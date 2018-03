Žumpo! Gazdíkové, Feri… Ondráček odstoupil, ale flákl za sebou dveřmi. Pravice mlátila do lavic

Ondráček nejprve připomněl pondělní demonstrace tisíců lidí v některých městech proti jeho pátečnímu zvolení a své kolegy nazval „demokratickou žumpou“, na což pravice reagovala bušením do lavic. Následně řekl, že neodstupuje kvůli „pár křiklounům“ v ulicích, ale svůj krok zdůvodnil obavou o svou bezpečnost a bezpečnost své rodiny. Pravici Ondráček nařkl z toho, že její pojetí demokracie znamená, že on, jeho rodina i děti čelí silnému mediálnímu tlaku. Zvažoval prý, že požádá o policejní ochranu. K tomu připomněl, jak jej kdysi chtěl dav před Poslaneckou sněmovnou lynčovat. Tehdy mu prý navrhlo vedení Poslanecké sněmovny, aby tajně odjel domů.

„Bylo mi tady tehdy nabídnuto, abych odjel, protože mne dav před Poslaneckou sněmovnou chce lynčovat...Tak já vám řeknu, páni Gazdíkové, Feri, Rakušan, Farský, že jeden ze zákonů této země se jmenuje zákon o právu shromažďovacím, kdy jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky. Vy čtyři jmenovaní jste před dvěma měsíci chodili a tu skupinu vámi povolaných lidí jste tady podporovali. Vědomě jste porušovali zákony České republiky. Ale demokraticky nás tady budete přesvědčovat, jací jste demokraté. Demokracie se vám hodí pouze tehdy, když potřebujete o ní mluvit a nebo si ji dát do názvu své strany nebo bloku či jiného hnutí! Takže to je vaše podání demokracie!“ řekl.

Teď se prý situace opakuje znovu. „Neodstupuji z této funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svoji a mé rodiny. Když jsem byl ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky, čelil jsem mnoha tlakům, mnoha tlakům přicházejícím od vás, které jsem vyšetřoval a které jsme vyšetřovali na protikorupční policii! Ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem si svoji rodinu ochránit. Dnes bohužel tu možnost nemám a nezbývá mi nic jiného, než volit tuto formu,“ uvedl.

„Pane poslanče Bělobrádku, klidně můžete navrhnout mé odvolání nejenom z člena komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, můžete také navrhnout, abych byl zbaven mandátu, abyste mně odebrali občanství, protože to je vaše demokracie ve vašem pojetí! Tak se chováte vy, demokraté!“ ironizoval situaci. Nakonec dodal to, na co všichni čekali: „Tímto oznamuji, že rezignuji na post předsedy komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů!“

Ondráček tím předešel hlasování o návrhu ODS, aby Sněmovna zařadila na nynější schůzi bod o jeho odvolání. Lidovci požadovali jeho úplné odvolání z komise.

autor: Olga Böhmová