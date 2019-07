Zvratky, bída a prase z Budějc. V ČSSD to bublá kvůli analýze „Dostali jsme na prdel“

Dle informací médií se Andrej Babiš zítra setká s prezidentem republiky a budou se opět snažit vyřešit situaci nastalou s ministrem Staňkem, jehož odvolání požaduje ČSSD do konce července. Premiér ovšem připustil možnost, že kdyby k němu nedošlo do tohoto termínu, tak se celá kauza může protáhnout. To vzbudilo nevoli v řadách sociálních demokratů, konkrétně u Jany Maláčové.

Včera kandidát ČSSD na ministra kultury, Michal Šmarda, taktéž starosta Nového Města na Moravě, uveřejnil svou velice dlouhou analýzu chování sociální demokracie ve vládě, ve které říká například: „Dostali jsme na prdel a měli jsme chytit za pačesy příležitost pochopit proč,“ či „Na rovinu – zblbli jsme z funkcí.“ Dospěl až k drastické prognóze: „Bez nových myšlenek a idejí chcípneme v blátě. Nepomůže nám marketing ani prachy.“

Mám sice rozdílné názory na některé věci, ale přesto Vás plně respektuji a věřím Vám. Ať už budete dále starosta, ministr, nebo cokoliv jiného, ČSSD má štěstí, že má typ člověka, jako jste Vy, a věřím, že jakékoliv angažmá, kde budete moct ukázat, co ve vás je, bude úspěšné.“

„Od první chvíle, kdy jste se měl stát ministrem místo Zemanova Staňka, si Vás vážím, mluvíte věcně, neslibujete nic, o čem byste nevěděl, zda můžete splnit, jste můj člověk a moc Vám fandím a držím palce!“ píše starostovi Irena Poláková.

Kritiků však byla také celá řada. „Chápu Vaše pohnutky a jsem přesvědčený, že sociální demokracie má své místo na naší politické scéně a přeji si její rekonvalescenci,“ píše Antonín Pokorný. „Jsem původně volič topky a naposledy jsem volil Piráty. V ČSSD rozumím pouze ministrovi zahraničí,“ chválil Pokorný Tomáše Petříčka. „Snažím se rozumět i Vám. Jste dozajista úspěšný komunální politik. Určitě byste zvládl ministerský post. A tak pomohl k zviditelnění strany. Přesto vidím ve Vašem prohlášení obrovské rozpory. Asi jsou dané Vaší loajalitou k předsedovi. Zdá se mi však, že dalším pokračováním ministrance ve vládě současného gaunera, se nemůžete očistit, ale pouze dále ušpinit. Snad to jednou pochopíte,“ doufá nevolič ČSSD.

Janek Piegl měl věcnou připomínku: „Marně jsem hledal ta nová témata. Jestli to bude boj proti pravici, jak píšete, tak potěš koště. To je přesně to téma, které kromě toho, že není tématem, tak má rysy ničeho jiného než marketingu. Skutečná témata neřešíme, nebo jen zlehka drobnými dílčími změnami. Viz boj proti suchu, nebo změna exekučního řádu. Celoevropská témata jsme přenechali premiérovi, a tolerujeme mu, že v EU háji hospodářské podniky před občany (klimatická dohoda) a velké průmyslové zemědělce před malými farmáři (zastropování zem. dotací).“

Přidal i druhou výtku: „Zrovna tak jsem od Vás očekával, že se alespoň částečně, ale konkrétně zmíníte o svých plánech na Ministerstvu kultury. Že poskytnete do prostoru nějakou informaci, jak se na tuto pozici odborně připravujete. Prostě, že nějak proaktivně berete ty výtky, které Vám jsou předkládány. I na MK jsou totiž témata, která bychom měli řešit, a nikomu se do nich pořádně a opravdově nechce (např. problematika autorského zákona).“ Šmarda k tomu dodal, že o tom mluvil v rozhovorech v novinách, ale doplní to i na Facebooku.

Toňula Hubený měl podobnou myšlenku. Text se prý čte hezky. „Jenže, proč to všechno správné nedělala ČSSD, když byla u moci?“ ptá se. „Stále mám v paměti nebožtíka Grosse, který se za pár měsíců v nejvyšší funkci dokázal nabalit jako málokdo jiný. Další rozpor – Staněk to prý nedělá dobře, ale Šmarda to bude dělat dobře, protože je ‚nová tvář‘. Jenže když čtu, jak ‚odmítneme politizaci a kamarádšofty při obsazování odborných funkcí v resortu‘, tak mi to nesedí s tím, že Šmarda v životě s kulturou neměl nic společného. Já to prostě vidím jako chorobnou touhu po JAKÉMKOLIV vládním křesle. Po nás potopa. Pak to opravdu chcípne. A to nehovořím o těch dalších nových tvářích, které nutí ke zvracení. Petříček, Dolínek, Onderka, Štěch a další. ČSSD je dnes těžko volitelná a je jedno, jestli ve vládě, nebo mimo ni. A na závěr – ČSSD zastupitelná je. Komunisté čekají na svou příležitost a jsou dnes stejně krotcí jako socani.“

Ozvaly se také názory z druhého břehu ČSSD: „Za kovaného sociálního demokrata nezatíženého ‚pražskou zátěží‘ (včetně p. Petříčka, loutky na ministerstvu zahraničí, který nemá na nic názor, pouze replikuje pokyny z Bruselu a z americké ambasády) považuji pouze a toliko p. Foldynu. To je opravdový sociální demokrat, který není nikterak zatížen technologií moci.“

Podobně mluvila Eva Nosková: „Z vyjádření pana Šmardy je mi hodně smutno. Je jasné, že pokud se dostane do vlády, bude to její nejslabší článek, a navíc potížista. Zatím tam je nasazen pouze jeden její rozvraceč a to je Petříček.Teď tam cpe ČSSD dalšího. Už to, jak se stavěl za pana Bradyho, o něm hodně vypovídá. Vláda by měla táhnout za jeden provaz, ale s takovými, jako je ministr Petříček a pan Šmarda, to nebude možné...“

Našla se samozřejmě i krátká a úderná odsouzení. „Další socan, který prochlastal celou noc a ráno se vyzvracel na internetu... A je šikovnej, ušpinil všechno kolem kromě sebe,“ mínil o Šmardovi Jan Hála. „To a ministr? No potěš koště. Typický představitel bídy současné ČSSD,“ tvrdil Roman Sláma. „Opět člen zlodějské partaje nepochopil vůbec nic. Jen brečí a svalují vinu na někoho druhého,“ přisadil si Zdeněk Febr. „Fakt se těším, že socani chcípnou. Nejvíc Zimola, to prase z Budějc,“ kopl si Miloš Forman.

