela, takže jej samozřejmě podpoří.

Pak se Okamura smál nápadu Pirátů na zmrazení platů politiků. Právě tato strana totiž podle něj ve spolupráci s ANO způsobila, že se politikům nedávno přidalo. Podobně je to s ČSSD, kde s tím přišla ministryně Maláčová.

Pokud vláda chce šetřit, je podle Okamury velmi překvapující, že opět zamítla návrh SPD na zdanění dividend vyváděných zahraničními korporacemi do ciziny. Vláda zaujala negativní stanovisko a Okamura to nechápe, protože české firmy své dividendy danit musí. Zahraniční korporace jsou tak zvýhodněny a vyvádí si do ciziny 300 miliard ročně.

Zisky realizované v České republice si pak vyvádějí do daňových rájů. A státní pokladna tak přichází o 45 miliard ročně. „A vláda se přitom pořád vymlouvá, že nejsou peníze,“ kroutil hlavou předseda SPD.

„Tady typicky vidíme, jak jde vláda na ruku Evropské unii. Protože to, aby tu nadnárodní firmy nedanily a vyváděly si peníze do daňových rájů, je právě příkaz Evropské unie,“ řekl dále Tomio Okamura.

Místopředseda Radim Fiala doplnil, že takto je vyváděna téměř pětina státního rozpočtu, a on to nazývá jako „ekonomický neokolonialismus“. „Tady je vidět ta škodlivost Evropské unie, která jde na ruku nadnárodním korporacím,“ přidal se Okamura. Že je to jedno i české vládě, to je ovšem skandální.

Pak ještě zástupci SPD prezentovali návrh na zajištění starobních a invalidních důchodů na úrovni přesahující hranici chudoby, která je dnes asi čtrnáct tisíc korun. „Je tam podmínka opracovaných let, takže nedojde k tomu, aby si na tento důchod dosáhli nějací nepřizpůsobiví lidé,“ dodal Okamura. Současně by byla uplatněna zásluhovost. „Jak říkám - peníze na to jsou. Stačí zdanit nadnárodní korporace a zrušit škodlivou inkluzi ve školství, to je dalších šest miliard,“ dodal předseda SPD.

Pak představil návrh na manželské půjčky a další věci, které podpoří „porodnost ve slušných rodinách“. Důvodem je podle něj to, že bez nové generace se blíží kolaps důchodového systému. A rovněž návrh na zvýšení daňových slev u daně z příjmu, které mají podpořit pracující a nezvyšovaly se už dvanáct let. Za tu dobu vzrostla průměrná mzda o 50 procent, i sleva na dani by se tedy měla jednorázově zvýšit o 50 procent.

„Úplně šílené“ pak podle Okamury je, že vláda vůbec nemyslí na 700 tisíc občanů, postižených exekucemi. Dodnes se totiž děje, že dlužník na poplatcích a úrocích mnohokrát přeplatí původní dluh, věřitel z toho nemá nic, ale vydělává na tom exekutor. „Je to státem posvěcená lichva a vládou tolerovaná zlodějna,“ dodal Okamura.

Pak se ještě vyjádřil k aktuálnímu dění v Bělorusku a odmítl, aby do něj bylo zasahováno ze zahraničí, tak, jako se to stalo na Ukrajině. Žádný běloruský Majdan podle něj není řešením. „Bělorusové by si to měli vyřešit sami,“ dodal. Zaráží jej dvojí přístup Evropské unie, která nic podobného nepodnikala, když ve Francii „Macron nechal mlátit žluté vesty“, nebo když ve Španělsku stříleli gumové projektily do lidí, žádajících referendum.

„Všichni mlčeli. I premiér Babiš. Jenom SPD se tehdy vymezila. A teď zase vidíme ten dvojí metr,“ všiml si Okamura s tím, že SPD je proti jakémukoliv násilí.

