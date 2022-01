Zvýšení poplatků za ČT? Fialův poradce připouští

Vláda Petra Fialy (ODS) chce řešit změnu mediálních zákonů. Mimo jiné by se také mohl zdvihnout koncesionářský poplatek, a to jak za sledování České televize, tak za poslech Českého rozhlasu. Píše o tom server Seznam Zprávy.

Kromě novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu přichází na přetřes také novela zákona o střetu zájmů, již tento týden schválil Fialův kabinet. Pokud parlamentem tato novela projde, musel by se expremiér a současný opoziční poslanec Andrej Babiš (ANO) definitivně zbavit svých médií. Nestačilo by totiž už to, že politik mediální podnik umístí do svěřenského fondu. Rozhodující bude skutečnost, kdo je skutečným majitelem.

V případě, že novela projde, platit by začala od července a politici by měli 60 dní na to, aby si vyřídili vše potřebné.

Médii se bude zabývat zejména nový poradce premiéra Fialy Michal Klíma, pro nějž bude hlavní prioritou v nové pozici právě modernizace mediální legislativy jako takové. Klíma v minulosti působil jako předseda Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu a místopředseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A již v té době se zabýval novelizací zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.

„Zákony jsou především zastaralé. Vždyť vstoupily v platnost v době, kdy v Česku nebyl internet, ale neexistovaly ani komerční televize. Byly sice několikrát novelizovány, ale nikdy principiálně, takže některé novely jdou i proti sobě,“ uvádí Klíma, proč horuje pro změnu.

Dojít by tak mohlo i ke změně systému volby mediálních rad obou veřejnoprávních institucí, kdy by se snížil počet radních a o složení by rozhodovali poslanci i senátoři, či k navýšení koncesionářských poplatků. U televizního by mohlo dojít k navýšení na 150 korun, u rozhlasového na 50 korun.

„Hlavní myšlenkou celé novely zákonů o veřejnoprávních médiích je zamezit tomu, aby aktuální vládnoucí většina ve Sněmovně neměla hned po volbách snadnou cestu, jak jednoduše vyměnit radu a tedy i management daného média,“ dodal k úpravám analytik Rekonstrukce státu Martin Luhan.

