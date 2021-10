Zuřím! S*rou na nás. Rodičům malých dětí došla trpělivost. Zkrácené testy na covid děsí. A realita? Nikdo je nehlídá

Kratší platnost a méně proplácené pojišťovnou. Takové plány má premiér Andrej Babiš jak pro antigenní, tak pro PCR testy. Podle hlavní hygieničky by to mělo lidi motivovat k tomu, aby se šli očkovat. Hned se ovšem objevili rozzuření rodiče, jejichž ratolesti se musí testovat kvůli kroužkům a nemohou se nechat očkovat. A také lidé, podle kterých se stejně nic nezmění, když potvrzení nejsou vyžadována. A bývalý Babišův muž by chtěl, aby tomu tak bylo.

reklama

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 70% Záleží na dalších kandidátech 18% Ne 12% hlasovalo: 13870 lidí pak dle ČTK chtějí zkrátit platnost PCR i antigenních testů. Nově by měl PCR test platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Zvažuje se také omezení počtu preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Hlavní hygienička Svrčinová uvedla, že zkrácení doby, po kterou test platí, by mělo lidi motivovat k očkování. Zavedení těchto změn by měl ministr Vojtěch konzultovat s Vlastimilem Válkem, aby se nestalo, že co odcházející vláda zavede, to nová obratem zruší.

Nová pravidla ovšem značně popudila rodiče. Očkovat se totiž mohou děti až od dvanácti let, bezinfekčnost je však vyžadována i u dětí nižšího věku. „Syn (6) chodí na plavání. Dcera (10) chodí na vodní pólo. Před vstupem do bazénu je třeba test. Teď budou chodit každý den před tréninkem? A ještě za to budu platit? A to nezmiňuju, že dcera je 12 dní v karanténě, přestože pátý den měla NEGATIVNÍ PCR,“ svěřil se reportér SeznamZprávy Jan Novák a dodal: „Zuřím zlostí!“

A doplnil, že byl minulou neděli na koncertu, kde žádná kontrola bezinfekčnosti neprobíhala a roušky také nikdo neměl.

Syn (6) chodí na plavání. Dcera (10) chodí na vodní pólo. Před vstupem do bazénu je třeba test. Teď budou chodit každý den před tréninkem? A ještě za to budu platit? A to nezmiňuju, že dcera je 12 dní v karanténě, přestože pátý den měla NEGATIVNÍ PCR.

Zuřím zlostí!!! https://t.co/cTj5bv1eXw — Honza Novák (@Jan_p_novak) October 14, 2021

To snad nemyslí vláda vážně. Dcera (10) chodí na plavání a vodní pólo, kde jsou vyžadovány testy. Znamená to, že bude muset chodit před každým tréninkem? Výsměch. V neděli jsem byl na koncertě, kde byly stovky lidí, nikdo nekontroloval bezinfekčnost a neměli roušky. https://t.co/FM2jJCFJRt — Honza Novák (@Jan_p_novak) October 14, 2021

Nebyl zdaleka sám. „A jako obvykle na rodiče dětí 5–11 let tenhle stát sere jako na placatý kámen. Pokud se nepletu, tak Pfizer požádal o schválení vakcíny pro 5–11 let pouze FDA,“ mínil Ondřej Surý. FDA je americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin.

„Nejvíc na děti pod 12 let. Jediné, kde se možná něco kontroluje, jsou dětské kroužky. Takže všude jinde se bude pokračovat v ignorování kontrol, jen si zase došlápneme na menší děti,“ shodoval se v tomto názoru Jan Palas a také Filip Černý z ČT.

A jako obvykle na rodiče dětí 5–11 let tenhle stát sere jako na placatý kámen. Pokud se nepletu, tak Pfizer požádal o schválení vakcíny pro 5–11 let pouze FDA. #pardonmyfrench — Ondřej Surý (@oerdnj) October 14, 2021

A nejvíc na děti < 12 let. Jediné, kde se možná něco kontroluje jsou dětské kroužky. Takže všude jinde se bude pokračovat v ignorování kontrol, jen si zase došlápneme na menší děti. — Jan Palas (@janpalas) October 14, 2021

A na všechny rodiče menších dětí – protože ty očkovat nelze a kroužky, sporty jedou. — Filip Černý (@Filip_Cerny) October 14, 2021

Ne všichni však mluvili o dětech. „Už je to tady zase. Holt ne každý se chce nechat očkovat (já teda očkovaná jsem) a zároveň nechce ale být neustále nucen si platit testy, když bude chtít někam jít. Od toho si platíme pojištění, aby jsme tohle měli zdarma. Takže další Burešův pokus, který mu nevyjde. Už aby táhl!“ vzkazovala Pirátka Martina Lukešová.

Už je to tady zase. Holt ne každý se chce nechat očkovat (já teda očkovaná jsem) a zároveň nechce ale být neustále nucen si platit testy, když bude chtít někam jít. Od toho si platíme pojištění, aby jsme tohle měli zdarma. Takže další Burešův pokus, který mu nevyjde. Už aby táhl! — marti.lukesova (@lukesova_marti) October 14, 2021

Ovšem objevily se také námitky, že tato změna bude mít minimální efekt. „To by musel někdo kontrolovat Tečku v restauracích, na kulturních akcích a na podobných místech, ale také nošení roušek/respirátorů. Je škoda, že se tomu ČT nevěnuje,“ poznamenal Jaromír Krejčí.

„Za jeden a půl dne v Německu jsem ukazoval Tečku víckrát, než za celou dobu tady. Takže tlak bude nulový... Maximálně bude-li to někde vyžadovat zaměstnavatel,“ smýšlel podobně moderátor Michal Plšek. „Nikde a nikdo to nekontroluje, zda mají či nemají test... Já potřeboval prokázat očkování jen při cestách letadlem, jinak to po mně nikdo nikde nechtěl,“ přidal svou zkušenost Jiří Koubek.

To by musel někdo kontrolovat Tečku v restauracích, na kulturních akcích a na podobných místech, ale také nošení roušek/respirátorů. Je škoda, že se tomu ČT nevěnuje. — Jaromír Krejčí (@jaromirkrejci) October 14, 2021

Za jeden a půl dne v Německu jsem ukazoval Tečku víckrát, než za celou dobu tady. Takže tlak bude nulový... Maximálně bude-li to někde vyžadovat zaměstnavatel. — Michal Plšek (@djmigcz) October 14, 2021

To bych úplně neřekl... Nikde a nikdo to nekontroluje, zda mají či nemají test... Já potřeboval prokázat očkování jen při cestách letadlem, jinak to po mně nikdo nikde nechtěl. — Jiří Koubek (@JiKoubek) October 14, 2021

Nechyběl ani vzdor. „Na testy chodit nebudu, chodím bez testu všude. Nebudu cpát peníze darmožroutům nenažraným,“ vzkázala v reakci na zprávy Martina Filipová.

Na testy chodit nebudu, chodím bez testu všude. Nebudu cpát peníze darmožroutům nenažraným. — Martina Filipova (@Martina29121375) October 14, 2021

Kdo je naopak pro toto opatření, je bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch, který schvaluje jak omezení doby platnosti testů, tak ukončení jejich proplácení od pojišťoven. A chtěl by, aby se důsledně dodržovalo vyžadování testu nebo potvrzení o prodělání nemoci či očkování.

„Jsme na úpatí další vlny, velká část populace je nechráněná a masivní promořování si nemůžeme dovolit – uzavřelo by společnost, a to nikdo nechce. Testování je efektivní nástroj, ale jen pokud se bude C- výsledek vyžadovat, což se neděje,“ vysvětlil.

Také s tím souhlasím včetně ukončení plošné úhrady preventivních testů ze zdravotního pojištění. — Marián Hajdúch (@marian_hajduch) October 14, 2021

Naopak, OTN by se mělo vyžadovat důsledně. Jsme na úpatí další vlny, velká část populace je nechráněná a masivní promořování si nemůžeme dovolit – uzavřelo by společnost, a to nikdo nechce. Testování je efektivní nástroj, ale jen pokud se bude C- výsledek vyžadovat, což se neděje. — Marián Hajdúch (@marian_hajduch) October 14, 2021

Psali jsme: „K*rvy!” Děti a roušky: Vztek. A info: Děti vás chrání Kamery pryč, roušky pryč. Žaloudík sypal svědectví o covidu. Jinde nebude Povinné očkování? Jinde aktuálnější než u nás. Toto třeba říká ministryně na Slovensku Přeočkovat po šesti měsících, ne po osmi, rozhodli v EU. A Vojtěch už koná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.