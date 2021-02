Zubaři na sněmu neměli roušky, schytává to Šmucler. On je odmítač, vmetl mu kolega

Roman Šmucler obhájil post předsedy České stomatologické komory a už musí řešit první problém. Na sněmu, kde volba probíhala, totiž část stomatologů neměla nasazené roušky. Podle Šmuclera ale všichni dodržovali rozestupy a byli navíc testovaní. „On je odmítač a kvůli lidem, jako je on, se to dostalo až sem. My jako lékaři bychom měli jít příkladem,“ vzkázal Šmuclerovi stomatolog Radek Mounajjed.

Sněmu, který se konal v pražském Kongresovém centru, se účastnilo přes osmdesát stomatologů plus desítka organizátorů akce. Stomatolog Radek Mounajjed si pro server iDNES.cz postěžoval na chování některých kolegů, kteří neměli nasazenou roušku.

„Je to flusnutí do obličeje celému národu. Tady jsou zavřené obchody, lidé nevědí, jestli nezkrachují. Musíme všichni dodržovat to, co se nařizuje, a největší dezinformátor, co tady celou dobu zpochybňuje pandemii, pořádá sněm a není schopný si uhlídat tyto věci. Je to úplně špatný signál do společnosti,“ prohlásil Mounajjed zejména směrem ke Šmuclerovi.

„On je odmítač a kvůli lidem, jako je on, se to dostalo až sem. My jako lékaři bychom měli jít příkladem. Naši kolegové v nemocnicích nevědí, co mají dělat, špitály jsou přeplněné a my demonstrativně, papalášsky uděláme sněm v Kongresovém centru,“ dodal na Šmuclerovu adresu s tím, že staronový prezident stomatologické komory patří mezi nejhlasitější odpůrce restriktivních protiepidemických opatření.

Samotný Šmucler brání nejen konání akce, ale i kolegy, kteří neměli roušky. „Všichni testovaní, v respirátorech a mnozí očkovaní,“ uvedl na svém Twitteru. „Vláda nám psala, že volby mají proběhnout in personam. Máme zákon o komorách, měli jsme to připravené i on-line, ale v čem je problém, když jsou dodržená opatření,“ dodal s tím, že pořádat sněm prezenčně vyžaduje zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Podle Šmuclera navíc případ sundaných roušek většinou souvisel s přestávkou na jídlo a pití. „Sněm trval přes šest hodin, ti lidé se směli najíst a napít jen u svého stolu. Nevydržíte šest hodin nejíst a nepít, nebyla tam žádná přestávka,“ řekl Šmucler, podle nějž byly mezi stoly dostatečné rozestupy a byla splněna všechna hygienická opatření.

„Není žádná vyhláška, že s negativním testem můžete jít na nějakou akci,“ vrátil úder Mounajjed. „Antigenní test má určitou chybovost, ani za jiných podmínek není možné se jím prokazovat,“ dodal.

To ale staronového šéfa stomatologů nadzvedlo ze židle a celou věc označil za udavačství. „Já vím, že pan Mounajjed je kamarád Prymuly a dělá s ním obchody, ale tohle je opravdu nechutné,“ reagoval Šmucler podrážděně a raději poděkoval kolegům za opětovné zvolení do čela komory. Šmucler byl zvolen již v prvním kole, kde získal 59 z 80 hlasů.

