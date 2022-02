Zkušený Václav Vlk: Další šílený úlet pokrokářské Ameriky. Ukrajina je jen zástěrka

Mnozí se obávají, že spolu s krizí na Ukrajině vypukne válka; ale „válka už je“, upozorňuje publicista Václav Vlk. Ta válka má jeden hlavní důvod – za žádnou cenu nedopustit, že by v USA zvítězil Donald Trump. A že by se zhroutila ideologie ještě těsnější „pokrokové“ EU, uvádí ve svém komentáři na serveru Neviditelný pes.

Světová pandemie covidu-19 přinesla řadu problémů; největší z nich je ekonomická a energetická krize a nejvyšší inflace za poslední desítky let. Je jasné, že současné vedení Západu si s ničím z toho neví rady. „A tolik do toho všelijak modernizovaná a zbarvená marxistická levice investovala! Na fakultách vyrostly dvě až tři generace polovzdělanců, často pečlivě vybíraných, jen aby to nebyli duševně běloši. A ti se pomalu, takzvaným ‚dlouhým pochodem institucemi‘ (podle vzoru maoistického ‚dlouhého pochodu‘, kdy se komunisté zmocnili Číny) dostali prakticky do všech řídících útvarů Západu. Například zcela ovládli vedení Evropské unie v Bruselu.

A šikovnou politikou se spojili na ideologickém základě, a hlavně na penězích rozhazovaných byrokraty a multinacionálními firmami. V domnění, že tím lehce ovládnou jak politiku, tak ekonomiku. Jak se říká, dělali účet bez hostinského. V tomto případě jsou hostinskými ti obyčejní, bezvýznamní lidé, kterými ti pokrokáři srdečně opovrhují,“ píše Vlk, jak se západní systém dirigovaný levicí začíná rozpadat.

Ukázka energetické krize je toho naprostým důkazem. „Zakážeme co nejvíce produkovat elektřinu z atomu a z uhlí, zničíme či zakážeme těžbu plynu a ropy a vymyslíme si, jako katoličtí blouznivci ve středověku, ‚odpustky‘. Ty tzv. emisní povolenky. Jednou z jisker, které zapálily nejprve husitské hnutí a později náboženské války v Evropě, byly právě tyto morálně hnusné, lidsky odporné ‚odpustky‘,“ připomíná.

„Tato nová pseudošlechta, která je ideově velice podobná středověké inkvizici, bude bojovat o svá místa ve vládách, na univerzitách, v neziskovkách i v globálních firmách. Oni se prostě nevzdají, i kdyby měli, stejně jako středověcí katolíci a inkvizice, vyvolat obrovskou ideologickou občanskou válku,“ dodává s tím, že jim nic jiného nezbývá.

Všichni tito tzv. pokrokáři půjdou a jdou za obhájením svých zisků a privilegií i přes mrtvoly: „Zda dojde ke střílení na hranicích Ukrajiny, sice nevím, ale ať tak či tak, tento konflikt je jen malou, i když ve svých důsledcích možná zásadní ukázkou toho, co nás čeká,“ obává se publicista.

„Vychováte-li si záměrně statisíce nevzdělaných a poživačných příživníků a dovolíte-li již od mládí infikovat fanatismem nové generace, je jen otázkou, kdy vypukne zásadní konflikt. Tak jako nebyli katolíci, pokud měli absolutní moc, schopni zvládnout měnící se společnost, tak jako to nedokázali ani internacionální socialisté (bolševici) a nacionální socialisté (nacisté), nedokážou to ani současní pokrokáři. Kteří se snaží všemi možnými způsoby umlčet, ostrakizovat, cenzurovat a vyzmizíkovat (cancel culture) všechny své odpůrce,“ míní, že tito lidé, kteří již žijí naprosto mimo realitu – jak předvádějí kupříkladu při svých výrocích o Ukrajině –, nejsou vůbec schopni pochopit, co vlastně činí.

„Dnes, když to píšu, se zdá, že veškerý řev kolem Ukrajiny byl jen zástěrkou a dalším šíleným úletem pokrokářské Ameriky, která naběhla ‚na vidle‘ Putinovi. Jasné je, že čím dál větší část Evropy, a to nejen její obyčejní obyvatelé, ale třeba i francouzský prezident Macron, považují Moskvu za důvěryhodnější než celou pokrokářskou partu, co se nám urodila v anglicky mluvících zemích. Můžeme tedy jen čekat, zda všechny ty zelené a jiné ‚moderní‘ ideologie nás nepřivedou tam, kam sovětští soudruzi přivedli kdysi po staletí obilnici Evropy, Ukrajinu,“ uzavírá Václav Vlk.

