Zm*d Ondráček? Pavel Novotný jede dál. A vynadal čtenářům

Z PROFILŮ Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který před pár dny označil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka za zm*da, otevřeně odpovídal na dotazy čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Nenechal stranou ani otázku, jak přišel na to, že patří do slušné společnosti. Jasně také napsal, co si myslí o čtenářích Parlamentních listů. Podle jeho názoru jsou vesměs hloupí a krátkozrací.

„Jak jste přišel na ten nesmysl, že patříte do slušné společnosti? Petr Konečný o Vás říká, že jste podrazák. Můžete čtenářům prozradit, koho jste podrazil? Děkuji za odpověď,“ napsal jeden ze čtenářů. Starosta Řeporyjí odvětil, že pana Konečného považuje za kamaráda.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1537 lidí

„Dobrý den, Petr Konečný je kamarád, v úterý jdeme na oběd, hned mu řeknu, jak jsem byl kvůli jeho (oprávněné) poznámce interpelován na PL. Musím vás zklamat, podrazil jsem jej sice strašně, ale svatý grál hledáte na špatném místě, vy koumáku. Šlo o šoubyznys, žádná politika:-) Na poslední chvíli jsem vzal lepší nabídku, když jsem předtím jednal s více stranami ve věci, kde si ale každá ze stran byla vědoma, že nejednám jen s ní. Podle mě je to na vás složité. A není to zajímavé,“ vysvětlil politik ODS, jehož častou prostořekost někteří lidé označují za přednost, ale jiní za prokletí.

Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Sám přiznal, že jeho občasné vulgární vyjadřování nepomáhá ani ODS, ani jemu. Přesto si do komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který si vysloužil přezdívku Mlátička za to, jak se v roce 1989 choval k lidem toužícím po svobodě, rýpl. „Pokud se netýkají soudruha doktora práv a lžidoktora pedagogiky Ondráčka, tak je to zbytečné a rád bych se v tomto ohledu změnil,“ přislíbil starosta pražské městské části.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dozvěděl se o sobě, že jeho místy vulgární vyjadřování může souviset s úchylkou.

„Pane starosto, v jedné odpovědi zde píšete, že hulvát jste pouze na PL. Jinde ne. A trestní oznámení na vás podané a dopis Ondráčkovi? To není o hulvátství? Jako, je mi jedno, jak se vyjadřujete, to je Vaše věc, ale že to spoustu lidí dráždí, je nepochybné. A Vaše vyžívání se v tom hraničí s nějakou úchylkou. Nepochybuji o inteligenci každého jedince, ale máte to zapotřebí?“ otázal se jeden ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

Novotný znovu uznal, že to nemá zapotřebí. Až na kauzu poslance Ondráčka, tam ustoupit nehodlá.

„Nemám to zapotřebí, ale v případě pana Ondráčka to, stranou obvinění mé osoby, není na škodu. Vše, co jsem o něm napsal v tom dopise stejně jako o komunistech, je pravda,“ uvedl.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostrými slovy nešetřil ani na adresu čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. „Byl jsem poměrně detailně soudně psychiatricky zkoumán. Nedávno. Výsledky četli u soudu. Nebyl byste jako diagnostik sám se sebou spokojen. Čtenáři PL jsou vesměs hloupí tvorové, jinak také krátkozrací, naivní, svázaní předsudky a dogmaty, vcelku politováníhodná sorta. Že nedokážete pochopit, o co mi jde, mi připadá logické, sorry, nebudu rozvádět proč:-) Přeji vše dobré, Novotný,“ konstatoval starosta.

Nakonec zdůraznil, že nemá strach z toho, že by za své výroky o „mlátičce“ Ondráčkovi mohl skončit za mřížemi. „Nezavřou mě, klid, ale neříkejte to tady, ať jim nekazíte radost,“ sdělil čtenáři PL Novotný.

Psali jsme: Pedofilie „není nic trestného“. A Havel... Pavel Novotný si oblékl uniformu a překonal vše, co kdy doposud řekl Na Šafrově fóru pochválili Fialu a Pavla Novotného, tváře nové ODS. A lidé píší do Řeporyjí, co si myslí Sráč Nohavica! píše Pavel Novotný. Proč? O tom se bude mluvit Stanislav Novotný: Vyrazte už konečně dveře s ředitelem České televize Dvořákem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.