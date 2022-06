Zvrhlík je to! Co asi mohou prosazovat? TOP 09 to schytala za Feriho

reklama

„Kriminálka už má jasno: Víme, jak to bylo s pokusem Dominika Feriho spáchat sebevraždu", který rekapituloval sobotní dějství Feriho, který byl nalezen ve svém bytě s bodnými ranami a údajně měl spáchat sebevraždu a nezapomněla utrousit jízlivý komentář nejen na adresu právě bývalého českého politika, právníka a influencera Feriho, ale celé strany TOP 09.

„Nevěřím, že by poctivý, normální svět a rodinné hodnoty mohl prosazovat reprezentant strany D. Feriho. Strany, co si ze zvrhlíka učinila ikonu, aniž by se zajímala o jeho názory a charakter. Stačilo jí, že vypadá exoticky a že exhibuje na sociálních sítích,“ rýpla si do TOP 09, za kterou byl Dominik Feri zvolen do Poslanecké sněmovny.

Někteří uživatelé sociální sítě ji ale za její příspěvek zkritizovali. Trnem v oku jim byl především agresivní způsob vyjadřování a sdílení článku z bulváru. Podle nich by se Kovářová měla spíše držet noblesnějšího způsobu vyjadřování, který jí prý slušel více. Ostatní poukazovali na to, že kdo jiný, než advokát by měl ctít presumpci neviny. „Není to pravomocně odsouzený násilník. Říkám, že je zvrhlík. To je morální soud na základě osobních, veřejně dostupných svědectví. Ani mí kritici si nezakazují morální soudy o veřejných činitelích. Evidentně o některých činit soudy lze a o jiných (chráněných) nikoliv,“ hájila se advokátka na twitteru.

Není to pravomocně odsouzený násilník. Říkám, že je zvrhlík. To je morální soud na základě osobních, veřejně dostupných svědectví. Ani mí kritici si nezakazují morální soudy o veřejných činitelích. Evidentně o některých činit soudy lze a o jiných (chráněných) nikoliv. — Daniela Kovářová (@DanielaKovarova) June 1, 2022

Exposlanec Dominik Feri, současné době čelí trestnímu stíhání za sexuální obtěžování a znásilnění, přičemž před 9 dny státní zástupce zamítl stížnost, kterou Feri proti zahájení trestního stíhání podal.

U dívek, s nimiž se seznámil na sociálních sítích a poté je pozval do svého bytu nebo bytu svých přátel, se měl podle zveřejněných svědectví v Deníku N a A2larm dožadovat pohlavního styku, k němuž dívky nedaly souhlas.

