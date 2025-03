Zlý útok na Bobošíkovou nezůstal bez odezvy

Nenávistné projevy jsou na sociálních sítích poměrně běžné. Jen málokdy se však stane, že by jeden člověk přál jinému zdravotní újmu, nebo dokonce smrt. Nebývá tomu tak ani v prostředí politiky, a i když jsou emoce někdy vypjaté, naprostá většina lidí z dobrých důvodů do krajnosti tímto způsobem nezajde. Čas od času se ale najde člověk, který takovou hranici překročí.

Na jeden takový případ upozornili tvůrci pořadu Aby bylo jasno, který Jana Bobošíková moderuje. Žena, podepsaná jako Markéta Bjeličová, reaguje na satirický článek o Janě Bobošíkové slovy: „Snad už brzy půjde Bobo i s dcerami za manželem!“ Jana Bobošíková má z dlouholetého manželství s Pavlem Bobošíkem dcery Janu a Pavlu, obě úspěšné mladé ženy žijí a podnikají v Kanadě a v Kalifornii.

Tvůrci pořadu Aby bylo jasno nenechali nenávistný projev bez reakce. „Paní Markéta Bjeličová zde napsala komentář, ve kterém přeje Janě Bobošíkové a jejím dcerám smrt. Jen pár dní před třetím výročím úmrtí jejího manžela a jejich tatínka,“ připomínají. Pavel Bobošík zemřel 16. března 2022. „Paní Bjeličová, opravdu tohle chcete? Opravdu jste to myslela vážně? Nebo vám to jen nedošlo?“ ptají se tvůrci autorky nenávistného přání. Paní Bjeličovou upozorňují, že takové projevy je možné řešit i právní cestou, neboť přání smrti není pouze lidsky odporné, ale je také trestné. „Neuděláme to. Protože víme, kde jsou hranice slušnosti. Ale – život je příliš krátký na to, abyste ho trávila psaním takových věcí,“ vzkazují autorce.

