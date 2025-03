Zkusil silná slova v Bílém domě, dnes „ponížen“. Zelenskyj se lísá k Trumpovi

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4017 lidí



Americká vláda o pozastavení vojenských dodávek rozhodla krátce poté, co Trump avizoval, že si „Amerika už dlouho nenechá líbit“ komunikaci Zelenského, stavějícího se proti možnosti ukončit konflikt.



„Tenhle chlap nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky, a Evropa na schůzce, kterou měla se Zelenským, na rovinu prohlásila, že bez USA to nezvládne – asi to nebylo nejlepší prohlášení, které mělo být učiněno, pokud jde o demonstraci síly vůči Rusku. Co si myslí?“ netajil se Trump rozčílením ze Zelenského prohlášení, v němž vyjádřil přesvědčení, že konec války s Ruskem je ještě „velmi, velmi daleko“.

Jen několik hodin po rozhodnutí USA přerušit obranné zásilky Zelenskyj na sociální síti X vzal své předešlé výroky zpět a ujistil, že by „rád znovu zdůraznil závazek Ukrajiny k míru“.



„Nikdo z nás nechce nekonečnou válku. Ukrajina je připravena přistoupit k jednacímu stolu co nejdříve, aby se tak přiblížila trvalému míru. Nikdo nechce mír víc než Ukrajinci. Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa, abychom dosáhli dlouhotrvajícího míru,“ uveřejnil Zelenskyj na sociální síti X v úterý večer.



„Jsme připraveni pracovat rychle na ukončení války a prvními fázemi by mohlo být propuštění vězňů a příměří ve vzduchu – tedy zákaz používání raket, dronů s dlouhým doletem, bombardování energetické a další civilní infrastruktury – a okamžité příměří na moři, pokud Rusko učiní totéž. Poté chceme velmi rychle postupovat všemi dalšími fázemi a spolupracovat s USA na silné konečné dohodě,“ vyjádřil se.

Po kritice mnoha Američanů včetně amerického viceprezidenta J. D. Vanceho, obviňující Zelenského z nedostatečné vděčnosti, se ukrajinský lídr také rozhodl doplnit, že si „opravdu váží toho, jak moc Amerika udělala, aby pomohla Ukrajině zachovat její suverenitu a nezávislost“.



„A pamatujeme si okamžik, kdy se věci změnily skrze to, že prezident Trump poskytl Ukrajině javeliny. Jsme za to vděční,“ přišlo též uznání za dodávku amerických protitankových řízených střel, jež Ukrajincům velice pomohly na začátku konfliktu, což Zelenskému během roztržky v Bílém domě připomenul i americký prezident.



Právě páteční setkání v Bílém domě podle Zelenského „neprobíhalo tak, jak mělo“. „Je politováníhodné, že se to stalo tímto způsobem. Je čas dát věci do pořádku. Rádi bychom, aby budoucí spolupráce a komunikace byly konstruktivní,“ uvedl.

Doplnil rovněž, že je Ukrajina „připravena podepsat kdykoli a v jakémkoli vhodném formátu“ dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti. „Tuto dohodu vnímáme jako krok k větší bezpečnosti a solidním bezpečnostním zárukám a opravdu doufám, že bude fungovat efektivně,“ uvedl Zelenskyj, jenž přitom ještě v pátek kritizoval, že uvedená dohoda neposkytuje dostatečné bezpečnostní záruky.

