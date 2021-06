Zpět k té Marii Benešové... Pavel Zeman nechtěl, ale Moravec si nedal pokoj

reklama

Úvodní otázka Václava Moravce směřovala k tomu, zda když Zeman před deseti a půl lety přijímal post nejvyššího státního zástupce, přemýšlel nad tím, za jakých okolností jej bude opouštět. „Přemýšlel jsem nad tím, co pro státní zastupitelství udělám, to je první věc. Měl jsem nějaká předsevzetí, myslím si, že většinu z nich se dokonce podařilo realizovat. Za jakých okolností budu opouštět úřad? To bylo těžké, protože zejména první měsíce ve funkci pro mě byly osobně velice složité, to znamená, že tam jsem si říkal, že je otázka, jak dlouho člověk vydrží v této pozici. Potom jsem měl takovou představu, že bych stejně, jako kultivovaně chtěl vést státní zastupitelství, tak jsem měl představu, že bych kultivovaným způsobem chtěl odejít,“ podotkl Zeman. Rezignaci považuje za relativně kultivovaný způsob odcházení.

„Pozice nejvyššího státního zástupce v naší zemi je velice slabá, velice nestabilní. V tom smyslu, že je vydán skutečně napospas vlastně vládě, respektive ministru spravedlnosti a vládě. A teď to nepersonifikujme, jestli je to Marie Benešová nebo jakýkoliv jiný ministr, který předtím v té řadě byl. Je to prostě dáno tím, že zatímco k odvolání jiného vedoucího státního zástupce jsou potřeba zvlášť závažné důvody, tak k odvolání nejvyššího státního zástupce v podstatě stačí politická shoda a nejsou potřeba žádné důvody. To byl ostatně jeden z důvodů, a podotýkám jenom jeden, proč jsme se snažili přijmout nebo prosadit nový zákon o státním zastupitelství. To se nepodařilo, ale zase to byly dopředu dané podmínky,“ podotkl Zeman.

Moravec se následně zeptal, zda výhrůžky Marie Benešové ohledně kárné žaloby na Zemana hrály v jeho rozhodování roli. „Nechci se úplně vyjadřovat k těmto věcem, berme to tak, že je to spíše směs a spíše soubor všech možných událostí, které se udály během nějaké doby,“ odvětil Zeman. „Ale lhal bych, pochopitelně, kdybych říkal, že jsem to nebral v úvahu,“ dodal Zeman, jenž svou rezignaci oznámil před měsícem.

Kdy začal pociťovat ztrátu motivace? „Ztráta motivace, to je složitější. Já bych to řekl tak, že v okamžiku, kdy jsem se začal blížit té magické hranici deseti let, což je hranice funkčního období pro předsedy Nejvyššího soudu a zvažovaná hranice pro nejvyššího státního zástupce u některých těch zákonných předloh, tak v tu chvíli jsem si začal říkat, že by bylo asi možná i zdravé, kdybych ten úřad předal někomu jinému a kdyby tu službu vykonával opět někdo jiný. Po určité době. To byl jeden z důvodů, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení, ale druhý důvod byl, že mě skutečně tato problematika zajímá – problematika lidských práv,“ zdůvodnil Zeman, proč se účastnil výběrového řízení na post soudce Evropského soudu pro lidská práva.

Další z otázek směřovala také ke kauze Vrbětice. „Nemohu se vyjádřit k probíhajícímu trestnímu řízení. Jenom mohu říct, že to, že vystoupil pan premiér a pan vicepremiér s informacemi, tak to bylo koordinováno s orgány činnými v trestním řízení. To si myslím, že bylo velice dobře, že se to takhle zkoordinovalo. Věc postupuje dále,“ míní Zeman.

Ale zpět k Marii Benešové. Kdy se vztahy mezi Benešovou a Zemanem ocitly na bodu mrazu? „Skutečně nevím, jestli se mi chce zacházet na veřejnosti do takovýchto podrobností, kdy vztahy přestaly být kolegiální, začaly být vyhrocené. Já se domnívám, že kdo trochu sleduje veřejný prostor, pochopí, co mě k tomu vedlo. Ostatně já jsem tu rezignaci nezdůvodňoval tlakem, pouhým tlakem, já jsem to zdůvodňoval tím, že s ohledem na to, že k tomu dochází, tak já stále více času věnuji odrážení těch nějakých útoků a nepřišlo mi úplně fér, abych ten čas, který mám věnovat soustavě státního zastupitelství, tak abych ho tímto způsobem vybíral si pro sebe,“ dodal Zeman.

Řeč byla i o zásahu na Úřadu vlády před osmi lety, kdy následně rezignoval premiér Petr Nečas (ODS). „S odstupem osmi let považuji za důležité říct, že za prvé: ten zásah měl dohru v soudním řízení. Za druhé: považuji – jedna část byla zneužití Vojenského zpravodajství, to považuji za velice zásadní, poněvadž skutečně bych nechtěl žít ve státě, kde je možné, aby si soukromá osoba objednala u tajné služby nějakou službu, provedení nějaké akce. A za třetí: A to si myslím, že je nejdůležitější, je to vlastně převedení principu rovnosti občana před zákonem do praxe. To znamená v tomto směru státní zastupitelství, mám za to, že – ale i policie, ukázaly, že jsou schopny zasáhnout v podstatě bez ohledu na postavení toho člověka či veřejnou funkci či vliv,“ poznamenal Zeman.

Evropský parlament ve čtvrtek většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Jak vnímá Zeman své loňské rozhodnutí – neměl být odvážnější a podat v této věci podnět k Nejvyššímu správnímu soudu? „Je to o tom, že se nerozhoduji podle odvahy či neodvahy v tom, co dělám, ale rozhoduji se podle zákona. A tam potom je úplně jedno nebo ne, jestli jste odvážný nebo ne, protože podle toho zákona buď postupujete, nebo nepostupujete. A situace je taková, a já jsem se snažil to vysvětlit, že v podstatě musí být dán závažný veřejný zájem pro to, abych podal správní žalobu,“ řekl.

