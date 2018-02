Známý novinář Moláček se bouří proti vedení rozhlasu: Na žádné školení nepůjdu, ani kdyby školila Alex Mynářová

Novinář Jan Moláček, který píše komentáře pro server Aktuálně.cz a pracuje pro Českou televizi a Český rozhlas, má obavy z toho, že nám tu po parlamentních a prezidentských volbách nastane nová normalizace, kterou starší ročníky znají z časů, kdy na práci novinářů dohlíželi vždy bdělí komunisté. Stačí se podívat, co se děje kolem reportáže investigativního reportéra Janka Kroupy o Agrofertu, který je umístěn ve svěřenském fondu Andreje Babiše (ANO).

Investigativní reportér Janek Kroupa před časem pro Český rozhlas připravil reportáž, v níž s kolegy upozornil na to, že společnost Agrofert, toho času odložená ve svěřenském fondu Andreje Babiše, hospodaří na velkém množství pozemků, u kterých není jasný vlastník. Řediteli Českého rozhlasu Renému Zavoralovi se tato reportáž ani trochu nelíbila. Chce pořádat školení pro zaměstnance ČRo a ukázat na reportáži „jak se to nemá dělat“. Moderátor Jan Moláček, jenž se objevuje např. v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, si o tom myslí své.

„Na žádný školení, kde se budou pouštět reportáže kolegy Kroupy jako odstrašující příklad, určitě nepůjdu. Ani kdyby školila Alex Mynářová,“ napsal Moláček na sociální síti Facebook s odkazerm na manželku kancléře Vratislava Mynáře, která pracuje pro televizi Barrandov.

Moláček nechápe, proč Zavoral kritizoval Kroupu v rozhovoru právě pro TV Barrandov, aniž by se s materiálem, který kritizuje, podrobně seznámil. Jednání Rady Českého rozhlasu, která posléze dala Zavoralovi za pravdu, už prý Moláčka tolik nepřekvapilo. „Včerejší jednání Rady ČRo už mě nepřekvapilo, snad jen ty tragikomické prvky, kdy si generální ředitel nechal zpracovat tři analýzy, a pak dvě z nich hodil pod stůl, protože se mu nehodily do krámu,“ uvedl Moláček v rozhovoru pro Forum24.cz Pavla Šafra.

To, co předvedl Zavoral podle Moláčka fakticky znamená, že investigativní žurnalistika utrpěla v České republice tvrdou ránu. „Myslím ale, že investigativní žurnalistika už v ČRo nebude možná. Investigativci jdou s kůží na trh a čelí obrovské síle na straně mocných, jejichž prohřešky odhalují. Mohou to ustát pouze s podporou média, pro které pracují. Bez ní ne,“ upozornil.

Platí to zvláště s ohledem na fakt, že ve sněmovních i prezidentských volbách posílili politici, kterým nejsou svobodná média právě po chuti. Moláčkovi se zdá, že některá média se normalizují podobně, jak se to dělo po roce 1968 pod tlakem hlavní sovětských tanků.

Psali jsme: Ten Radiožurnál je jak za Husáka. V pátek jsem se dozvěděl, že Drahoš navštívil mléčnou farmu a zašel mezi krávy. Doktor Macek glosuje Je to nový brutální Kalousek, pustil se Babiš do Piráta Michálka. Ten v rádiu naopak pověděl, co si on myslí o Babišovi K žádné likvidaci živnostníků nedochází, píše šéf Babišova institutu. Bývalý Nečasův poradce jej za to u Šafra nazval vlajkonošem hnutí ANO Andrej je prý Bůh a Babiš je jeho Prorok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp