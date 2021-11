Ztrácí nervy? „Ministr“ Válek zakazoval. Svědectví

Lékař Pavel Poštulka se dostal do sporu s budoucím ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Ten jej totiž za jeho kritiku zablokoval, ale poté, co Poštulka vyzval ostatní, aby se přihlásili, zda je Válek také blokuje, došlo ke změně.

„Tak mne budoucí MZ Válek zablokoval. Jsem k jeho ne/činnosti ostře kritický, ale bez urážek a vulgarit. A hlavně nejsem první, koho takto bloknul. Tento člověk bude mít naše životy v rukou a přitom nesnese ostrou, ale věcnou oponenturu. Máme se na co těšit, milá TOP 09,“ poznamenal na svém twitterovém účtu lékař Pavel Poštulka kriticky k poslanci TOP 09 a kandidátovi na ministra zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

„P. Petr Fiala, milá Spolu a hlavně TOP 09. Pokud budete trvat na nominaci p. Vl. Válka na pozici MZ, budete litovat. Tváří tvář zdravotní krizi, která si bere až 100 lidí denně, excesivně vyčerpává zdravotnictví, je schopen pouze blokovat kolegy za kritiku, ostrou, ale slušnou," píše dále Poštulka.

„Není to komický paradox? Co na to Markéta Pekarová Adamová, TOP 09 a SPOLU?“ ptá se v dalším tweetu Poštulka a dokazuje, že byl zablokován.

„A víte co, lidi. Pojďme udělat průzkum, koho všeho a za co prof. Válek zablokoval s hashtagem #valekblokuje, hlaste to sem, retvítujte a označujte Markétu Pekarovou Adamovou, TOP 09, SPOLU a Petra Fialu, aby dotyční věděli, s kým do toho jdou,“ vyzval Poštulka.

A možná tato výzva způsobila, že Poštulka byl následně Vlastimilem Válkem odblokován. „Po krátké a úderné kritice mohu znovu sledovat účet p. Válka. Není v tom nic osobního, jen ukázka k čemu sociální sítě jsou. Všem, kteří mi vyjádřili podporu děkuji a p. prof. slibuji, že jej budu i nadále kritizovat, případně s ním souhlasit a vždy slušně a věcně," dodal Poštulka.

