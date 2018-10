Zle pro Merkelovou: Po víkendu může mít velký problém

Spolková země Bavorska po celá desetiletí ovládala CSU, která je sesterskou stranou CDU kancléřky Angely Merkelové a předseda strany Horst Seehofer sedí v čele klíčového ministerstva vnitra. Od roku 1962 vládne CSU s absolutní většinou křesel, ale to se po tomto víkendu nepochybně změní. Průzkumu přisuzují křesťanské-sociální unii jen něco kolem 33%, což by byl z historického pohled skutečně propadák.

CSU podle všeho získá o třetinu méně hlasů než ve volbách před pěti lety a hrozí jí dokonce i možnost, že by se mohly ostatní strany teoreticky dohodnout a sestavit vládu bez ní. Jak zmiňuje bruselský server Politico, pokud se tak opravdu stane, hrozí riziko destabilizace celé německé vlády, kde je CSU klíčovým hráčem. Negativním vývojem je zaskočen i samotný bavorský premiér Söder, který označuje celou situaci za paradoxní.

„Bavorsku se nikdy nedařilo lépe než dnes, ale politika naši spolkovou zemi přesto hluboce rozdělila,“ uvedla během své volební kampaně nedaleko Norimberku. „CSU akcentovala hrozby migrace, ale spojenectví s CDU přinutilo Seehofera liberální přistěhovaleckou politiku Merkelové podpořit. „Tím pádem stranu opustilo nemalé množství voličů a ti přešli k Alternativě pro Německo, která by mohla ve volbách dosáhnout na 14%.“

Současné CSU opustili i poněkud liberálnější voliči a ti zase přešli k zeleným. A právě Strana zelených má šanci dosáhnout dvojnásobku toho, co získala při minulých volbách. Některé průzkumy ji přisuzují až osmnáct procent. Podle Politico se už z pohledu CSU nehraje o to, co lze ještě zachránit, ale jak bude ztráta pozic bolestná. „Volby v Bavorsku budou mít vliv na celé Německo a především samotnou vládu.“

Po předpokládaném volebním debaklu je možné, že z čela CSU bude muset odstoupit Seehofer, byť on sám nedávno říkal, že se do kampaně vůbec nezapojoval. „Spojenci Södera již na něj ukazují prstem, ale je otázka, jestli volební zisk kolem 33% může přežit samotný Söder. Zatím se zdá, že ano. Ačkoli nemá takovou podporu, jakou kdysi míval Seehofer, neexistuje žádný relevantní nástupce a vyzyvatel,“ uzavírá Politico.

autor: pro