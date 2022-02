Zvyšování nákladů se začíná podepisovat i na podnikatelské sféře, obává se předsedkyně Konečná

reklama

„Růst nákladů předčil růst mezd a platů, což celkově přispívá k chudnutí téměř všech obyvatel naší země. Naše vláda se sice zapíše do historie jako asociální sebranka, přesto se bude alespoň pokoušet vytvořit iluzi sociálně citlivých politiků. Pozorně ale sledujte, jakým způsobem bude k problému zdražování energií přistupovat,“ říká.

V současném stavu podle ní existuje jeden opravdu funkční nástroj, jak zajistit, aby se pro domácnosti a firmy nestalo zdražování likvidační a zároveň neuvrhlo celou zemi do dluhové spirály. Tím je státní regulace cen energií.

„V kontextu polostátní firmy ČEZ by to teoreticky nemuselo být ani tak složité. Pomoci by mohl konečně i Energetický regulační úřad, který absolutně zaspal v případě Bohemia Energy (kde mimochodem část zákazníků stále čeká na své peníze a plačtivý miliardář Písařík vesele podniká dál) a selhal ve chvíli, kdy za extrémní rychlosti zdražování ještě zvýšil cenu regulované složky," vysvětluje předsedkyně.

Nástroj má ale i naše vláda, a to v podobě zákona o cenách. „Takže nejde o to, že by to nešlo. Vláda to prostě nechce. Jsou zřejmě dva důvody, proč naše pravicová vláda o regulaci cen ani neuvažuje. Za prvé by to reálně snížilo zisky energetickým společnostem. Za druhé by to mohlo znamenat omezení prodeje energie do zahraničí. Takže mějte na paměti, že hlavní důvod, proč platíte hodně za plyn a elektřinu, je, aby Německo mělo dál levnou energii a firmy, co ji prodávají, mohly dál vykazovat nehorázné zisky,“ říká Konečná.

Možnost požádat si o příspěvek na bydlení je podle Konečné naprosto neúčinný. Lidé nechtějí nikde žebrat o dávky. „Ale hlavně neřeší podstatu problému, protože jde o snahu, jak veřejné peníze předat energofirmám formou příspěvků občanům. Vy dostanete příspěvek na platbu energií a rovnou ho přepošlete na účet energospolečnosti. Takhle to teď bude. Vláda bez podpory komunistů a bez komunistů v opozici nás bude tahat za nos. A občas nám dá pár korun, abychom je donesli jejich velkopodnikatelským přátelům,“ uzavřela.

