Život – i ten dezinformační – umí tropit hlouposti

reklama

Tato jednání jsou trestná, pouze pokud by k nim došlo v rámci jednání, které by naplnilo např. § 181 Poškození cizích práv, § 184 Pomluva, § 345 Křivé obvinění, § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, § 357 Šíření poplašné zprávy, § 365 Schvalování trestného činu, § 364 Podněcování k trestnému činu, nebo § 404 projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. To ale dosti velký ranec paragrafů, které už nyní umožňují podrobit jednání různých skupin osob právnímu posouzení případně sankci. Zkusme to vzít na několika příkladech per partes.

§184 Pomluva: „Sobotní demonstraci (3.9.) na Václavském náměstí, které se účastní desítky tisíc lidí, svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR“, řekl novinářům premiér Petr Fiala (ODS). (zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-demonstraci-v-praze-svolaly-sily-ktere-se-hlasi-k-proruske-orientaci/2251523). Ve Fialově apodiktickém a pomlouvačném tvrzení není uveden ani jeden argument, o nějž by mohl opřít domnělou pravdivost svých slov. Neprokázal jakékoli známky toho, že by pánové Ladislav Vrábel a Jiří Havel byli „proti zájmům ČR“ a měli „blízko k extrémním pozicím“. Ostatně - co to je „extrémní pozice“? Pokud Fiala nedefinuje, co tím myslí, setrvává na poli pomluvy a měl by být posuzován orgány k tomu zřízenými.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Nejinak by se měl zodpovídat ze svých sprostot komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který publikoval v návaznosti na Fialova slova článek „Fiala má pravdu. Demonstraci organizovala proruská svoloč“. (zdroj: https://archiv.hn.cz/c1-67109850-petr-fiala-ma-pravdu-demonstraci-organizovala-proruska-svoloc-jenze-zustat-jen-u-toho-je-slaboduche). Pro komentátora je shromáždění desítek tisíc lidí „svoločí“, a ještě navíc „proruskou“. Opět žádný argument, jen hulvátství. Kdo že to kdysi mluvil podobně? Ještě si to pamatujeme: Listopadový (1989) výrok Miroslava Štěpána o „dětech“, které nemají co rozhodovat, je proti tomu Honzejkovu velmi slabým čajíčkem. A přesto stál Štěpána politickou budoucnost. Že bychom tehdy byli na podobné excesy citlivější? Nebo se sprostota jako komunikační metoda uhnízdila v naší politice a médiích už natolik, že jsme ji začali vnímat jen jako zvukový smog?

To smutně proslulý (zatím ještě) starosta Řeporyj Pavel Novotný to vzal od podlahy: „Vodní děla na tu svoloč… V antické Spartě tyhle typy házeli z útesu coby pro společnost nepotřebné. Debilové, co adorují Babiše a odmítají provolat slávu Ukrajině. Zbyteční lidé pro společnost.“ Pro připomínku: jasné naplnění trestného činu § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a rovněž § 364 Podněcování k trestnému činu.

Psali jsme: „Vodní děla na tu svoloč. Rozehnat! Zbyteční lidé.“ Z ODS zahřmělo proti demonstrujícím

Dokonce i dříve vcelku umírněný (kdeže dávné časy jsou) komentátor Alexandr Mitrofanov se nechal unést emocemi, jež jím patrně při vyslovení čehokoli, co zavání Ruskem (jako jeho jméno) začínají cloumat. Napsal: „Vážení, kteří vyslovujete soucit s davem na Václaváku a kritizujete výrok P. Fialy: Kdyby tento dav získal moc, dostanete na výběr 3 možnosti: 1. Jít do jeho služeb, 2. Emigrovat, 3. Nechat se zlikvidovat.“ Ryzí příklad porušení § 357 Šíření poplašné zprávy.

Možná nejrozumněji, ze sféry mainstreamových médií, se k demonstraci vyjádřil komentátor Deníku Martin Komárek (zdroj: https://www.denik.cz/komentare/slet-ruskych-svabu-20220904.html). Vyzval vládu, aby s protestujícími jednala, nikoli je jen nálepkovala nepodloženými a urážlivými etiketami. Důvod Komárkova postoje je jasně čitelný. Svého času byl poslancem Parlamentu za Babišovo ANO a ještě má v živé paměti, jak proti jeho šéfovi demonstrovaly v Praze i jinde různé „milionové chvilky“ atd. A že byl tehdy postoj médií vůči demonstrujícím naprosto opačný: „chvilky“ byly na piedestalu slávy, z něhož pak s ostudou spadly, ale to je jiná historie. Komárek zkrátka, jako jeden z mála, zažil obě strany mince. Proto teď i na konto protifialovských demonstrantů mluví jinak než druzí. Bylo by docela zábavným testem integrity, kdyby někdo poradil předsedovi Asociace nezávislých médií, aby za tuto novinářskou a konec konců i občanskou rozvážnost udělila příští Krameriovu cenu právě Komárkovi. Myslím, že by ji Komárek odmítl, ale raději bych se mýlil.

Zpět ke zmíněným paragrafům: Najde se někdo, kdo za uvedené a mnohé další podobné výroky požene jejich vyslovitele k právní odpovědnosti? Pokud ano, začnu věřit, že ještě stále žijeme v demokracii.

Psali jsme: Fialenko. Premiér za všechny peníze. Zde jsou částky Přiznali barvu. To bude začátek jejich konce. Paralelní Polis si vzala na paškál vnitro a jeho „centrum“ Příručka udavače: Obsah podporující ruskou invazi rovnou hlaste policii. Hrozí za něj až tři roky vězení „Smazali, neomluvili se. Manipulátoři.cz jsou dezinformační web.“ Historik vede boj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.