Zvýšení platů politiků: Šlachta odmítl, aby „hrabali“

Vláda dnes rozhodla, že platy politiků i soudců vzrostou o 6,9 procenta. Návrh na růst platů musejí ještě schválit zákonodárci. Až se o návrhu bude hlasovat v Senátu, pokud vůbec, bude senátor Šlachta hlasovat proti: „Budu stoprocentně hlasovat proti zvýšení platů politiků, já bych určitě prosazoval zmrazení platů, abychom se k takovému návrhu vůbec nedostali,“ uvedl v Interview ČT24.

„V současné době není morální, abychom hrabali. V dnešní době, kdy zvyšujeme daně, nemáme na základní potřeby, tak si nemyslím, že u politiků bychom měli zvyšovat platy,“ pokračoval senátor.

„Když máte ve firmě dluh, když vlastně nehospodaříte, tak si asi nebudete vyplácet,“ dal za příklad Šlachta s tím, že by se měla rozvinout debata o zvyšování platu politiků.

Dneš Šlachta oznámil, že vstupuje do senátního klubu hnutí ANO a SOCDEM. Prozradil, čím je mu tento klub blízký: „Bylo mi jasně vzkázáno, že není klub, který by mě chtěl do svých řad. Vyjednával jsem a měl jsem dvě možnosti – vyjednávat s hnutím ANO nebo zůstat nezařazený senátor. Nakonec jsem se dohodl s hnutím ANO a má podmínka byla, zda bych mohl obsadit místo v zahraničním bezpečnostním výboru, na to ANO přistoupilo,“ uvedl senátor.

Na otázku moderátora Daniela Takáče, zda tedy vstoupil do tohoto klubu pouze kvůli funkci, Šlachta oponoval: „Vy to zase obracíte. Víte, že jsem vůči této vládě v opozici, v tom se setkávám právě s klubem hnutí ANO,“ pokračoval Róbert Šlachta.

Ukrajinský prezident Zelenskyj představil pětibodový mírový plán se třemi tajnými dodatky. Prvním bodem je pozvání do Severoatlantické aliance. Podporuje Šlachta toto pozvání ještě před koncem války? „Když je to první bod, ošívám se, měl bych s tím problém. Tím, že začnou přístupové rozhovory ohledně přijetí Ukrajiny do NATO, si nemyslím, že tím ukončíme konflikt, to ke konci konfliktu nepřispěje,“ uvedl Šlachta.

Měla by podle něj být Ukrajina v NATO? „Pokud splní podmínky, pokud bude hlasování tak, jak má být, tak samozřejmě se o ten vstup pokusit může,“ uvedl. Na dotaz, zda by hlasoval pro vstup Ukrajiny do NATO, kdyby splnila všechny podmínky, reagoval, že by s díval i na postoj Ruska. „Samozřejmě je tam to konfliktní pásmo, které současně teď v této době s sebou ten problém nese. Podle toho bych se potom rozhodoval,“ dodal Šlachta.