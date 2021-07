Zrádci Piráti. Jde z nich strach. Babiš ukázal obrovský papír a varoval

„Když si člověk přečte fórum Pirátské strany, tak fakt má z toho strach,“ zaznělo v pořadu „Čau lidi“ od premiéra Andreje Babiše (ANO) k pirátské podpoře záměru zavést většinový hlasovací systém v Radě EU, který by pro Českou republiku znamenal ztrátu práva veta v důležitých otázkách. „To by znamenalo, že ČR přijde o svoji suverenitu. A o našem osudu by v Bruselu rozhodovaly Německo, Francie, Nizozemsko a další velké státy. Něco takového může připustit jenom blázen,“ zhrozil se Babiš nad fotografií rozesmátého piráta Bartoše a tleskajícího předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho.

Otevírají se nová očkovací centra – a s tím přichází očkovací soutěž. Za očkování v obchodním centru na Chodově nebo na hlavním nádraží Babiš slíbil možnost vyhrát tenisky, iPhone 12 nebo počítačové hry. „Hlavní výhra, jednou týdně, je iPhone 12. A kromě toho každý den jeden člověk vyhraje tenisky Converse, jejichž podobu si může každý buď navrhnout sám, nebo využít předlohu, kterou mu připravíme. Kromě toho budeme soutěžit i o kupóny do aplikace Steam, je to největší herní web, kde jsou všichni mladí,“ řekl Babiš k losovací soutěži.



Hovořil též k tornádu a k tomu, že by se jeho vláda chystala drasticky snížit státní pomoc postiženým oblastem. Dle původního záměru, čím více darovali sami občané, tím více chtěla Babišova vláda osekat pomoc zasaženým oblastem – po kritice však kabinet otočil a záměr, který vláda předtím jednomyslně schválila, byl následně ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou označen za úřednickou chybu. „Vzniklo nějaké nedorozumění. Není pravda, že by vláda chtěla dary z veřejných sbírek odečítat. Je to nesmysl a nic takového jsme nikdy neměli v úmyslu. My pomůžeme samozřejmě všem,“ couvá od záměru zkrátit pomoc Moravě o miliardu nyní také Babiš. Andrej Babiš ANO 2011



A pak se Babiš rozohnil, došlo totiž na „pirátské okénko“. „A teď pauza. Soustřeďte se,“ vyzval ministerský předseda a zpod stolu vytáhl obří reprodukci tweetu pirátského europoslance a místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji.

„Společně s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a s Ivanem Bartošem jsme se shodli, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu. Pirátská strana dále podporuje také většinový systém hlasování v Radě místo jednomyslnosti například v otázkách zahraničních nebo daňových,“ píše se v tweetu pirátského europoslance doprovázaném fotografií jeho osoby spolu se Sassolim a se smějícím se pirátským šéfem Ivanem Bartošem.

Společně s @EP_President Davidem Sassolim a @PiratIvanBartos jsme se shodli, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu. @PiratskaStrana dále podporuje také většinový systém hlasování v Radě místo jednomyslnosti například v otázkách zahraničních nebo daňových. pic.twitter.com/fJQoiz0CuI — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) June 30, 2021

„Dobře jste to přečetli? Víte, co to znamená? To je pátá kolona. Pátá kolona. Pátá kolona. Já jsem si to načetl. Psal o tom Ernest Hemingway, Agata Christie. Určitě víte, co je to pátá kolona. Ale ještě lépe to napsal pod tím tweetem Jan Stargazer, který říká: ‚Jste zrádci. A okecávejte si to, jak chcete.‘ Pod tím je fórum Pirátské strany. To, když člověk přečte, tak fakt má z toho strach,“ zhrozil se premiér.

Vysvětlil, že návrh Bartoše s Kolajou znamená většinové rozhodování v Radě EU. „To by znamenalo, že ČR přijde o svoji suverenitu. A o našem osudu by v Bruselu rozhodovalo Německo, Francie, Nizozemsko a další velké státy. Něco takového může připustit jenom blázen,“ varoval. Bc. Marcel Kolaja Piráti



Dle Babiše by to kupříkladu pro naši diplomacii znamenalo, že bychom již nemohli podporovat Izrael, ale museli bychom podporovat Palestinu. Dále varoval, že by poté mohly přijít nepřímé daně anebo by dle Babiše nám „Brusel nadiktoval výši DPH, bude nám mluvit do penzí, bude nám určovat věk odchodu do důchodu či nařídí nám délku mateřské dovolené nebo nám nadiktuje, jak máme pečovat o naše děti“.

„Kdyby nebyla jednomyslnost, nikdy bych s Viktorem Orbánem 29. června 2018 ve 4 ráno neporazil kvóty ilegálních migrantů, a další věci. Tak to je fakt něco šíleného,“ pokračoval Babiš.



Celé sdělení premiéra Andreje Babiše můžete zhlédnout zde:



