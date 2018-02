Zpráva obviňuje FBI ze zneužití pravomocí. Demokraté se bouří

02.02.2018 21:49

Republikánští kongresmani USA ve své zprávě tvrdí, že americká FBI zneužila své pravomoci. A to při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských voleb ve Spojených státech. Demokraté se proti zprávě ohrazují a tvrdí, že se republikáni snaží FBI zdiskreditovat. Píše to server iDNES.cz.