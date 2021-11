Zpřísnění: Babiš v ČT vytočený jako nikdy. Na Fialu drsný jako nikdy

reklama

Dnes padl rekord v počtu nakažených. 22,5 tisíce nově infikovaných. Podle predikcí bude na začátku prosince přes 50 tisíc pozitivních denně. Co se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nyní chystá?

„Dnešní sváteční den nemám dobré zprávy. Samozřejmě po tom včerejším číslu jsme zrychlili a vypadá to, že všechna opatření, která jsme doposud dělali, nejsou dostatečná. Dnes večer bude ještě porada některých ministrů, ale je jasné, že zítra v 11 hodin na vládě... Většina vlády se přiklání k tomu, že zavedeme tzv. bavorský model. To znamená, že tento model bude zaveden v noci z neděle na pondělí – z 21. na 22. listopadu, takže relativně rychle. Od tohoto času budou, co se týče služeb, hromadné akce uznáváno jen očkování a lidé, kteří překonali covid,“ poznamenal Babiš.

„Ruší se úplně samotesty, nejdeme na ten model s PCR, to znamená, že se budou uznávat jenom antigenní testy zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, kde to odebírají zdravotníci. To znamená, že je to jediná výjimka, a to je pro zaměstnance a pro klienty,“ dodal Babiš, že situace je kritická. „Kritická je hlavně v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji, tam skutečně celé rodiny končí na JIP. A jsou to samozřejmě nenaočkovaní. Chtěl bych skutečně důrazně požádat všechny, aby se očkovali. Je tam skutečně pravděpodobnost, že ti nenaočkovaní mají 9x větší pravděpodobnost, že budou mít těžší průběh, nebo dokonce zemřou,“ dodal Babiš.

„Skutečně je potřeba, aby konečně všichni uvěřili, že ten covid zabíjí. Tady je ze včera zpráva: Právě umřela 36letá neočkovaná. Mladá paní, zdravá. Zemřela. Takže skutečně je to důležité, aby konečně všichni pochopili, že očkování je jediné řešení. My jsme od rána řešili dostupnost očkování, termíny jsou. Řešíme v některých nemocnicích, že je delší termín, jsou k dispozici vakcíny, je důležité, aby všechny nemocnice udělaly maximum pro to, aby pomohly a urychlily očkování. Je nasazena armáda, až 200 vojáků pomáhá, jsou nasazeni v mobilních očkovacích týmech. Takže to je to zásadní rozhodnutí, které podle vývoje situace přijmeme zítra na vládě v 11, bude to platit z neděle na pondělí,“ dodal Babiš.

„22. listopadu proběhne testování ve školách, 29. listopadu též. Situace je vážná a doufám, že ti lidé, kteří se dneska chystají demonstrovat, aby už konečně pochopili, že je to nezodpovědné. Musí všichni pochopit, že jediné řešení je očkování. Jsou na to jasné statistiky. V nemocnicích končí hlavně nenaočkovaní a bohužel samozřejmě počet zemřelých také stoupá. My to urychlíme. Chtěl bych poprosit nastupující koalici, aby už přestali dělat politiku. Aby už přestali lhát. Aby skutečně v této situaci se s námi spojili, my jsme je xkrát vyzývali, aby pomohli,“ apeloval Babiš.

Co se týče spolupráce s pětikoalicí, uvedl Babiš, že do sobotního večera čekali, aby se od pětikoalice dočkal „stanoviska, které vlastně není žádné stanovisko“. „Pokud mají oni nějaké jiné řešení, tak by bylo dobré, aby ho skutečně řekli. Nic neřekli, dělají politiku. Neříkají pravdu. A já můžu jenom přečíst to, co nám vlastně napsali, naposledy, co je směšné, protože...“ pokračoval Babiš a odmítl otázku reportéra, zda se sejde tým pana ministra s expertním týmem pětikoalice. „My už nemáme čas. Nebudeme na ně brát ohled. Měli možnost se zapojit, nezapojili se. Celý den slyším nesmysly a lži. Když je tady nějaký jiný recept na ty opatření, tak ho řeknu, nic neřekli. A nejen, že nic neřekli, ale oni nám napsali 11 bodů a v jedenáctém bodě říkají, že anticovid tým se nevyjadřuje k problematice pandemie v plném rozsahu, ale vyjadřuje se jenom v rozsahu vyžádaném Ministerstvem zdravotnictví. Tak pokud mají nějaké zázračné řešení, nechť ho konečně řeknou. Nic nemají, dělají jenom politikou, lžou úplně stejně jak před volbami, teď bychom se měli spojit, a my když budeme v opozici, budeme podporovat jejich opatření. Oni žádné nemají. Xkrát jsme vyzývali pana Válka a bylo by dobré, kdyby si pan předseda, příští premiér Fiala, prověřil, co skutečně se řeší,“ rozčílil se Babiš a odmítal, aby mu reportér podal další otázky. Stále jej žádal, ať jej nechá domluvit.

Ale následně se reportér přece jen k otázce dostal, kdy uvedl, že bavorský model je přece jen poměrně velký zásah do svobod lidí. „Na bavorský model nepotřebujeme vyhlášení nouzového stavu. Na rakouský model bychom jej potřebovali,“ sdělil Babiš. „Večer budeme sedět jako ministři, budeme připravovat to zítřejší rozhodnutí. Bude vláda pro zdravotní rizika od 9 hodin zítra. Děláme od rána do večera, celý den od rána plukovník Šnajdárek, jeho tým, jsme v kontaktu, telefonuji, armáda pomáhá, ta situce je vážná,“ opakoval Babiš. „Už nevím, jak máme přesvědčit ty lidi, aby se naočkovali, když je absolutně evidentní, že očkování, ta pravděpodobnost, statistika je, že očkovaní mají 9x větší šanci, neříkám, že neskončí v nemocnici, ale mají 9x větší šanci, že ten průběh bude o mnoho lepší a že nezemřou. Tak já už nevím, jak máme lidi přesvědčit, že covid je zabiják, že to zabíjí,“ rozčiloval se dále Babiš.

„Pokud bychom měli vysoký stav naočkovanosti, tak bychom měli 3x menší incidenci, výskyt a pětkrát menší zátěž v nemocnicích. To jsou statistiky. My samozřejmě vidíme v Irsku, 93 procent naočkovaných, vysoká incidence, málo lidí v nemocnicích. Je úplně jednoznačné, že jedině očkování chrání životy, snižuje počet hospitalizovaných,“ doplnil.

