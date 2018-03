Změna v rakouském protikuřáckém zákoně. Od května si zde mohou v restauracích opět zapálit cigaretu

Pro upuštění od úplného zákazu hlasovala nová rakouská koalice lidovců (ÖVP) a svobodných (FPÖ), která má v Národní radě pohodlnou většinu. Vláda kancléře Sebastiana Kurze ho předložila parlamentu na konci února. Opětovné uvolnění regulace v Rakousku už několik týdnů kritizuje opozice i část občanské společnosti. Petici proti změnám protikuřáckého zákona už mezitím podepsalo přes 543 tisíc Rakušanů.

Pravicově populistická FPÖ si upuštění od absolutního zákazu kouření v restauracích stanovila jako jednu z podmínek pro uzavření koalice. Vicekancléř Strache v úterý naznačil, že by se o otázce mohlo znovu hlasovat v závazném referendu, pokud počet podpisů pod příslušnou peticí dosáhne 900 tisíc. Vypsání referenda o zákazu kouření navrhla SPÖ, ale pro svůj návrh nyní nenašla většinu.

Protikuřácká norma doznala i dalších změn. Cigarety si od počátku roku 2019 koupí jen lidé starší 18 let. V současnosti si tabákové výrobky mají možnost koupit už šestnáctiletí. Nově byl do zákona včleněn také zákaz kouření v automobilech, ve kterých sedí mladistvý do 19 let. Za porušení zákona v tomto bodě bude hrozit pokuta 100 eur (přes 2 500 korun), při opakovaném porušení 1 000 eur.

Hlasování předcházela v rakouském parlamentu bouřlivá debata. Předchozí sociálnědemokratická ministryně zdravotnictví Pamela Rendiová-Wagnerová obvinila FPÖ a ÖVP, že „zaprodali zdraví našich dětí“. Poslanec Peter Wurm z FPÖ naopak chtěl debatu „zvěcnit“. Poukázal na to, že beztak je 90 procent všech restaurací a 75 procent všech kaváren a hostinců nekuřáckých. A tento trend bude podle něj pokračovat. V Česku začal platit protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, na konci loňského května.

autor: nab