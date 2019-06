Alice Tomková: Všechny vlastence zvu 10. srpna do Příčov

Přijeďte k nám na zámeček do Příčov všichni, komu není lhostejná naše vlast, oslavíme společně Mezinárodní den původního obyvatelstva. International Day of the World's Indigenous Peoples je totiž připomínán každoročně 9. srpna, což je právě v předvečer našeho setkání. Jeho cílem je podpora a ochrana práv světového domorodého obyvatelstva. Tento celoplanetární den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v prosinci 1994. Ptáte se a kroutíte hlavou: Copak jsme snad nějací australští Aboridžinci? Ano, my Evropané jsme vymírající domorodci, můžeme tedy také slavit a tančit. Když bude naše porodnost na takové nízké úrovni jako dnes a zároveň bude pokračovat, jak nás o tom „ujišťuje“ Evropská unie, příliv migrantů z oblastí z Blízkého a Středního Východu a samozřejmě z Afriky, staneme se v horizontu možná už jen několika desetiletí menšinou na vlastním kontinentu. Když nás navíc pohrůžky trestů, které od unijních politiků nadále zaznívají, přinutí k přijímání běženců i u nás, tak budeme nakonec i menšinou v české zemi.

Setkání zkrátka organizuji proto, že již nemohu přihlížet pomalé smrti vlastenectví a jeho ostrakizování. Přitom ještě ne tak dávno byli Češi ochotni pro svou zem nasadit život. Dnes si republiku a výsledky snažení minulých generací necháváme ničit a málokomu to připadá divné...

Co, jak a kdy

Vlastenecké setkání se koná 10. srpna 2019 od 10 do 22 hodin na zahradě zámku v obci Příčovy u Sedlčan. Začneme ráno v 10 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat P. Stanislav Přibyl, a pak už budou pokračovat přednášky, panelové diskuze a neformální setkávání. Nebude chybět občerstvení, knihy nebo suvenýry. V podvečer se bude konat koncert Zuzany Stirské a souboru Gospel Time... Jak již bylo výše avizováno, účast přislíbily známé a ctěné osobnosti veřejného života. Jsou jimi Benjamin Kuras, Petr Hampl, Stanislav Novotný, Petr Žantovský, Jaroslav Foldyna, Ladislav Jakl, Jaroslav Bašta, Jaroslav Štefec, Ivo Budil a Lenka Procházková.

Psali jsme: Kobza (SPD): Proč feministky mlčí o zločinu v Lukavci? Petr Hampl: Za znásilnění v Lukavci jsou odpovědní premiér, ministr vnitra a mainstreamoví novináři Znásilnění Češky: Promluvil podezřelý migrant. Rád by jel do Francie Znásilnění Afričanem? Podezřelý sedí a mlčí. Nové informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV