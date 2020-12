Zvoní mobil, volá Kalousek! Sněmovna: Okamura a Hamáček, vážná obvinění

Ačkoliv se dnešní jednání Poslanecké sněmovny týkalo snížení daní, stihli se při něm pohádat předsedové ČSSD a SPD, Jan Hamáček a Tomio Okamura. Vše začalo poznámkou Jana Hamáčka o referendech. A skončilo obviňováním, kdo propaguje islám. „Od roku 2006 hájím ty stejné sociálně demokratické názory, narozdíl od kolegy Okamury, který ještě v roce 2008 byl ambasadorem Evropského roku multikulturalismu,“ ozvalo se od Hamáčka. A Okamura mu vmetl to, co řekl na tureckém velvyslanectví. Rýpl si i Václav Klaus mladší.

Hamáček ve svém projevu o snížení daní prohlásil, že není moudré hlasovat o snížení daní v referendu, protože by to mohlo „náhodou“ projít a také řekl, že jsou v Poslanecké sněmovně hnutí, která se ještě hledají. Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 1939 lidí

K jeho slovům se pak vyjádřil Tomio Okamura z SPD a obvinil Hamáčka ze lži, že tvrdí, že se o daních v referendech nehlasuje. A jako příklad dal Švýcarsko, kde se hlasovalo o DPH a nejen že neprošlo snížení, ještě byla zvýšena, i když ne o hodně. Obecně chtěl, aby se Česko přiblížilo Švýcarsku a argument, že Česko není Švýcarsko neuznával. Proslov zakončil prohlášením, že Česko patří občanům a ne elitám.

Dále kritizoval, že ČSSD navrhla sice referenda, ale „vykastrovaná“, protože nelze v jejich rámci hlasovat ani o zrušení Senátu, ani o vystoupení z EU, ani o daních. A navíc by se nikdy nenaplnilo kvórum.

Hamáček si postěžoval, že pronesl dlouhý projev o daňovém balíčku, ale byl „udeřen do hlavy“ za omyl ohledně referend. A k Okamurovi si dovolil poznámku, že ho zajímá, kde Česko vezme tuny zlata v bankách, když se bude chtít stát novým Švýcarskem. Dodal, že pokud se mají bavit o přímé demokracii, měla by SPD jít příkladem, ale její stanovy jsou prý všechno, ale přímá demokracie rozhodně ne. Okamura se vyhradil, že on mluvil o modelu demokracie, a to nemá se zlatem nic společného a oplatil Hamáčkovi rýpanec otázkou, kdy bude propuštěn bývalý člen ČSSD David Rath z vězení za korupci. A také, jak to vypadá s politiky ČSSD v kauze ROP Severozápad.

V dalším projevu vypočítával kauzy ČSSD, jmenovitě Iva Svobodu a vytunelování firmy na výrobu kočárků Liberta, Petra Zgarbu a jeho výběrové řízení bez výběrového řízení a Zdeňka Doležela a „Pět na stole v českých“ či privatizaci OKD. Na to se Hamáček ohradil, že výhoda nových nebo recyklovaných politických hnutí je, že nemají žádnou historii. A dodal, že Okamura se asi nebude hlásit k tomu, co „prováděl“, když byl ve Sněmovně za Úsvit přímé demokracie.

Řekl, že ČSSD se dá jako nejstarší straně trvající od první republiky vyčítat leccos, ale na druhou stranu mají předvídatelnost. „Kolega Okamura mi svého času vyčítal, že jsem tady od roku 2006. Ano, to jsem, ale od roku 2006 hájím ty stejné sociálně demokratické názory, narozdíl od kolegy Okamury, který ještě v roce 2008 byl ambasadorem Evropského roku multikulturalismu. Což byl projekt, v rámci něhož probíhala divadelní představení ‚Náš islám‘ zaměřené na vzdělání diváků v oblasti islámské kultury a náboženství,“ opřel se do šéfa SPD. „To je ten samý Tomio Okamura, který je dnes hlavním bojovníkem proti islámu a vyhaněčem migrantů. Takže my jsme aspoň konzistentní, vy jste jak korouhvička,“ obvinil ho.

Do debaty se vložil předseda Trikolóry Václav Klaus mladší s poznámkou, že chce popřát hezké Vánoce. „To, že SPD a ČSSD jsou tvořeny bandami kriminálníků je sice smutné, ale nenechme si tím zkazit Vánoce a nenechme si tím zkazit to, že lidem snížíme daně,“ vzkázal.

Okamura se nevzdával, prohlásil, že se žádné proislámské akce nikdy neúčastnil a Hamáček prý používá zoufalé argumenty. Připomenul, že Sněmovna blokuje již dva roky návrh SPD, ve kterém hnutí navrhuje zákaz propagace nenávistných ideologií včetně islámu. A blokován je prý i zákaz islámského zahalování opět z pera SPD.

„Jenom bych připomněl výrok předsedy ČSSD Jana Hamáčka na tureckém velvyslanectví, bylo to na recepci k 92. výročí vzniku turecké republiky... Tady vyzvání telefon, Miroslav Kalousek,“ vyrušil telefon zapomenutý na pultíku Okamurův projev. Pro telefon si přišel předseda posl. klubu ODS Stanjura, který hovořil předtím. „Tak vám, pane Stanjuro, volá pan Kalousek, tak vidíte, jak vypadá interní spolupráce mezi ODS a TOP 09,“ odbočil Okamura.

Pak se vrátil k výroku Hamáčka: „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“ A sám řekl: „Je to názor předsedy ČSSD, já s ním nesouhlasím. My si myslíme, že to tak není, a uděláme všechno pro to, aby nedošlo k islamizaci České republiky a aby tady nebyli žádní nelegální migranti a vyznavači islámu,“ řekl.

Daňový balíček s pozměňovacími návrhy Senátu hlasováním nakonec prošel.

