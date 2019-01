Zvednout, přidat, zvýšit. Andrej Babiš znovu naštve Kalouska

Andrej Babiš (ANO) před odletem do Singapuru a Indie sepsal své tradiční provolání k národu, v němž shrnul, co všechno za týden stihl, na co tlačí a o čem přemýšlí. Slíbil, že plánuje zvednout důchody o dalších 900 korun, z čehož má prý už teď těžkou hlavu ministryně financí Alena Schillerová. Kromě toho uložil ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, aby se staral o zdravotní sestřičky. Nakonec prozradil, co by rád provedl s Prahou.

Předseda vlády Andrej Babiš se pochlubil, že zhubl dvě kila. Prý ze stresu, který ve vládě zažívá. Také pilně cvičí, aby splnil své novoroční předsevzetí a v roce 2019 shodil osm kilo.

To však není jediný slib, který hodlá plnit. Prý přijal za svůj úkol zlepšit životní situaci seniorů, vůči kterým má naše společnost velký dluh. Vláda rozhodla o tom, že zvedne penze důchodcům asi o 900 korun, lidem nad 85 let ještě o víc a Babiš už teď přemýšlí nad tím, jak brzy přidá dalších 900 korun.

„Ohlásil jsem, že je chci příští rok zvednout ZNOVA o 900 korun. Máme vůči seniorům obrovský dluh z minulosti. Cítím jako naši povinnost ho postupně napravit a zvednout jim životní úroveň. Do dvou let by měli mít naši senioři průměrný důchod 15 tisíc,“ napsal Babiš.

„Šéfka státní kasy Alena Schillerová tenhle můj plán asi ještě teď rozdýchává. Ví, že to letos znamená dalších 38 miliard, které se budou muset najít v rozpočtu. A že taky tvrdě tlačím na to, abychom i navzdory růstu platů a důchodů skončili v přebytku i tenhle rok. Stejně jako loni,“ pokračoval.

Přál by si, aby měli ministři v krvi stejnou šetrnost, jakou má každý živnostník, který pracuje tzv. na sebe. Totéž by si přál i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který pravidelně kritizuje Babišovu vládu za to, že rozhoduje. Rozpočet na rok 2019 by byl podle Kalouska dobrý jedině v případě, že by v závěru tohoto roku přišel konec světa. Jenže ten s takřka absolutní jistotou nepřijde, takže vláda dělá velkou chybu, když již dnes projídá budoucnost našich dětí. Babiš si však trvá na tom, že jeho vláda jedná zodpovědně.

Za zodpovědné považuje kupříkladu to, že na ministrovi zdravotnictví za hnutí ANO Adamu Vojtěchovi požaduje, aby se co nejlépe staral o zdravotní sestry. Vláda prý přidala sestrám pět tisíc korun za směny a další dva tisíce k základnímu platu, což představuje nárůst o dvacet dva procent, ale tím to podle předsedy vlády zdaleka nekončí. Pro sestřičky-studentky plánuje šéf kabinetu zavést prospěchová stipendia a pro sestřičky-maminky dětské skupiny u nemocnic.

Babiš své čtenáře ujišťuje, že mu na srdcí leží i osud Prahy. Rád by z ní udělal světovou metropoli se stavbami hodnými 21. století, s kulturním vyžitím a s fungující dopravou. To se však neobejde bez spolupráce primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Chci, aby Praha nejen fungovala, ale taky nabízela kulturu světové úrovně, rodily se tu trendy, které přitáhnou pozornost celého světa. Poslední zajímavá budova, která tady vyrostla, byl Tančící dům. Chybějí nám ale koncertní sál pro 21. století, muzeum moderního umění nebo důstojné prostory pro Národní galerii. Už jsem vám psal minulý rok, jak propojuji naši Národní galerii s Centre Pompidou v Paříži a lobbuji u prezidenta Emmanuela Macrona, aby Praha získala licenci na ty nejexkluzivnější světové expozice,“ uvedl Babiš.

Nadále si také trvá na svém plánu postavit v Letňanech novou vládní čtvrť.

Nakonec přislíbil, že příští týden lidem popíše svou cestu do Asie. „Za chvíli musím vyrazit. Letíme přes Dillí a let s přestupem potrvá víc než 12 a půl hodiny. Bude to brutál. Myslím ale, že tahle cesta bude mít opravdu význam. Ve všech zemích mě čekají jednání na nejvyšší vládní úrovni,“ napsal v závěru provolání.

