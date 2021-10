Žluté vesty všude po Evropě! Babiš dal do latě EU. Přímo na jednání

reklama

Slovinsko, předsednická země EU, uspořádalo neformální summit Unie, který se měl zabývat hlavně přistoupením balkánských zemí. Kromě toho se měly probírat další vnější vztahy, včetně reakce na konec mise v Afghánistánu.

Andrej Babiš ještě před summitem EU napsal dopis předsedkyni Evropské komise a předsedovi Evropské rady, a žádal aby řešila také energetika, která s rostoucími cenami plynu i elektřiny začíná lidi čím dál více pálit.

„Je nedostatek plynu, máme problémy s emisními povolenkami,“ zdůraznil. O energetice se nakonec skutečně debatovalo. „Možnost vystoupit dostali jen dva premiéři. Španělský premiér a já,“ objasnil Andrej Babiš situaci.

„A já jsem jasně řekl, že Evropská komise musí okamžitě řešit směrnici MIFIT,“ zmínil směrnici upravující obchod s emisními povolenkami. Plánované ceny povolenek za vypouštění emisí se zcela rozpadly, na současné reálné ceny se měly povolenky dostat až v roce 2037.

„Takže já jsem požádal, aby to Evropská komise okamžitě řešila a aby zabránila spekulantům, těm hedge fonds, co mají peníze a nepotřebují ty povolenky, a chtějí jenom vydělat, abysme my ostatní prodělali,“ popsal problém. V zákulisí mu prý evropští lídři řekli, že s tím souhlasí.

Zmínil i téma západního Balkánu, o jehož přistoupení se v EU bez nějakého většího posunu jedná už více než dvacet let. „Andrej Plenkovič mi řekl, že poprvé to bylo v roce 2000. Takže už 21 let mluvíme o rozšíření o západní Balkán,“ zmínil své setkání s chorvatským premiérem.

Andrej Babiš prý ve svém vystoupení řekl, že už se to konečně musí nějak rozhodnout. „Zoran Zajev, premiér severní Makedonie, můj přítel, kterého jsem podporoval, aby Evropská unie začala ty rozhovory, a my jsme mu to slíbili, tak on hlídá hranice a když byla ta vlna, tak je hlídal proti pašerákům a my jsme mu tam poslali padesát policistů,“ pokračoval Andrej Babiš.

„Musíme tedy definitivně říci, že EU o státy západního Balkánu rozšíříme, anebo že ne.“

Na závěr summitu se pak Andrej Babiš znovu vrátil k otázce energií. „A řekl jsem jasně, říkal jsem to ve francouzštině: Pokud něco neuděláme, tak budeme mít žluté vesty v celé Evropě. A znovu jsem vyzval Ursulu von der Leyenovou, aby to řešila. Okamžitě. Není možné to takto nechat,“ dodal.

Ujistil, že on bude chránit naše lidi před zdražováním energií. Již vláda dělá to, že částečně platí domácnostem příspěvky na obnovitelné zdroje, které se dostaly na faktury spotřebitelů. „Mám i nějaké další představy v případě, že ty ceny energií porostou, jak pomoci našim občanům,“ ujistil. To základní ale musí dojednat Evropská unie.

Zároveň by měla EU centrálně vyjednávat o nákupu plynu. „Myslím, že většina lídrů chápe, co se děje na energetickém trhu.“ Znovu zopakoval, že prognózy EU ohledně vývoje cen energií byly úplně mimo.

„Osobně jsem všechny vyzval, aby konečně byla nějaká akce,“ skončil sejmutím brýlí svůj výstup.

