Zločinec se prohlásil za ženu. Dali ho do ženského vězení. A tam znásilnil

Vypadá to, že Česká republika není jediná země, kde jsou problémy s transsexuály. Po skandálu s Marií Ferynou a Klinikou přichází další, tentokrát z Velké Británie. Vězeň, který o sobě prohlašoval, že je žena, byl opravdu zařazen do ženského vězení. Zde se dopustil dalších sexuálních deliktů, když zaútočil na dvě spoluvězeňkyně. Informoval o tom deník Guardian a server Spiked.

Karen Whitová alias David Thompson má opravdu pestrý trestní rejstřík. Okolo přelomu tisíciletí byl odsouzen na 18 měsíců za veřejné pohoršení před dětmi. Znovu zatčen byl v roce 2017, tentokrát za to, že se vloupal do bytu seniora a pobodal ho. A když byl přeřazen do ženské věznice, byl stále souzen za znásilnění, pro závažné ublížení na zdraví, krádeže a znásilnění několika žen. Neprošel žádnou operací na změnu operací.

Proč byl tento muž umístěn do ženské věznice? Protože se považoval za ženu a protože o tom rozhodla transgenderová posudková komise, složená z psychologů a manažerů věznic, která rozhoduje o tom, do kterého typu vězení takové individuum zařadit. Zde celkem zřejmě udělala chybu a nezohlednila povahu zločinů, za které byl Thompson souzen. Důvod, proč tak komise učinila, je podle Guardianu ten, že ministerstvo spravedlnosti zrovna aktualizovalo svoji politiku vůči vězněným transsexuálům poté, co byli dva zabiti v mužském vězení. Nový dokument dával důraz na právo vězňů na sebeurčení a identifikaci s pohlavím, které je jim blízké.

Před zatčením žil v sociálním bydlení v Západním Yorkshiru. Zde také podle Guardianu trval na tom, aby byl oslovován jak Karen Whitová. Podle ostatních rezidentů byly tři roky soužití s „Karen“ hrozné, tyranizoval okolí jak verbálně, tak fyzicky a někteří obyvatelé se museli odstěhovat. Podle jedné z nájemnic na ostatní volal Thompson policii kvůli zločinům z nenávisti a choval se násilně. Vrcholem všeho bylo právě pobodání seniora, které dle jeho slov přišlo „z čistého nebe“.

Britská vláda nyní zvažuje, že bude zákon o uznání pohlaví reformovat, přičemž někteří se bojí, že současná podoba může nebezpečným mužům vydávajícím se za ženy dát přístup k bezbranným ženám, například právě ve vězení. Nicméně, Jenny-Anne Bishopová z organizace pro práva transsexuálů Transforum říká: „Posudkové komise jsou správný způsob jak rozhodovat, nemůžete říct, že systém je špatný, když selže jednou. Výjimky skoro vždy potvrzují pravidlo a pak musíte zjistit, co se stalo, aby se to už neopakovalo. Žádný systém není perfektní. Chybovat je lidské.“

