Ztloustla, zhubla, vykoukla jí bradavka... Ženy to mají těžší. Berenika Kohoutová otevřeně

Zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová se v rozhovoru pro server iDnes.cz rozmluvila především o mužích a jejich chování k ženám. „Žena to vždy bude mít těžší. Tak je to dáno od přírody. Musí být silná, když chce mít dítě, a zároveň pracovat a rozvíjet se,“ domnívá se.

reklama

Kohoutová odpovídala mimo jiné na otázku, proč si na Instagram dala fotku v kalhotkách, zakrývajíc si prsa. “Proč se tak nevyfotit? Co je provokativního na ženské postavě? Podívejte se, jak umělci chodí v Americe oblečení na přebírání cen. Někteří jsou už víceméně nazí. Tak takhle bych já nikdy nešla. Ale když jde o hezkou polonahou fotku s vtipným komentářem, baví mě to. Myslím, že je lepší se trochu shazovat, než když se holky nastaví, použijí na sebe tisíc filtrů a pak k tomu napíšou nějaký hlubokomyslný komentář,“ podotkla Kohoutová, jež si podle svých slov vždy chtěla dělat věci po svém.

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 5492 lidí

„Celý umělecký průmysl řídí muži. Zaznamenala jste někdy, že by někdo u zpěváků řešil, jestli zhubli nebo ztloustli, jaký mají zadek a jestli ukázali bradavku? U zpěvaček je to běžné. Neustále u nich někdo rozebírá, jaké mají vlasy, co mají oblečené, jestli nepřibraly. Mně se tedy nezdá, že muži a ženy jsou rovnoprávní. Nezdá se mi to v žádné oblasti života. Na ženy jsou kladeny vyšší nároky. Pořád je někdo hodnotí a soudí. Jestli mají, nebo nemají dítě. Když mají dítě, tak jestli jdou ve správnou dobu do práce, jestli s ním nejsou doma příliš krátce, nebo příliš dlouho. Jestli na práci s dítětem stačí. Tyhle věci přece v souvislosti s muži nikdo neprobírá,“ zmínila.

Muži, když zkrotí svá ega a dají ženám šanci, se podle jejích slov nemusejí bát. „Hysterické argumenty, že bude třeba mít písemnou smlouvu, než půjde muž s ženou do postele, jsou opravdu směšné. Holka vždy musí počítat s rizikem, že se vyspí s chlapem, on jí udělá dítě a vypaří se. Může tohle udělat ženská chlapovi? Nemůže. Žena to vždy bude mít těžší. Tak je to dáno od přírody. Musí být silná, když chce mít dítě a zároveň pracovat a rozvíjet se,“ sdělila Berenika Kohoutová, jež se mimo jiné netají tím, že by chtěla, aby ve vedoucích pozicích bylo více žen – ve vládě, v byznysu, celkově.

Psali jsme: Ostuda končí. Eurokomise ukončila auditní řízení ke střetu zájmů Babiše, ohlásil Bartoš Okamura (SPD): Již 72 % občanů nevěří vládě Petra Fialy Tři roky prověřovaní a nic. Druhá kauza z Čapího hnízda odložena A tohle o těch strojích víte? Americké stíhačky: Jsou tu pochybnosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama