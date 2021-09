Zrušení kojeneckých ústavů? Senátor Goláň odrážel v ČT kritiku: Pěstounů bude dostatek. A když ne...

V Česku nejspíše skončí kojenecké ústavy do čtyř let. Ústavně-právní výbor Senátu dnes doporučil schválit novelu zákona, která od roku 2025 zakazuje umísťovat do ústavní péče děti mladší tří let. Současně s tím porostou odměny pěstounům, které by se měly odvíjet od minimální mzdy. „Držet ten systém kvůli desítkám dětí je nesmyslné, je to zanedbatelná částka,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 Tomáš Goláň (ODS), senátor, předseda ústavně-právního výboru, který věří, že o náhradní rodiny nebude nouze.

reklama

Senátor Goláň neočekává, že stejně hladce projde faktické zrušení kojeneckých ústavů i na plénu Senátu při zítřejším hlasování: „To si úplně nemyslím, ale byly dopředu avizovány názory na to, že by bylo třeba to zamítnout,“ uvedl, že dnes ústavně-právní výbor všemi přítomnými členy jednomyslně hlasoval pro.

Některé však musel přesvědčovat, že jde o správný krok: „Začal jsem s tím, že jsem vysvětlil všechny klady tohoto zákona. Že to není o rušení kojeneckých ústavů, ale o rozšíření pěstounské péče,“ zdůraznil. Zároveň by měly více peněz na děti dostat i Klokánky a podobné azylové domy.

Pěstounů, kteří by se chtěli o novorozence starat, podle Goláně bude dostatek: „Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá nárůst pěstounů až o 40 procent v následujících třech letech, to, myslím, je realistické a zásadní informace,“ vyzdvihl senátor, co je cílem novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí.

Ing. Tomáš Goláň BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dokonce se ministerstvo prý obává, že zájem pěstounů bude mnohem vyšší, podotkl Goláň, důvodem jsou odměny, které šly výrazně nahoru.

Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2777 lidí

V kojeneckých ústavech je v současnosti umístěných 228 dětí a velká většina právě v Ústeckém kraji. Podle Goláně to může být tím, že si s tím zkrátka tamní úředníci neumějí poradit, protože Moravskoslezský kraj podobnou situaci zvládl perfektně. „Ústecký kraj s prací zaostává a má pěstounů nedostatek, tuším, že jen 43,“ uvedl.

„Pořád se bavíme o desítkách dětí a ten systém držet kvůli desítkám dětí mi přijde nesmyslné,“ uvedl, že je to i proti úmluvě o ochraně dítěte, kterou jsme přijali v rámci OSN, jež se o situaci u nás zajímá.

Znovu zopakoval, že by se vyvaroval hovořit o zrušení kojeneckých ústavů: „Kojenecké ústavy jen převezmou jinou roli – denní stacionáře, pomoc matkám s dětmi apod.,“ upozornil.

Pokud by nastala situace, že by pěstounů přece jen dostatek nebyl, řešit se to bude pomocí přechodného ustanovení: „To samozřejmě předpokládá, že nárůst pěstounů bude dodržen, že práce terénních pracovníků a sociálních služeb na krajských úřadech pěstouny doplní. Stále se jedná o 228 dětí, to je úžasný výsledek a celkem zanedbatelná částka,“ míní Goláň.

Psali jsme: Pojezný (KSČM): Zrušení kojeňáků? Lež Petra Gazdíka ze STAN Aulická Jírovcová (KSČM): Předvolební populismus zvítězil nad zdravým rozumem Premiér Babiš: Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše Johnová (Praha sobě): Děti v prvních letech života potřebují především lásku, bezpečí a pozornost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.