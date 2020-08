Zvládnou elity přímo manipulovat lidský mozek? Není to tak daleko, jak se zdá, varuje nezávislý publicista Babáček

reklama

Úvodem se Babáček vyjádřil k tomu, kam by podle něj mohla vést snaha lidí ovládnout křemíkovou budoucnost. „Když se vezme ten nejhorší možný scénář, tak to povede k ovládání mozku, protože ty technologie k tomu směřují. Šestá generace mobilních sítí počítá s propojením mozku jako s chytrým telefonem a s počítačem. A cokoliv se připojí tímto způsobem na internet, bude ovladatelné zpětně i z internetu. Výsledek může být, že lidstvo může být globálně ovládané nějakou skupinou elit průmyslových a finančních, politických,“ popsal Babáček. Obává se i systému, jenž bude manipulovat ionosféru. „Takovým způsobem, že tam vytvoří elektrické proudy, které zase vyvolají elektromagnetické vlny ve frekvencích lidského mozku, a tím pádem budou schopní ovládat činnost mozku na velkých oblastech planety,“ dodal Babáček.

Obává se i toho, že by bylo možné zabít lidi ve velkých oblastech. „Jeden americký vědec zpomalil srdce žáby pulzovanými mikrovlnami. To se dá použít na jednotlivce, a to rozkmitávání ionosféry v mozkových frekvencích se dá použít ve velkých oblastech,“ obává se, že by se pak dalo vyhubit velké množství lidí v dané oblasti.

A jak se projednává tato problematika na Bezpečnostní radě státu? „Mám pocit, že touto problematikou, 5G sítí a dalšími se zabývali i čeští vědci. Jenom někde jsou víc pozadu, někde víc vepředu,“ dodal s tím, že je přesvědčen, že státy se snaží vyvíjet nejrůznější technologie. A jak se veřejnost může dostat k informacím, kterými se zabývá? „Na internetu, není nutné chodit na dark weby,“ sdělil Babáček. ČTK to ale nešíří, respektuje se podle něj státní tajemství.

Následně i popsal, jak se může člověk před elektronickým ohrožením chránit. „Pokud by to bylo jen elektromagnetické záření, tak by pomohla Faradyova klec,“ sdělil. Odmítl však, že by například stačila motorkářská helma z kovu. „To, že máte něco na hlavě, neznamená, že to zabrání těm vlnám, aby tam pronikly někde zespoda. Jakákoliv mezera otevírá cestu vlně. Člověk by musel být totálně obalený v kovu. Naše vláda tvrdí, že mikrovlny z mobilních sítí neubližují lidem, ale já jsem potkal pár lidí, kteří nejsou schopni bydlet ve městě, že se obávají bolestí, které mikrovlny způsobují,“ dodal. On sám se snaží na zahradě vytvořit prostor, aby to vyzkoušel.

Amišové v Americe odmítají technologie. Je to podle Babáčka cesta k řešení problému? „Kompromis je nevyhnutelný. Protože zastavit tuhle civilizaci by byla strašná katastrofa. Miliardy lidí by zůstaly o hladu, a to prostě nejde. Tam jde jenom o to, jesti jsme schopni to regulovat a uhlídat v nějakých mezích, kde nás to nezlikviduje,“ podotkl Babáček. Ve chvíli, kdy bychom byli „opatrováni stroji“, znamenalo by to, že bychom byli zlikvidováni. „Znamenalo by to, že bychom nebyli schopni se o sebe starat a staral by se o nás nějaký stroj. I kdyby jej nenapadlo nás zlikvidovat, tak prostě zajdeme na to, že nejsme schopni být aktivní, tvořit něco,“ dodal Babáček.

„Kompromis by byl neutajovat ty vědecké výzkumy. Muselo by se přestat ve světě bojovat o moc, to by bylo velmi zásadní, aby se tyto věci zvládly. Dnes ani Rusové, ani Číňani, nevím, jestli Američané, jsou ochotni to ovládání mozku zastavit. Nebo ten zákaz vyhlásit. Američané pracují na systémech, které by jim umožnily ovládat svět tímto způsobem a zlikvidovat veškerou opozici tou takzvanou počítačovou simulací budoucnosti. To vydala americká vysoká škola válečná, kde o tomto píše. Lidé se musejí vzbouřit, musejí se dozvědět o tom, co se děje, a donutit ty vlády, aby ten zákaz tedy provedly, protože jim se nechce,“ sdělil rázně.

Otázkou podle jeho slov je, zda připojit mozek na internet. „To znamená ho vystavit ovládání jak cizím tajným službám, tak vlastním tajným službám, tak třeba i průmyslovým podnikům i hackerům,“ vysvětlil. Číňané podle něj tento systém budují, kdy lidé nebudou moci odmítat to, co přispívá k vývoji civilizace.

Závěrem se pak Babáček vyjádřil k tomu, zda se dá očekávat mikrovlnný terorismus. „Občas mně vrtá hlavou, když i neuroetici občas píší, že není problém vyrobit tyhle zbraně, jako třeba s výrobou atomové bomby, i když ta vyžaduje velice precizní znalost činnosti mozku, ale pak už to není tak složité, i když to je také velká práce. Nemyslím, že by to amatér vyvinul. Ale jestli tedy nějaký terorista něco takového vyrobí, tak bude hodně nebezpečný,“ uzavřel.

Psali jsme: Moravec se posmíval Maláčové: Vy to nejste schopni prosadit. A za to nemohou moderátoři veřejnoprávní televize... Spisovatelka a feministka Nesvadbová: Poslední vlna bílého muže TOP 09: Spojujeme síly pro Senát Petice: Odchyt holubů pomocí odchytových klecí nezajistí vyhubení populace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.