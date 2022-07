Zvyšovat daně? Chyba! V ODS je k tomu nechuť, ohnal se po Stanjurovi kolega Skopeček

reklama

„Myslím, že podzim jednoduchý nebude. I já a moje rodina jsme to poznali na nárůstu záloh na plyn. Prostě ten růst je vysoký, potvrzují to i čísla o inflaci, ukazují, že nejvyšší rostoucí položkou byl právě plyn, z roku na rok zdražil téměř o 80 %. Ceny energií skutečně problém jsou,“ uvedl Skopeček, že je třeba se připravit na velký náraz na podzim.

„Takže ten pokles životní úrovně tu je, bude. Nemá smysl si namlouvat něco jiného. Ani opozice, ani my nemáme kouzelný proutek, kterým bychom to zachránili," řekl s tím, že jde o to, aby se dokázala připravit taková opatření, která budou cíleně pomáhat těm skupinám, které si nedokážou pomoct sami.

Psali jsme: Poslanci schválili úsporný tarif na elektřinu, plyn a teplo

Moderátorka Světlana Witowská nato poznamenala, že se nezdá, že by se v Česku brala energetická situace tak vážně jako je tomu například v Německu, kde tamní vláda jde příkladem a vyzývá nyní lidi k šetření. To Skopeček kritizoval: „Zdá se mi poněkud hloupé, když jednotliví politici lidem radí, kolik stupňů si mají lidé snížit doma na topení,“ uvedl ekonom Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Češi podle něj sami dobře vědí, kde najít úspory. „Domácnosti už si to uvědomují, spotřeba už řadu měsíců klesá, lidé už teď sami reagují na to, že nás nečekají úplně jednoduché měsíce,“ dodává k tomu, že třetina rodin je ohrožena chudobou.

„Nárůst cen energií je tak obrovský a razantní, že to lidi donutí k úsporám okamžitě. Ten energetický tarif je snaha, aby se nedostali do sociálně tíživé situace, to je hlavní cíl úsporného energetického tarifu,“ připomíná Skopeček.

Ministr financí Zbyněk Stanjura zmínil možnost zavedení sektorových daní, aby zachránil rozpočet – takový nápad Skopeček nevítá: „Z politických i ekonomických důvodu budu radit, aby se vláda sektorové dani vyhnula. Myslím, že uvnitř ODS je nechuť zvyšovat jakékoliv daně,“ pokračuje Skopeček. „Jsem přesvědčen, že pokud má ODS ministerstvo financí, a pokud kandidovala s programem nezvyšovat daně, tak to nemá zavádět. Považoval bych to za chybu.“

Na dotaz, co vláda hodlá dělat s vysokými cenami energií, odvětil, že pro to neexistuje jednoduché řešení. „Jsme v začarovaném kruhu, ale dlouhodobě je nevysvětlitelné lidem v České republice – a stát s tím bude muset něco udělat – že tu vyrábíme poměrně levnou elektřinu, ale poměrně draze si ji kupujeme zpět z lipské burzy. Avšak – rychlé a jednostranné odstoupení z lipské burzy by zase znamenalo ohrožení dodávek plynu do České republiky, na kterých jsme závislí,“ podotýká Skopeček.

Witowská vyjmenovala evropské státy, kde se ceny plynu zastropují a kde se dělají mnohá opatření na pomoc lidem. Na dotaz, zda v tomto porovnání dělá vláda ČR pro lidi málo, Skopeček odvětil: „Vláda dělá pro lidi dost,“ prohlásil, že naopak Českou republiku „v jiných evropských zemích“ uvádějí jako příklad, ale ony země nejmenoval.

Na 26. července ministr průmyslu a obchodu ČR svolal do Bruselu radu ministrů pro energetiku ze států EU, aby projednala plán pro případ, že by Rusko plně neobnovilo provoz plynovodu Nord Stream 1.

Psali jsme: Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda „5x dražší elektřina než na Slovensku. Že to nejde změnit? Lži.“ Vše prý jinak Sucho v Evropě. Hrozí vypnutí jaderných a uhelných elektráren. Co pak? Putin si mne ruce Maďarsko stoplo vývoz paliva. A z Česka se ozvala závist

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama