Zpěvák Ruppert: Mám jít k lopatě? Komoušská hanebnost. Zeman vede třídní boj

K prezidentu Zemanovi se Ruppert na začátku dostal oklikou, když mluvil o tom, jak náročné je koncertovat. Hudebníci a herci jsou prý určitou částí společnosti stigmatizovaní, že jsou lehkoživkové, kteří si teď konečně „budou moci najít pořádnou práci u lopaty". „Což je samozřejmě komoušská hanebnost," prohlásil zpěvák.

Strakatý chtěl, aby tuto myšlenku Ruppert rozvedl. „Takový ten třídní boj, třeba inteligence versus dělnictvo, umělci versus kdokoliv jiný,“ vysvětloval Ruppert. Je přesvědčen, že v Česku tento třídní boj zuří, způsobuje ho např. prezident Miloš Zeman. „Ale já si spíš myslím, že do jisté míry je lidská přirozenost se do talíře koukat sousedovi vedle s tím, že součástí toho koukání vedle bohužel není empatie,“ mínil.

„Takže člověk vidí ten talíř, kde je často kreveta místo gothaje, ale člověk nevidí, kolik je za tou krevetou práce. Krásný příklad, když můj táta podnikal, tak jezdil k nám do Vacovic do vesnice a spousta sousedů, což byli jeho kamarádi od dětství, mu říkalo: No jo, v Praze, tam se vám to žije, za naše, pan továrníček přijel, hezky pěkně,“ svěřil se s příhodou. Dodal, že vesničtí sousedé nevěděli, že jeho otec po 22 let vstával každý den v půl šesté ráno a domů se vracel v 10 hodin večer. „Včetně víkendů, protože kontroloval výrobu kancelářského nábytku a musel být v té továrně každý den,“ dodal. „Za 16 let měl týden dovolené, ten strávil tím, že jsme dělali novou střechu na chalupě, ale to už ty lidi neviděli,“ doplnil.

Moderátor se zeptal, zda se v době covidové tyto tendence nezhoršují, ale zpěvák řekl, že za to nemůže úplně covid. Ale dodal, že je optimista a z jarní reakce na epidemii usoudil, že většina národa jsou skvělí lidé, kteří se umí semknout, když přijde nějaké ohrožení. „Šijí roušky pro ty, kteří si je sami neušijí a kteří je potřebují. To bylo přece krásný, ne?“ řekl Ruppert a dodal, že to bylo trochu navzdory vládě, která „trochu zaspala“. Pochválil vládu, že na jaře zavřela hranice směrem dovnitř. „Naprosto hanebným způsobem zavřela hranice směrem ven a my jsme si toho skoro ani nevšimli, ani jsme to nekomentovali, což myslím bylo nejvážnější ohrožení naší demokracie po roce 1989. To nejvážnější ohrožení bylo v tom, že jsme se vůbec neozvali,“ mínil.

„Jak je to možný? Jak je to možný, že si někdo dovolí zavřít hranice, zavřít nás ve vězení? Byť by ten důvod byl sebebohulibější, tak si to nesmí dovolit,“ protestoval zpětně zpěvák. Drakonická pravidla pro návrat uznával, ale jedná se údajně o strašný precedent do budoucna.

Pokračoval prohlášením, že za jarní zvládnutí epidemie jsou zodpovědní lidé, kteří se semkli a byli z neznámého viru „přirozeně vyplašení“. Ale to také způsobilo, že následky byly spíše ekonomické a méně viditelné. „Bylo od vlády fajn, že poměrně rychle udělala to uvolnění, s tím jsme všichni souhlasili, protože také nejsme odborníci a nemáme za sebou týmy odborníků, kteří nám mají radit,“ pravil zpěvák. Od Babiše je dle něho alibistické, pokud se vymlouvá, že zrušení lidé chtěli, protože on týmy odborníků měl. Ale pro kapelu Monkey Business bylo prý léto úspěšné.

Překvapen byl zpěvák v Itálii, kde i v polovině srpna byly roušky vevnitř povinné a do obchodů mohli jen dva lidé zároveň. „Říkal jsem si, co blbnou, protože jsem sám měl ten pocit, že to tak hrozné nebylo,“ popsal svou zkušenost.

Opřel se do ministra kultury Lubomíra Zaorálka, že de facto neexistuje, že o něm v podstatě není slyšet. „Já chápu, že jsou záchrany životů důležitější, ale stejně tak je důležité zachraňování životů, co se týče jejich živností,“ poznamenal a dodal, že teď v podstatě slyší jen ministra zdravotnictví, epidemiology a předsedu vlády. Do Babiše si ještě kopnul, že odmítal jmenovat šéfem krizového štábu ministra vnitra nebo obrany a tázal se, zda to není nějaký ústavní přestupek.

Strakatý se pak zeptal na klip k nové písničce „Do It! (If You Don’t Have Any Children)“, ve kterém Jiří Langmajer hraje snipera a míří puškou u Úřadu vlády a také na Pražském hradě. Langmajer předtím sleduje zprávy, kde vystoupí nejdřív Andrej Babiš, Vojtěch Filip a Miloš Zeman. Moderátor chtěl vědět, zda to není nějaký náznak pro současnou vládu.

Ruppert uvedl, že hněv na vládu je namístě, ale je odpůrce násilí. „Jsem bytostný demokrat. Takže my musíme politickou reprezentaci, která je teď nereprezentace podle mě, jsou to lidé, kteří se ukázali jako nekompetentní pro řízení státu, prezident to ukazuje už druhé volební období, tak my je musíme porazit u voleb. Žádná jiná možnost není,“ řekl a dodal, že právě proto jsou volby velice důležité a měli bychom spíše než srdcem volit pragmaticky. „Což si myslím, že je problém českého voličstva,“ poznamenal. Čeští voliči podle něho volí podle sympatií. Sám se prý naučil žít s tím, že v každé straně jsou jemu nesympatičtí lidé, často je to dokonce předseda. Výrazné osobnosti podle něho musí být do jisté míry psychopati, u kterých ale záleží, zda své sklony chtějí položit „na oltář dobra“ nebo zda chtějí jen moc.

Podle Rupperta současná garnitura vede jen kvůli malému rozdílu v poměru voličů ve společnosti. Což jako demokrat respektuje, ale stejně demokratické je podle něj to veřejně kritizovat, jak to činí Milion chvilek pro demokracii. „Ale z Hradu zaznělo, že je to nedemokratické, že nectí výsledky voleb. To někdo říkal?“ namítal zpěvák. A dodal, že jediný, kdo nerespektoval volby, byl Zeman, když ustanovil úřednickou vládu, i když měla Miroslava Němcová z ODS dost hlasů, aby se stala premiérkou. „Jestli se někdo dopustil většího překroucení a pozvracení ústavy, tak to byl Miloš Zeman právě v tu chvíli,“ doplnil.

