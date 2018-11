Znáte ho od Jana Čulíka, teď začal organizovat „pronásledování nepřítele“ na internetu. Založil na to skupinu s pohádkovým názvem

A už jsou tu zase! Kdo že? Elfové přece. Avšak ne elfové z fantastického světa Středozemě J. R. R. Tolkiena. Jde o anonymní české elfy, kteří hodlají bojovat proti trollům šířícím lži. Čeští elfové si kladou za cíl vystopovat lidi šířící po internetu dezinformace a co nejvíc jim ztížit práci.

Programátoři, lékaři, obchodníci. To je jen malý výčet lidí, kteří se rozhodli svůj volný čas věnovat boji s šiřiteli lží a lživých řetězových e-mailů. Čeští elfové se inspirovali v Pobaltí, kde podobně smýšlející lidé bojují proti ruské propagandě, která ohrožuje bývalé sovětské satelity.

„Tak jako každý jsem viděl, jak vliv může mít na lidi dezinformace. Přišlo mi to velmi líto a chtěl jsem s tím něco udělat,“ prozradil v pořadu Newsroom ČT24 jeden z elfů. Neukázal však svou tvář a jeho hlas byl také zkreslen. Cílem elfů se má v Česku stát např. ruská propaganda. „Nám se podařilo pomocí falešných identit proniknout do některých facebookových skupin, kdy se tváříme jako sympatizanti a dostáváme se tím blíž k lidem, kteří ty dezinformace šíří,“ prozradil „elf“.

Mediální expert Josef Šlerka k tématu dodal, že je obtížné odlišit, kdo je za šíření dezinformací placen a kdo to dělá jen z přesvědčení a zadarmo jako „užitečný idiot“.

Mluvčí českých elfů, publicista Bohumil Kartous, který publikuje své texty např. na serveru Britské listy, poznamenal, že se společnost sama od sebe dezinformacím brání. Právě proto vznikli čeští elfové. Ukázalo se totiž, že informace šířené přes internet mohou společnost oslabit.

„Jsou tam nastavené takové principy a mechanismy, aby skutečně nedocházelo k tomu, že by tu skupinu někdo zevnitř mohl rozvrátit. Rozhodně to není tak, že by bylo možné se dobrovolně přidávat a že se člověk stane součástí té skupiny,“ upozornil mluvčí. „Cílem ale není jen se hádat s lidmi, kteří uvěřili manipulacím na internetu, ale podstatou je hledání zdrojů,“ dodal Kartous. Elfové podle něj chtějí humorným způsobem ukázat, jak se na internetu manipuluje s lidmi.

