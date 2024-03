Zvou Ukrajince, píšou Američanům. Pekarová s Vystrčilem fušují do diplomacie. Ale ne bez odezvy

Hlavy obou komor českého parlamentu v uplynulých dnech zabrousily do zahraniční politiky. Parlamentní setkání V4 či otevřený dopis šéfovi americké Sněmovny reprezentantů s výzvou k podpoře Ukrajiny. Zhodnocení přináší exšéf české diplomacie a bývalý předseda Poslanecké sněmovny v jedné osobě Lubomír Zaorálek. Ten si zoufá především z výkonu Markéty Pekarové Adamové, která prý vůči ostatním vystupuje jako „učitelka ve třídě“. „Takto se k zahraničním partnerům nelze chovat. Nedělá diplomacii, ale sebeprezentaci, všechny k něčemu vyzývá, ale výsledek bude nula. Je to marné,“ láme Zaorálek nad hlavou TOP 09 hůl.

Předsedové obou komor českého parlamentu se v posledních dnech činí. Ve středu a čtvrtek v metropoli hostili své protějšky z Visegrádské čtyřky (V4). Nebylo to ale běžné zasedání představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, jakých v minulosti byly desítky či možná stovky.

Markéta Pekarová Adamové (TOP 09) s Milošem Vystrčilem (ODS) využili faktu, že je Česká republika předsednickou zemí a na jednání skupiny politických lídrů přizvali i pátého šéfa parlamentu. Předsedu ukrajinské Národní rady Ruslana Stefančuka. Nutno doplnit, že i to se čas od času děje a v případě potřeby jsou k jednání V4 zvání i zástupci jiných zemí.

Kupříkladu před lety se prezidentského summitu V4 u maďarského Balatonu účastnila chorvatská prezidentka. Obecně platí, že se se k tomuto kroku přistupuje v případě, že země V4 hodlají projednat konkrétní věc společného zájmu s danou zemí mimo tuto skupinu.

Jaký důvod platil nyní pro případ účasti šéfa ukrajinského parlamentu? Podle předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové to bylo poučení. Připomínka faktu, že Ukrajina je obětí a Rusko agresorem. Měli si to prý uvědomit někteří účastníci pražského parlamentního summitu. Nepochybně tím Pekarová nepřímo mířila na státníky Petera Pellegriniho ze Slovenska a Czabu Hende z Maďarska.

Mimochodem, na summit nedorazil šéf maďarského parlamentu a jeden ze zakladatelů vládní strany Fidesz, nýbrž místopředseda parlamentu. Do jaké míry za tím stály politické okolnosti a dřívější výroky Pekarové o „vyhnání Orbána“ maďarskými voliči, není jasné.

Čím přesně šéfka naší Poslanecké sněmovny pozvání hosty z Ukrajiny odůvodnila? „Zítra začne setkání předsedů parlamentů zemí V4. Na jednání jsme spolu s Milošem Vystrčilem přizvali ukrajinského předsedu parlamentu Ruslana Stefančuka. Ruská propaganda je velmi silná a ve střední Evropě se jí bohužel daří. Považuji proto za velmi důležité některým účastníkům připomenout, že Rusko válku rozpoutalo a je odpovědné za smrt nevinných lidí,“ tvrdila v úterý na síti X Markéta Pekarová Adamová.

Zítra začne setkání předsedů parlamentů zemí V4.



Na jednání jsme spolu s @Vystrcil_Milos přizvali ukrajinského předsedu parlamentu @r_stefanchuk. Ruská propaganda je velmi silná a ve střední Evropě se jí bohužel daří. Považuji proto za velmi důležité některým účastníkům… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 27, 2024

Podle bývalého šéfa sněmovny a exministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (SOCDEM) nemá přístup Pekarové nic společného s diplomacií ani zahraniční politikou. „Paní předsedkyně se vyznačuje takovým mentorským přístupem, ví nejlépe jak by měli občané v zemích kolem nás volit a dokonce má i představu, co bychom si všichni měli správně myslet. Toto nemá s diplomacií ani zahraniční politikou nic společného. Je to přístup paní učitelky. Problém je v tom, že předsedkyně parlamentu není paní učitelka a mám pocit, že se jí ten rozdíl nedá vysvětlit a je to marné. Odpovědnost si za to před voliči nese sama. Nic jiného na to říci nelze.

Její chápání role předsedkyně sněmovny je bizarní a to sebevědomí, že jejím úkolem je všem ostatním vysvětlovat, co si mají myslet, naprosto neodpovídá tomu, jak se k sobě státy mají chovat. Má-li V4 fungovat bez ohledu na různé názorové rozdíly, předpokládá to základní respekt k ostatním partnerům. Tohle zřejmě po paní Pekarové chtít nemůžeme a je skoro zbytečné to komentovat,“ míní Zaorálek pro PL.

Pozornost ovšem zaujal i další krok, který Pekarová s Vystrčilem společně podnikli. Podepsali dopis šéfovi Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, ve kterém ho spolu s několik dalšími předsedy evropských parlamentů vyzývají k tomu, aby tamní sněmovna schválila blokovanou pomoc Ukrajině.

„Pozorujeme, že ruská invaze na Ukrajinu má zásadní dopady na vývoj bezpečnostní situace ve světě. Vidíme, že Írán a Severní Korea začaly dodávat vojenský materiál Rusku, kriminální akce kremelského režimu inspirují další diktátorské a nedemokratické režimy a stávají se katalyzátorem eskalace starých konfliktů a dostávají svět na hranu nových konfrontací. Dnes se svět rapidně přibližuje destrukci udržitelného světového řádu,“ uvádí se v otevřeném dopisu.

Pekarová s Vytrčilem a dalšími dále přímo apelují na schopnosti republikánského šéfa americké Sněmovny reprezentantů dosáhnout jednoty s konkurenčními demokraty. „Věříme, že díky Vašemu osobnímu leadershipu Kongres ukáže historickou jednotu napříč politickým spektrem ve jménu našich společných snah pomoci Ukrajině,“ stojí v psaní, které je veřejné.

Jenže podle Zaorálka, exšéfa české diplomacie a zkušeného praktika zahraniční politiky, se taková iniciativa s velkou jistotou mine účinkem. Důvod? Nejde o žádné vyjednávání, ale píarové gesto.

„Tahle iniciativa nenese žádné znaky diplomacie, ale naopak všechny znaky sebeprezentace. Smyslem diplomacie je něčeho dosáhnout, nikoli posílat otevřené dopisy a vyzývat k něčemu. Dávají tím sice najevo svůj postoj, ale tím to patrně skončí a nebude to mít žádné výsledky. To by se museli snažit americké partnery přesvědčit i jinými způsoby, než dopisem. Pochybuji, že tento dopis šéfa americké sněmovny zlomí. Nicméně je jistě legitimní takový dopis poslat, ale obávám se, že to k ničemu nepovede. Zdá se mi, že celá naše politika kolem Ukrajiny je postižena blížícími se volbami a všichni potřebují dávat na odiv kde stojí, co si myslí a k čemu se hlásí. Je to nešťastné,“ konstatuje Zaorálek.

Rusko přešlo na válečnou ekonomiku a má stále stejný cíl, kterému vše podřizuje - zničit Ukrajinu. O žádném míru jednat nechce a zastaví ho pouze porážka.



Předsedu Sněmovny reprezentantů ???? @SpeakerJohnson jsme spolu s dalšími 21 evropskými předsedy a předsedkyněmi parlamentů… pic.twitter.com/jJ7rILKFoA — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 28, 2024

Ze stejných důvodů podle Lubomíra Zaorálka. svolal Emmanuel Macron teď v pondělí do Paříže setkání k Ukrajině. „Chce předvést, že dokáže být lídr Evropy. Nebo se podívejte na paní Ursulu von der Leyen, která chce po volbách zůstat v čele Evropské komise a také vede kampaň, v jejímž rámci předvádí neuvěřitelné kousky. Během 24 změnila svůj názor, kdy se nejdříve odmítla bavit o rozšiřování EU o Ukrajinu a předkládat k tomu další body, aby vzápětí zajela na Ukrajinu a tam Zelenskému řekla, že předkládá návrh na proces přistoupení Ukrajiny k EU. Mění své názory podle situace o 180 stupňů a není v tom teď sama. Všechno to jsou PR akce, které ale nemají žádný vliv na to, že Ukrajinci nemají čím střílet. Slyšíme samá velká vyhlášení, slavnostní projevy, obrovský patos, vzývají hodnot, ale reálně se toho děje velice málo,“ uzavírá své hodnocení bývalý šéf české diplomacie pro ParlamentníListy.cz.

