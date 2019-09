Znám jiného Babiše, než popisují média, prozradila Schillerová Xaverovi Veselému

„U nás to bylo tak, že manžel držel kasu, i když, když byly děti malé, tak to možná bylo malinko ještě jinak, já už si to úplně nepamatuju, já jsem 37 let vdaná,“ prozradila hned v úvodu rozhovoru Schillerová.

Jako ministryně financí prý stíhá jezdit domů do Brna jen na víkendy. Přestože je práce ministra takto časové náročná, Schillerová ji prý vykonává ráda. Vnímá ji nikoli jako práci, ale jako službu veřejnosti.

„Určitě jsem spořivá, co se týká státního rozpočtu. To se hádám o každých deset milionů. A co se týče vlastních peněz, tak jsme vždycky přemýšlela tak, abych si koupila jen to, na co jsem měla. Ale vždycky jsem bývala velkorysá, tak jsem dětem dopřávala. Hlavně vnukovi, tomu dopřávám,“ prozradila.

Soukromě si občas dopřává nové boty nebo nové šátky.

Když přišla řeč na předsedu vlády Andreje Babiše, Schillerová se premiéra zastala. „Já znám úplně jiného Andreje Babiše, než nám předkládají média. Já znám pracovitého člověka, který prostě přijde ráno mezi 6 a 7 do práce a neodejde, dokud nemá nějakým způsobem splněno. On v té práci tráví 18 hodin denně v průměru, perfektně nás reprezentuje v zahraničí, člověka, který miluje svou rodinu, mluví krásně o svých dětech, o své ženě, žije pro tuto zem a nota bene to dělá zadarmo,“ vychválila svého šéfa Schillerová takřka do nebes.

Je přesvědčena, že proti Babišovi byla vedena kampaň a ona sama nikdy nepochybovala, že je Babiš nevinen a věřila, že ke stejnému verdiktu dospějí i orgány státu. „A nejhorší, co se mohlo stát, že opozice nevyužila svou historickou příležitost mlčet,“ obula se do konkurentů premiéra šéfka státní kasy.

Moderátorovi také prozradila, co ji v politice nemile překvapilo. „Nejhorší je to, že se někdo postaví před kameru a bude o vás veřejně lhát,“ poznamenala dáma.

Sama sebe vnímá jako normální ženskou, která chodí nakupovat do obchodů jako každý druhý a je ráda, když ji někdo na ulici zastaví a ocení její práci. Byla jsem v domově důchodců a přijela ke mně babička na vozíčku a řekla mi ‚vy když něco říkáte v televizi, tak já vám rozumím‘. A to je pro mě nejvíc,“ prozradila Schillerová.

Myslí si však také, že pro zvýšení finanční gramotnosti českých občanů by měl stát dělat více, o daních by se měli ledacos dozvědět už žáci na základních školách. Nakonec přidala jedno obecné pravidlo, kterého by se prý lidé měli držet. „Člověk by měl hospodařit s tím co má a měl by mít i určitou rezervu,“ prohlásila ministryně.

