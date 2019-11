Alena Vitásková: Potrestali mě za jmenování erudované právničky s vynikající praxí

Okresní soud v Jihlavě, respektive soudce Zdeněk Chalupa, vydal v pátek 1. listopadu rozsudek podmínečného trestu na dva roky. Důvodem tohoto verdiktu proti mně má být porušení energetického zákona při jmenování Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro věci právní. Prý nesplňovala podmínky pro výkon této funkce.

Mé stíhání probíhá na objednávku

S rozsudkem zásadně nesouhlasím. Jsem hluboce přesvědčena, že celé stíhání probíhá na objednávku. Tento názor nesdílím sama, ale i široká veřejnost, která mě v nelehkém boji se zločineckým syndikátem podporuje. Já totiž již nebojuji jen za sebe, ale za nás všechny, obyčejné lidi, kterým systém zničil, nebo stále ničí životy. Bojuji za nápravu justičního systému. Není přece možné, aby státní zástupce nebyl zodpovědný za své činy, není přece možné, aby soudce neuměl aplikovat zákon na profesní úrovni či neznal trestní zákoník a naplnění nutných znaků trestního činu. Není možné dále tolerovat vícerý výklad zákonů tak, aby kohokoliv z nás mohli kdykoliv stíhat, pokud se stanete nepohodlnými a dostanou na vás objednávku. Oni se totiž mohou skrýt za beztrestnost formulkou „to je můj právní názor“ a přes to nejede vlak.

Báli se, že Vesecká rozkryje solární zločin?

Renata Vesecká tedy jako bývalá nejvyšší státní zástupkyně nesplňovala odbornou praxi v energetice včetně tří let ve vedoucí funkci. Tak zněl údajně verdikt soudu ohledně udělení podmínečného trestu. Rozsudek jsem nečetla, jeho písemné vyhotovení teprve dostaneme. Mám vše jen ze záznamu z hlavního líčení. Proč ale státní zástupce nežaloval také mého předchůdce za jmenování Blahoslava Němečka do funkce prvního místopředsedy, který od roku 2009 rovněž nesplňoval „praxi v energetice“? Pracoval totiž jen a pouze na úřadě. Zásadní otázkou zůstává, komu Vesecká na ERÚ ve funkci místopředsedkyně pro věci právní vadila? S její odbornou praxí více než dvacet sedm let na státním zastupitelství, dokonce v pozici nejvyšší státní zástupkyně, má tato doktorka práv určitě velmi dobře zmapovaný zločinecký syndikát. Obávali se někteří z této skupiny rozkrytí solárního zločinu, který sahá od politiky po justici? Solárního zločinu, který okrádá obyčejné lidi? Z čeho měli strach? Určitě ne z poctivé práce, kterou jsme ve veřejném zájmu, v ekonomickém zájmu České republiky na ERÚ odváděli.

Klotové rukávy výhodou

Soudce, ani státní zástupce nechce vidět, že zákonodárce si svoji chybu uvědomil a v pasáži praxe v energetice upravil zákon o stať, kde vysvětluje, co si pod vágní úpravou „praxe v energetice“ představuje. Tato úprava zákona platila o několik let později (po nástupu Vesecké) až od roku 2016. A propos noví členové Rady ERÚ: Rada nahradila předsedkyni a místopředsedy, ale ani jeden z nich nemá vůbec žádnou praxi v energetice, pouze na úřadě. Asi tam potřebují lidi bez jakékoliv praxe v jiném prostředí než je úřad. Bohužel takoví zaměstnanci pak mohou napáchat pro společnost více škod než užitku.

Dostala jsem nepravomocný trest za to, že jsem jmenovala do funkce erudovanou právničku s vynikající praxí, že jsem zajišťovala řádný chod ERÚ, a to ve veřejném zájmu, že jsem chránila ekonomické zájmy České republiky. Tak kde vidíte zločin? U mě, nebo u těch, kdo mě soudí?

(Autorka článku Ing. Alena Vitásková je expertka na energetiku. Obdržela státní vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát.)

