Zrůdné! Okamura vytáhl čísla a huboval EU a Babiše

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se znovu tvrdě obul jak do koaliční vlády ANO a ČSSD, kterou drží u moci komunisté, tak do Evropské unie. Nezapomněl ani na předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a jeho cestu na Tchaj-wan.

reklama

Tomio Okamura opět usedl před kameru a spustil kanonádu. Šéfovi ANO a předsedovi vlády Andreji Babišovi vynadal za to, že dovolil, aby Česká republika ručila za společný dluh EU, za společné dluhopisy, z nichž budou těžit především Itálie a Španělsko.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 43% Ne 57% hlasovalo: 8257 lidí

Okamura se v této souvislosti rozčílil, že italští a španělští senioři mají podstatně vyšší důchody než senioři čeští a Česko jim stejně bude ručit za půjčené peníze.

„My jim ručíme za úvěr, protože Itálii a Španělsku už nechce nikdo půjčit a Evropská unie by se rozpadla, tak prostě globalisti, ty nadnárodní korporace, vymysleli projekt, aby si zachovali jednotný trh a mohli nadále vydělávat miliardy. To je úplně zrůdný projekt, do kterého nás Andrej Babiš uvázal,“ rozčiloval se dál Okamura s tím, že to budeme splácet až do roku 2057.

Ale Babiš podle Okamury věděl, proč to dělá. Stojí totiž o dotace pro Agrofert, jenž je momentálně odložen ve svěřeneckém fondu předsedy vlády.

Tato situace podle Okamury dokazuje, že Velká Británie udělala dobře, když EU opustila a jediný, kdo kvůli tomu dnes má problémy, není podle Okamury ostrovní království, ale právě Evropská unie.

„To se tady eurohujeři snaží lhát, že my z toho také něco budeme mít. Když pominu, že v poměru k penězům jsme největšími losery vůbec ze všech členských států, protože i Poláci dostávají v přepočtu na počet obyvatel mnohem víc, i Rakušani si v přepočtu na počet obyvatel dojednali mnohem výhodnější podmínky. My máme úplně nejhorší podmínky snad ze všech států a dokonce v období let 2021 až 2027 už budeme čistými plátci do EU. To tady dojednal Andrej Babiš s mandátem vlády,“ ostřeloval Okamura vládu i EU.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil, že česká ekonomika je na tom mnohem lépe než např. ekonomika španělská, takže kdyby Česká republika chtěla, rozhodně dostane půjčky, aniž by musela ručit za dluhy Italů či Španělů.

Nakonec věnoval pár slov i cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Konstatoval, že ekonomicky byla tato cesta nevýhodná, protože Škoda Auto bude raději exportovat svá auta do Číny, kde žije 1,4 miliardy obyvatel a trh je mnohem větší než na Tchaj-wanu, kde žije 24 milionů lidí.

Podle Okamury navíc hrozí, že k nám přestanou jezdit čínští turisté, které český cestovní ruch potřebuje.

Psali jsme: Okamura ve válce s miliardářem. Cenzura? Vážné obvinění Pro migranty je zapálení tábora příklad, jak urychlit cestu na evropský kontinent, myslí si Okamura Jednou kapsou vám ty peníze dají, ale druhou vám je zase vyrvou. Okamura v plné formě řádil na tiskovce Miliony korun proti ANO, SPD a KSČM! A miliardář už má problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.