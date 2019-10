Zrušená smlouva: Jednat s Hřibem nemá smysl. Zeman bude jednat přímo s vedením Číny, odhalil Ovčáček

Začátek patřil prohlášení Miloše Zemana o tom, že odvetná opatření Číny se mohou projevit tak, že některé letecké linky budou odkloněny do Chorvatska, což uvedl v TV Barrandov. „Jak na to pan prezident přišel?“ ptal se Martin Veselovský. Ovčáček uvedl, že zpráva pochází z českého velmi dobře informovaného zdroje, ovšem nikoho nejmenoval. Veselovský dodal, že ani letiště Praha nemá žádné informace o změnách v leteckých linkách. Anketa Mělo by být Turecko za útok a sever Sýrie vyloučeno z NATO? Ano 92% Ne 3% Je to jedno 5% hlasovalo: 4484 lidí

To Ovčáček odbyl, že situace v mezinárodní politice je dynamická a může se měnit z týdne na týden, ze dne na den. Ovčáček ještě doplnil, že je zvykem smlouvy dodržovat, tedy že by se nedivil, kdyby vedení Prahy smlouvu s Pekingem neprodloužilo po jejím vypršení, ale vypovězení je nezvyklé. „Takto se postupuje možná v předválečném stavu, ale nepostupuje se tak ve slušné mezinárodní politice,“ mínil Zemanův mluvčí. Dodal, že toto je jeho přirovnání, nikoliv pana prezidenta.

„Kdyby Praha počkala, až ta smlouva vyprší, pak vyjednávala smlouvu novou, ve které by některé pasáže nebyly, situace by byla mnohem klidnější, s chladnou hlavou, nebyly by žádné problémy. To je jako bychom vypověděli smlouvu o přátelství s jinou zemí, překotně a náhle. To se v mezinárodní politice dělá jen ve výjimečných a krizových situacích,“ tvrdil Ovčáček. Praha podle něj vstupuje do české mezinárodní politiky „humpoláckými akcemi“.

Veselovský se Ovčáčka zeptal, zda brání zájmy České republiky, protože se mu zdálo, že vysvětluje stanovisko Čínské republiky. „Čínská republika, to je Tchaj-wan, Čínská lidová republika, to je pevninská Čína, jenom abych upozornil,“ rýpl si Ovčáček. „Děkuji za politologický exkurz,“ poděkoval Veselovský. Ovčáček ještě položil otázku, kdo bude z vypovězení mít užitek, a sám si odpověděl, že Česko rozhodně ne. Fotogalerie: - Teror v Číně

Ovčáček i prezident Zeman jsou prý nešťastní z toho, že Praha vyhlašuje nepřátelství vůči Číně, a mluvčí ještě dodal, že tento krok nemá ani na Západě obdoby. „Celá věc je jenom politicky podbarvená, je to mediální záležitost a je to snaha zalíbit se,“ tvrdil mluvčí prezidenta.

„Pane redaktore, zkuste se na to podívat jinak než z českého dvorečku,“ nabádal Ovčáček s tím, že Čína nerozlišuje mezi Prahou a ministerstvem zahraničí. „Američané jsou jiní, Rusové jsou jiní, Číňané jsou jiní, každý ten systém je jiný, každá ta mentalita je jiná, každý vnímá tu věc trošičku jinak. Ne všichni jsou Češi. Právě proto vnímá Čína jednání hlavního města Prahy jako jednání celé České republiky.“

Veselovský se pak ptal, jak bude prezident situaci, kterou považuje za vážnou, řešit. Zda bude jednat s primátorem Hřibem. Ovčáček odvětil, že jednat s Hřibem nemá smysl. Prezident prý bude jednat s čínskými partnery a snažit se vysvětlit, že Praha není Česká republika.

Vedení Prahy Ovčáček prohlásil i jménem prezidenta za „mimořádně neschopné“. „Co pro Prahu udělalo? Kromě toho, že vykřikuje protičínské, protiruské výroky, to je úloha vedení Prahy?“ Mluvčí uvedl, že jediný profit budou mít západní partneři, kteří se takto nechovají. Vysvětlovat je dle Ovčáčka třeba mezi čtyřma očima, diplomaticky.

