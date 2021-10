Alena Vitásková: „Sytý hladovému nevěří“ stejně jako jste nevěřili na energetickou chudobu

reklama

Na energetickou chudobu stejně jako na nebezpečný směr vývoje energetiky jsem upozorňovala jako předsedkyně ERÚ od roku 2011, činila jsem kroky k nápravě

coby předsedkyně ERÚ jsem naposledy vystoupila v červnu 2017 na Mezinárodním finančně-bankovním fóru zemí SNS a Evropy, kde jsem přednesla příspěvek na téma „Evropská energetická politika a její vliv na energetické trhy“

celé znění příspěvku naleznete na www.institutiav.eu pod názvem: Evropská energetická politika a její vliv na energetické trhy – názor bývalé předsedkyně ERÚ Vitáskové z června 2017

Otázkami k nastupujícímu energetickému kolapsu v naší zemí se zabývají politici, mnohdy quasi energetici, část médií v tom vidí senzaci. Proč hovořím o quasi odbornících, energeticích? Protože skuteční odborníci jsou upozaďování, nemají šanci své názory mnohdy zasadit do odborné diskuse a přispět odbornou znalostí problematiky k nápravě zásadně špatných energetických strategiích, které byly přijaty a přivedly občany naší země do této situace, která nás všechny zavléká do nepředstavitelné chudoby. Někteří z těch, kteří by mohli účinně situaci řešit jsou pro jistotu, aby zmizeli z veřejného života, dokonce kriminalizování. A věřte, že vím, o čem mluvím.

Podívejme se na stávající situaci úhlem pohledu těch, kteří „řádění“ v oblasti energetiky nyní a v krátké budoucnosti odnesou. Očima postižených spotřebitelů, občanů, živnostníků, podnikatelů, kteří se dovídají, například i z úst ministerských úředníků s platy přes sto tisíc měsíčně, že si za svoji nerozvážnost mohou sami. To, když podepsali smlouvu o dodávkách energií a plynu například s krachující (či dokonce spekulující) Bohemia Energie, či jinými obchodníky. Že údajně celou dobu, co tuto smlouvu měli, si užívali nižších cen, tak ať si tedy připlatí. Již zapomněl TENTO vysoký státní úředník sdělit, KDO jsou ti, kteří šetří každou korunu, kterým zůstává na jídlo po zaplacení povinných plateb (nájemné, léky, energie) jen nějakých pár tisíce korun na živobytí. Většinou jsou to ti, kteří celý život poctivě pracovali a nyní mají důchod dvanáct tisíc korun (nebo nižší). Zdravotně postižení ani mnohdy nedosáhnou na 2 takový příjem. Ano jsou to ti, kteří otáčí každou korunu ne dvakrát, ale pětkrát, než ji vydají. Jsou to většinou ti, kteří naletěli „energetickým šmejdům“, které tento systém legislativně toleruje, ba co dokonce účinně podporuje.

Jak se staví k dané situaci stávající vedení – Radní Energetického regulačního úřadu? Jakou ochranu poskytli spotřebitelům? Mají to v kompetenci – je to jedna ze základních činnosti této „nezávislé instituce“. Co od nástupu do svých funkci, tj. od srpna 2017 dělali??? Jak prováděli monitoring trhu? Jak kontrolují náklady regulovaných subjektů? Nebo jen stanovili vyšší regulované ceny energií pro spotřebitele, než požadoval zákon? Když poslanci SPD přijali podnět Institutu Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) na chybně nastavené regulované ceny pro spotřebitele a podali na tento neskutečný exces ústavní stížnost, tak byla tato stížnost následně soudem zamítnuta.

MPO ústy náměstka Neděly a ministry průmyslu Havlíčka opakovaně sděluje občanům, jak složitá je situaci v případě pomoci spotřebitelům, jak se musí konzultovat v Bruselu nejen krátkodobé zrušení DPH, ale i další kroky, které by mohly vést k urychlené nápravě „zpackané energetické politiky“. Jak se najednou všichni úředníci a politici obávají porušení unijních pravidel a legislativy. Není snad tato vláda vč. svých úředníků a tzv. nezávislých institucí odpovědna národu, občanům, obyvatelům, spotřebitelům – svým voličům? Nebo jsme již ztratili národní identitu?

Poslední politici, kteří možná chtěli zatahovat za záchrannou brzdu a napravovat anomálie ve směru vývoje energetiky u nás byli premiér Nečas a vicepremiér Kalousek. Ano, byla to Nečasova vláda, která nechtěla připustit další nesmyslné podpory do obnovitelných zdrojů, která jako první kritizovala Energetický regulační úřad v čele s předsedou Fiřtem, Němečkem, Krejcarem, Trávníčkem, Panákem a dalšími, kteří nesli spoluodpovědnost za nezvládnutou situaci kolem fotovoltaických elektráren a jejich podpory. Vždyť v roce 2011 pořádně tento úřad nevěděl, co se vlastně stalo a jaký dopad to bude na společnost mít. Byla to Nečasova vláda (jako poslední, kterou pamatuji), která nechtěla připustit další prohlubování negativního vývoje v oblasti energetiky v naší zemi.

Výsledek všichni znáte. Na ERÚ nastoupila Alena Vitásková (srpen 2011) a byli odejiti ti, kteří se na nezvládnutém boomu fotovoltaických elektráren podíleli, a dokonce ani nebyli schopni analyzovat krutý dopad na obyvatele a hospodářství ČR. Za nedlouho na to padla Nečasova vláda. Vitásková byly kriminalizována, ale své 6 ti leté funkční období odsloužila. Neodstoupila z funkce předsedkyně ERÚ, ani přes nezákonný nátlak Sobotkovy vlády. V té době ministr financí Babiš se mohl jen zdáli usmívat, a když docházelo ke konfliktům s ERÚ mimo jiné v oblasti nedovolené podpory pro obnovitelné zdroje, tak jen krčil rameny, že je ve střetu zájmu a nemůže se vyjádřit.....a statečně odcházel např. z jednání vlády.

Když nastoupila vláda Andreje Babiše, najmenovala do vysokých funkcí na ERÚ přesně ty osoby, které byly za nezvládnuté období let 2009-2010 spolu odpovědni a z úřadu byli tzv. „odejiti“ (za Nečasovy vlády).

Otázky zní:

Proč Babišova vláda tyto osoby jmenovala, přestože o jejich neblahé minulosti věděla? S kým chce Babišova vláda dělat nápravu situace v energetice? S těmi lidmi působícími na a kolem ERÚ, kteří nesou významnou spoluvinu za to, kam se až energetika v této době dostala? S těmi lidmi, kteří stanovili regulované ceny pro spotřebitele vyšší, než požadoval zákon?

Vůbec se nedivím kritice předsedy ODS Petra Fialy, že nynější vedení ERÚ v čele s panem Trávníčkem fatálně selhalo. Vždyť se jedná o stejné osoby, jen v jiném kabátku, kteří se spolupodíleli na fotovoltaickém boomu. Výmluvy, či omluvy, že nemají dostatečné kompetence nelze považovat za relevantní. Mají dostatek kompetencí, jen nemají dostatek pracovního nasazení a odborných znalostí.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 30. 10. 2021

