Zmlácená Slavie: Trenér skotských rváčů už to takhle zkoušel!

Slavný trenér skotských Glasgow Rangers Steven Gerrard věnoval většinu své tiskové konference po utkání se Slavií Praha hostujícímu obránci Ondřeji Kúdelovi. Ten v 87. minutě po faulu na slávistického mladíka Kuchtu přišel k domácímu Glenu Kamarovi a cosi mu za dohledu televizních kamer pošeptal do ucha. Přesný obsah Kúdelových slov v tuto chvíli neznáme, hráč si totiž zakrýval ústa rukama. Co však známe, je bezprostřední a ostrá reakce domácích, kteří začali Kúdelu nahánět po hřišti a křičet na něj, že je rasista. Sám obránce Slavie k incidentu uvádí, že o rasismus nešlo, a že Kamaru označil za „zasr*ného chlápka“ (nešikovně přeloženo samotným Kúdelou jako ‚You f*cking guy‘).

Utkání se hrálo ve vysokém tempu a hráči kromě dobré fyzické kondice potřebovali i vysoký práh bolesti. Například slávistický brankář Ondřej Kolář si po střetu s domácím útočníkem do Prahy odváží frakturu lebky. Šlo o zákrok ne nepodobný tomu ze semifinále MS 1982, kdy německý gólman Harald Schumacher ve vysoké rychlosti sestřelil francouzského obránce Patricka Battistona, který skončil v kómatu. Není tedy divu, že emoce planuly a slávisté byli na hráče Rangers, dva z nichž utkání nedohráli pro červené karty, hodně naštvaní. Nakolik Kúdela o rozmíšce s Kamarou tvrdí pravdu, se možná teprve dozvíme, všechny zúčastněné strany už ale svůj soud vynesly.

Trenér domácích Steven Gerrard si to hned po utkání chtěl vyříkat na trávníku s organizačním týmem. Po vyhrocené diskusi zopakoval své rozhořčení i na následné tiskové konferenci. To vedení Slavie věc vidí zcela jinak, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík označil Kúdelu za nejslušnějšího a nejskromnějšího člověka, kterého zná.

Nevim presne, co rekl v emocich po dvou cervenych kartach a poslapani naseho hrace, za ktere mela prijit okamzite treti cervena, Ondrej Kudela. Zeptam se ho osobne, az opusti antidopingovou kontrolu. Ale jsem si jist tim, ze neznam slusnejsiho a skromnejsiho cloveka nez je Ondra! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Kúdela byl pár minut po konci utkání zbit v útrobách stadionu, načež Slavia byla nucena přivolat pomoc skotské policie. Bizarní dohra evropského pohárového zápasu bude mít jistě ještě další pokračování, neboť oba týmy chtějí, aby se věci důkladně prošetřily.

Ještě jedna věc ale bude české fanoušky zajímat. Pro kouče Gerrarda, dříve oporu Liverpoolu a anglické fotbalové reprezentace, to je v poslední době už druhý incident podobného ražení. Loni na podzim totiž jeho Rangers hráli utkání domácí ligové soutěže proti celku Ross County. Tehdy to pro Rangers na hřišti dopadlo lépe než včera, svého soka převálcovali 4:0. Kouč Gerrard si ale po utkání stěžoval na protihráče Michaela Gardynea, který měl údajně hráče Rangers Connora Goldsona počastovat homofobními výrazy.

Tehdy Gerrard tlačil na to, aby věc prošetřil Stuart Kettlewell, kouč domácích Ross County. „Slyšel jsem jen to, co říkali mí hráči. Nevím, co vyšlo z úst hráče Ross County,“ uvedl Gerrard. Druhým dechem ale dodal: „Je na Ross County, aby si to vyřešili. Ale to, co jsem slyšel od svých hráčů, je vážné.“ V podobném duchu se Gerrard vyjádřil i na včerejší tiskové konferenci, když reagoval na údajný Kúdelův rasismus. „S Glenem mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Někdy se během kariéry stanou věci, které jsou důležitější než samotný fotbal. To se stalo dnes. Nyní je to na UEFA. Doufám, že to nezamete pod koberec,“ uvedl kouč a dodal, že Kamara je pro něj jako vlastní.

Případ Michaela Gardynea byl postoupen Skotské fotbalové asociaci SFA. Ta věc začala šetřit, aby v lednu letošního roku oznámila, že Gardyne se ničeho nedopustil. Ke stejnému výsledku došlo i interní vyšetřování klubu Ross County, za hráče se podle dostupných zdrojů měl přimluvit i rozhodčí John Beaton, který situaci zblízka přihlížel.

