Zloději, Bory čekají, křičelo se na Babiše v Plzni. Koblihy, vyližte si. Čtěte Erika Taberyho

REPORTÁŽ Lhář, zloděj Babiš patřící do plzeňské věznice na Borech, tak odsoudil premiéra několikasethlavý dav v Plzni požadující jeho odstoupení, vrácení peněz, konec zásahů do vedení státu. Od Milionu chvilek pro demokracii dostal ultimátum do začátku ledna, aby sám dobrovolně odstoupil. Po půlhodině plamenných projevů se protestující vydali na průvod centrem vánoční Plzně.

Organizátoři trhů, probíhajících na plzeňském náměstí, ztišili program a vypnuli vánoční koledy, aby bylo protestující slyšet po celém centru. Slova se na začátku akce jako již tradičně ujal Robert Elva Frouz za občanskou síť Pro hnutí a za Milion chvilek pro demokracii.

Už zase je!!

„Sházíme se letos už ani nevím po kolikáté a se stále stejným mottem, že nechceme premiéra, který je v masivním střetu zájmů a premiéra, který je trestně stíhaný,“ uvedl za výkřiku muže z davu „Hanba!“

„Dokonce chvilku trestně stíhaný nebyl, ale už zase je,“ připomněl aktivista. „Zatím to nevypadá, že by se chystal nás všechny vyslyšet a odstoupil. Přesto jsem přesvědčen, že tato naše scházení mají veliký smysl. Minulý týden se sešla manifestace na Václavském náměstí, toho úterý byl průvod Prahou a nyní se scházejí lidé ve všech krajských městech po celé republice. Mezi tím se sešli mnozí v menších obcích a městečkách. Tady v našem okolí například po mnoha letech ve Stříbře nebo v Třemošné nebo v Rokycanech,“ pochvaloval si za potlesku přítomných Frouz. „Bylo to mnohdy tam, kde to dlouho nebylo zvykem. I na tom je vidět, že toho opravdu máme dost. Také je na tom vidět, že přibývá lidí, kterým to není jedno a kteří jsou ochotni něco udělat proto, abychom žili ve svobodné a sebevědomé společnosti s reprezentací, která nás bude reprezentovat lépe než ta, která tam právě je,“ zdůraznil organizátor za opětovného potlesku přítomných.

Porazit ANO i ostatní. Co však s opozicí?

Zástupkyně sítě Pro hnutí Eva Volfová pak uvedla: „Problémy pana premiéra jsou pořád větší a větší, dostal ultimátum a má odstoupit do 7. ledna, k tomu jsme jej jako Milion chvilek vyzvali… Jsme už probuzená občanská společnost, která je sebevědomá a pořád sílí…“ varovala předsedu vlády aktivistka a vzpomněla nedávné akce: „V Praze na Klárově vystoupily opoziční demokratické strany a my se propojujeme a nacházíme k sobě cesty, překonáváme k sobě příkopy. Vyzývám je, abychom spolupracovali, aby bylo v příštích volbách možné porazit hnutí ANO i ostatní.“

Podle Volfové existuje iniciativa Rovné volby, kde můžete podpořit záměr, aby v příštích volbách měly hlasy stejnou váhu, což je zakotvené i v Ústavě. Bohužel, v době opoziční smlouvy se změnil zákon tak, že dnes větší strany mají mnohem větší váhu a ti, co volí menší strany, mají mnohem menší váhu a naše hlasy jsou méně hodnotné, což je zásadní. Druhá iniciativa je od Jana Čižinského, který shání tři tisíce dobrovolníků, a chce, aby volby dopadly jinak, než to vypadá nyní s předvolebními výsledky. Vysíláme silný vzkaz do Prahy k panu premiérovi,“ konstatovala aktivistka za potlesku davu.

Dalším mluvčím byl Roman Čiviš: „Před dvěma a půl roky jsme se poprvé sešli a začali přemýšlet, co dělat s tou neutěšenou situací. Víme, že máme nejen premiéra v obrovském střetu zájmu, ale určitě jste si všimli, že ve veřejném prostoru lež, nepravdy, různé fake-news a hoaxy se rozmnožily jako houby po dešti.“

„Fuj, Putin!“ ozvalo se z davu

„Jeden můj kamarád psycholog mi položil jednu zajímavou otázku – víš, kdo tě naštve? Jenom ten, komu to povolíš?“ pokračoval Čiviš. „Ví se o mne, že nemám příliš v lásce toho pána, co je v čele vlády. Ale to není o tom, že bych neměl rád pana Andreje Babiše. Nemám rád věci, které jsou kolem toho. Střet zájmů, všechny ty kampaně a účelovky. To se mi opravdu nelíbí,“ konstatoval za potlesku přítomných aktivista.

Psali jsme: Karel Januška: Pravda a právní názor Pirátská „pecka“. Toho novináře tam nechci! Peksa v roli cenzora, jde o Babiše. A Kalousek si začal vyřizovat účty Klaus ml. a Petříček: Tvrdý souboj o syrské sirotky. Divadlo! Uklánění Bruselu. Padala silná slova Piráti dnes dokončí návrhy kandidátů do předsednictva

Vysvětlovat, přemlouvat, agitovat!

„Když bylo nedávno osmé výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, měli jsme si uvědomit dialog, pestrost názorů a respekt navzájem. Měli bychom jasně vyslat signál do Prahy, co se nám nelíbí a zároveň jasně ve svém okolí se snažit mluvit s lidmi, kteří mají jiný názor, vysvětlovat jim náš názor, který je jiný, než to dnes vidíme, tedy nepřátelsky a v konfliktu. Je třeba trpělivě vysvětlovat,“ burcoval ostatní. „Udělali jsme obrovský kus práce na cestě, čeká nás ještě dlouhá cesta. A kolikrát ještě? Tolikrát, kolik bude třeba. Možná, že mnozí z vás četli knihu Erika Taberyho Opuštěná společnost. Když jsem ji dočítal, opravdu jsem se necítil dobře. Napsaná je dobře. Píše se tam o tom, jak to je. Zaregistroval jsem, že nedávno autor Erik Tabery poznamenal: Jsem moc rád, že vnímám, že tato společnost už není opuštěná… Před třiceti lety jsme na tomto náměstí křičeli, že chceme dialog a ten se nám nějak vytratil. Nezapomínejme na slušnost a heslo, které říkal pan prezident – Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ uvedl na závěr svého vystoupení aktivista za potlesku přítomných.

Odporní komunisté, nechť shnijí!

A Frouz jakožto spoluorganizátor a hlavní mluvčí dne na to navázal: „Jsou i tací, kteří zapomínají na slušnost. Jestli vůbec někdy věděli, co to je. Je to předseda KSČM Vojtěch Filip!“

„Hanba, fuj,“ znělo náměstím,

„Ten pronesl před pár dny tato slova: Milion chvilek – tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou. Teď si vyzkoušeli blokádu Hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ citoval šéfa komunistů aktivista Frouz za mohutného pískání stovek přítomných. „To si dovolí říci předseda parlamentní strany, která drží u moci premiéra Andreje Babiše!“ byl zhnusen Frouz. „Odepsal mu plzeňský historik Tomáš Hausner: „Asi se KSČM pravděpodobně nerozpustí a neodebere se odehnít na smetiště dějin…“ citoval část otevřeného dopisu plzeňského pedagoga a historika.

Člen Milionu chvilek, ekolog Jan Piňos pak před protestujícími uvedl, že během celého roku se uskutečnilo na 370 místech ČR 1500 akcí… Síť se rozrůstá… Během minulého roku se zúčastnilo akcí přes milionu lidí. Taková síť tady nebyla za třicet let od listopadu 89. Je to největší úspěch Milionu chvilek,“ vypočítával s nadějí a optimismem v hlase.

„Už zase máme trestně stíhaného premiéra,“ posteskl si Frouz za řevu davu: „Hanba!“

„Co je horší: Díky auditu EU máme jeho střet zájmů definitivně černé na bílém. Andrej Babiš nám skoro tři roky lhal. Svěřenecké fondy byly jen účelová finta. I nadále vlastní Agrofert, jehož součástí jsou vlivná média, a který zároveň v miliardových objemech obchoduje se státem a inkasuje dotace. ČR bude kvůli tomu vracet velké peníze,“ pokračoval muž číslo jedna plzeňské manifestace.

„Zloděj!“ skandovalo náměstí. „Bory čekají!“

„Díky auditu vyplaval na povrch problém ještě závažnější. Je to Agrofertizace státní správy. Skutečně se naplňuje známé heslo: Povedu stát jako firmu. Veřejné instituce slouží téměř jako jeden muž Andreji Babišovi,“ burcoval neúnavně za sychravého podvečera Frouz.

„Demisi! Na Bory!“ hučel dav.

Hrůza a děs přichází ze Strakovky

„Andrej Babiš dovedl střet zájmů ad absurdum, když prohlásil, že ČR bude závěry auditu odmítat. Tím ztotožnil sebe sama a ČR. Místo, aby uznal chybu, vrátil peníze a vyřešil svůj střet zájmů, hájí do roztrhání těla firmu, která mu prý už dávno nepatří. Tento obrovský střet zájmů poškozuje celý stát,“ nepřestával Frouz. „Máme toho dost!“ křičely stovky hrdel. „Ať vrátí peníze, které mu nepatří. Je třeba ihned zastavit státní zakázky, daňové úlevy a dotace pro Agrofert. Státní správa tu má být pro občany, a ne pro Babišovy kšefty. Ať si nás přestane brát jako rukojmí!“

Rozčilený starší muž se prodíral davem nadávajíc, že se ruší vánoční trhy a sváteční nálada: „Nemusíte tu tak hulákat,“ upozorňoval za smíchu a úšklebků muž. Jen dva tři spoluorganizátoři se mu snažili vysvětlit, že to není na dlouho a že je potřeba se připomínat.

„Stali jsme se silným hlídacím psem demokracie,“ uvedl v závěru Frouz. „Díky vám se zajímá o demokracii a zasazuje se stále více lidí. Jsme odhodláni nepolevit. Připravujeme pomalu, ale jistě dobu, kdy se za nejvyšší politické představitele nebudeme muset stydět. Za budoucnost bez Babiše!“ uvedl v samém závěru aktivista za potlesku přítomných.

Pak se vydal dav na pochod městem za asistence městské i státní policie. Z pochodující skupiny občas vybíhali teenageři, kteří během pár sekund napsali na chodník či silnici antibabišovské heslo.

Vzkaz na chodníku. Foto: Václav Fiala



