iROZHLAS.cz: ANO vrátí dar od podnikatele Horáčka

Hnutí ANO vrátí dar, který dostalo od podnikatele Tomáše Horáčka, který je trestně stíhán v souvislosti se zadáváním zakázek v Nemocnici Na Bulovce. Serveru iROZHLAS.cz to řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Firma Active Vision spojená s Horáčkem přispěla ANO na kampaň v roce 2014 nepeněžitým plněním v hodnotě 362.000 korun.

Firma Active Vision podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pro ANO před komunálními volbami v roce 2014 pojízdný billboard a propagační spoty. Severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 14% Nevěřím 86% hlasovalo: 1862 lidí



Kriminalisté nyní Horáčka považují za ústřední postavu rozsáhlé kauzy, kterou od minulého týdne vyšetřují. Podle policejních odposlechů si Horáček údajně řekl o úplatek 7,2 milionu korun za to, že firmě MW Dias zajistí vítězství v zakázce na úklid v Nemocnici Na Bulovce. Horáček podle serveru iROZHLAS.cz při výslechu uvedl, že částka nebyla úplatek, ale přiměřený pětiprocentní zisk ze zakázky.



Policie koncem června zasahovala mimo jiné v pražské Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. Ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák tento týden rezignoval, ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Celkem policisté obvinili devět lidí včetně Nováka a Zelenáka. Na dva obviněné, Horáčka a bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, soud uvalil vazbu.



Hnutí ANO už v minulosti sporné dary řešilo. V roce 2014 věnoval hnutí nepeněžitý dar 1,1 milionu korun jihomoravský podnikatel David Rusňák. V roce 2017, kdy ho policie obvinila v případu úniků informací z policejních spisů, se ukázalo, že dar od Rusňáka nebyl ve výroční zprávě ANO.



Babiš tehdy navrhl, aby hnutí Rusňákovi dar vrátilo. Později ale uvedl, že ANO dar nepřijalo, protože smlouvu nepodepsal on, a proto je neplatná. Proto podle něj také chyběla ve výroční zprávě. Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) však řekl, že náklady spojené s aktivitami Rusňáka byly realizované a plnění bylo provedeno. Záležitost označil za nešťastnou.



autor: mak