Znásilnění Češky: Promluvil podezřelý migrant. Rád by jel do Francie

Abdallah D., tak se údajně jmenuje migrant, který odjel z Německa a v Česku je podezřelý ze znásilnění šestnáctileté dívky. Českému soudu sdělil, že se mu nechce do vězení, raději by prý odjel do Francie.

Šestnáctiletou dívku z Litoměřicka v tomto týdnu pravděpodobně znásilnil africký migrant, jenž měl vycestovat z Německa. Vyřešil to výletem do Česka, kde skončil ve vězení, přesněji řečeno, ve vazbě, právě pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění. Páteční MF Dnes muže představila jako třicetiletého Abdallaha D.

Abadallah D. s úřady téměř nehovořil, ale když už přece jen vypustil z úst pár slov, snažil se s orgány rozmlouvat v němčině, v angličtině a v arabštině. Soudu, který ho poslal do vazby, sdělil, že nechce do vězení, nýbrž do Francie. Úřady zatím tápou v otázce, ve které zemi se Abdallah D., pokud se tak opravdu jmenuje, skutečně narodil. Nezjistili to ani Němci.

„Kvůli chybějícím dokumentům mu nebyl vystaven náhradní cestovní pas, a nemohl být tudíž deportován do svého domova,“ řekla deníku mluvčí saského ministerstva vnitra Patricia Vernholdová.

Abdallah D. byl jedním z trpěných neúspěšných žadatelů o azyl, který dostali od německých úřadů povolení dočasně se pohybovat po Německu, ale bez nároku na většinu sociální podpory. Německo musí k určitému datu opustit, např. do dvou let. Takovýchto neúspěšných žadatelů o azyl se prý dnes pohybuje v Německu asi 100 tisíc. Nedaří se je vrátit do jejich domovských zemí, protože záměrně tají, odkud pocházejí. Německý ministr vnitra hledá cesty, jak deportace zpřísnit. Napříště by neúspěšní žadatelé o azyl např. nemuseli čekat na svobodě, nýbrž ve vězení.

„Tím, že nejsou hranice, tak samozřejmě většina z nich se skrývá ať už v Německu, nebo v okolních zemích. I tam – a to je i případ České republiky – samozřejmě v tu chvíli pobývají nelegálně,“ uvedla k tomu vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci Klára Holíková.

autor: mp