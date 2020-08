Zločin. Útok na budoucnost národa. Lékař rozsápal Babišovu vládu za roušky

reklama

„Dopouštíte se epocháního zločinu na budoucnosti našeho národa,“ obrátil se Jordán hned na počátku na české elity. Tento zločin má spočívat v pošlapání principů vzdělanosti národa. Jedná se o těžký zločin na dětech, kterým má být opětovné zavedení povinného nošení roušek. Výsledkem bude, že děti, které z nejrůznějších důvodů budou roušku odmítat, nebudou do školy nejspíš vůbec vpuštěny a bude jim tedy upřeno právo na vzdělání, základní ústavní právo.

„Děti, které takto nebudou moct navštěvovat školu, budou na černé listině od učitelů, zmatených a vystrašených tak, že budou skákat tak, jak bude pískat jejich ředitel, který se zase bude bát o své místo, aby ho zřizovatel nevyhodil. Protože bude mít strach o svou obživu a o svou rodinu. Bude proto bezmyšlenkovitě naplňovat řád nového světa, který vy prošlapáváte napříč rozdělenou společností,“ varoval.

A Jordán prý ví o čem mluví, protože má titul MBA z bezpečnosti a krizového managementu. Proto vidí, že ve skutečnosti na našem území takto vedou cizí mocnosti válku o své zájmy. „Vedou ji za své zájmy, za porušení vzdělanosti a integrity národa,“ varoval.

Připomněl, že český národ je národem Komenského, učitele národů, vyznávajícího heslo Škola hrou. Není prý náhodou, že právě tato osobnost musela emigrovat. „Doma není nikdo prorokem, do emigrantů se vždycky pouští nejlépe, protože jsou daleko,“ zamyslel se Jordán, žijící ve Švýcarsku. Závist, zášť a strach jsou podle něj motivací takové nenávisti a v Česku je to velmi oblíbené. Právě proto bychom si měli dát pozor na to, že se to u nás zase začíná roztáčet.

„Celý svět založil své moderní školství podle Jana Amose Komenského. A teď vy, lidé zřejmě zaprodaní, vystrašení a nemužní, vy v estabilishmentu České republiky, provádíte tento obrovský a epochální hybridní útok na národ české kotliny, na českou národní vzdělanost,“ varuje lékař z videa.

Jiné státy podle něj rozhodně nejsou této „globální lži Covid“ tolik podřízeni. Za příklad dává severské země, které si stále jedou svou linku. „My máme v sobě také hodně keltské krve. Takže pamatujte na to, že českého člověka nemůže někdo jen tak zlomit,“ varoval do kamery.

Českého člověka podle něj dokáže nejlépe zlomit jiný český člověk a o to je smutnější, když takové věci budeme provádět vlastním dětem. Tím se vrátil k hlavnímu tématu své kritiky – k rouškám do škol a distanční výuce. Ministři podle něj vůbec nemají představu, jak to bude probíhat a jak to učitelé udělají. Podobné experimenty proti přirozenosti podle něj vždy byly záležitostí totalitních režimů. „Nařídíte své bohy?“ ptal se Jordán provokativně.

Doktor Jordán zboural český internet svým videem, kritizujícím nadměrný strach z pandemie, již dříve.

„Dámy a pánové v estabilishmentu České republiky. Země je kulatá a točí se. Český národ nezahyne, protože půjde do undergroundu, bude se vyučovat v rodinách a v různých skupinách,“ varoval Jordán. A pokud se to pokusí estabilishment změnit silou, třeba s nasazením policie nebo armády, jen to urychlí jeho konec.

„Vyzývám vládu České republiky, aby nařídila sundání roušek. Jsme Češi, postavme se celému světu sundáním roušek. Nejsem přece otroci,“ promlouval do duše. Do „první linie“ se podle něj dnes dostávají nikoliv zdravotníci, ale učitelé, hájící vzdělanost národa. Připomněl přísahu „sloužím vlasti“, která je jen jedna.

„Nenechme padnout hodnoty našeho národa a celé Evropy, hodnoty humanity a života, úplně na zem,“ vyzval vědec na závěr. Vzpoura by měla proběhnout proti povinnosti nosit ve škole roušky. Pokud děti bez roušky nebudou vpuštěny do škol, nebudou vzdělány. A nevzdělaná masa je manipulovatelná. O to jde mocnostem. Vyzývám vládu České republiky, aby se tomu postavila,“ skončil.

