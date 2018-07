Zpráva dne? Internet má legraci z Jaromíra Soukupa

Přizpůsobovat se poptávce je základ dobrého podnikání. Právě to zřejmě dělá moderátor, režisér a výkonný ředitel TV Barrandov, když ruší relaci Naše zprávy a nahradí ji zřejmě dalším, v pořadí už devátým pořadem.

Naše zprávy mají skončit na konci července a nové zpravodajské formáty mají být nasazeny až na začátku září. Takto je tento krok popsán na stránkách TV Barrandov: „S novým programovým schématem se v nabídce TV Barrandov objeví nový pořad, který bude s nadhledem komentovat aktuální domácí i světové dění.“ Diváci se tedy určitě mají na co těšit.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 7% Spíše vydělala 4% Spíše prodělala 2% Rozhodně prodělala 87% hlasovalo: 4242 lidí

Argumentem pro ukončení Našich zpráv je prý to, že obecně klesá zájem o zpravodajství, a to na všech kanálech. Údajně to vyplývá z průzkumu agentury Median a TV Barrandov je prý první stanicí, která se na situaci rozhodla reagovat. Diváci podle televize získávají zprávy hlavně z online médií. TV Barrandov má podle svého vyjádření nadále zůstat hlavním hráčem na poli politických diskusí a investigativní žurnalistiky, ve kterém, uvádí, „za poslední rok dokázala získat významnou pozici“. Od září se na obrazovku vrátí jak politické diskuse Aréna Jaromíra Soukupa a Duel Jaromíra Soukupa, tak i investigativní pořad Kauzy Jaromíra Soukupa.

Podle Blesku jsou z oznámení šokováni hlavně lidé, kteří na TV Barrandov zpravodajství připravovali. Ještě dnes ráno totiž normálně pracovali, a najednou jim přišla stejná tisková zpráva jako do médií. Osud moderátorů televize ani oni sami zatím nekomentovali. Jaromír Soukup je dlouhodobě kritizován za neprofesionalitu, špatnou kvalitu a zaujatost při moderování. Tento žertovný obrázek z účtu G.cz paroduje Soukupa a počet pořadů, ve kterých moderuje a které obsahují jeho jméno.

Na sociálních sítích se tedy diskutující pod zprávou ptají: „Bude moderovat Jaromír Soukup?“

Jiní jsou o poznání škodolibější. „Oznámit svým zaměstnancům, že polovina má vyhazov, skrz média, pana Soukupa musí mít zaměstnanci rádi. Snad jediná dobrá zpráva je, že evidentně TV Barrandov má finanční problémy, když neumí zaplatit ani těch pár novinářů s nějakou novinářskou praxí,“ směje se Jan Cemper, zakladatel skupiny Proti projevům nenávisti a člen strany Zelených.

Psali jsme: Idiot, idiot, pořád na ČT. Má mozek? Kauza „Jakl s ohonem“ neztrácí rychlost VIDEO Máte smůlu, řekl odpůrcům Andrej Babiš. A začalo to být veselé „A co ti na Klinice, ti tam smí zůstat?“ Klienti H-Systemu musí do měsíce vypadnout. Padají slova zloby a zoufalství Barrandovské zpravodajství mění svou strukturu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas